Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα:

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καλύτερες οι παλιές, όπως «Τρελοί παραγωγοί» και «Περιφρόνηση» του Γκοντάρ με Μπριζίτ Μπαρντό του 1963 και μέτριες όλες οι φρέσκιες. Οσο πίσω τόσο το καλύτερο!» (Le Mepris)--Σκ Ζαν ΛΙκ Γκοντάρ, Cast Μπριζίτ Μπαρντό, Μισέλ Πικολί, Τζακ Πάλανς, Φριτς Λανγκ--Tο θρυλικό κινηματογραφικό ειδύλλιο του Ζαν Λικ Γκοντάρ και της Μπριζίτ Μπαρντό των πολλών εισιτηρίων όπου εκείνη το άγριο θηλυκό τη μια στιγμή στο κρεβάτι με τον διανοούμενο και την άλλη με Αμερικανό παραγωγό!—Avant Guard» (Deux Moi)--Σκ Σεντρίκ Κλαπίς, Cast Αν Ζιραρντό, Φρανσούα Σιβίλ—Δύο νέοι δίπλα δίπλα, με τα ίδια προβλήματα και όμως τόσο κοντά, τόσο μακριά—Συμπαθέστατο» (The Producers)--Σκ Μελ Μπρουκς, Cast Τζιν Γουάιλντερ, Μελ Μπρουκς, Ανδρέας Βουτσινάς—Θρυλικό και ξεκαρδιστικό του 1967 με ξεπεσμένο παραγωγό του Broadway και δειλό λογιστής να σκαρφίζονται θεατρική κομπίνα του αιώνα—Χα χα χου χα» (Les Traducteurs)--Σκ Ρεζί Ρουανσά, Cast Λαμπέρ Ουιλσόν, Ολγκα Κουριλένκο, Μανώλης Μαυροματάκης--Ανώνυμος απειλεί, πως αν δεν πληρωθεί 5 εκατομμύρια ευρώ, τότε θα αποκαλύψει δημοσίως τις τελευταίες εκατό σελίδες μυθιστορήματος που προορίζεται για best seller—Μοιάζδει, δεν είναι Αγκαθα Κρίστι»--Σκ Σάνον Μέρφι, Cast Εζι Ντέιβις, Μπεν Μέντελσον, Αντρέα Δημητριάδη-- Με ηρωίδα 16χρονη μελλοθάνατη λόγω καρκίνου, που ερωτεύεται αντισυμβατικό βαποράκι και αναστατώνει την οικογένειά της—Συμπαθές» (Rendez-vous Chez Les Malawas)--Σκ Τζέιμς Χιού, Cast Κριστιάν Κλαβιέ, Σιλβί Τεστούντ-- Καραφαρσάρα με Κλαβιέ και την παρέα του στη ζούγκλα παρέα με άγρια θηρία!—Χα!» (Cet Obscur Objet Du Desir)—Σκ. Λουί Μπουνιούελ, cast Καρόλ Μπουκέ, Φερνάντο Ρέι, Αντζελα Μολίνα—Με ψηφιακή κόπια, η θρυλική, αλληγορική ταινία του Μπουνιουέλ, γυρισμένη το 1977—Για να δούμε αντέχει;» (Gazon Maudit)--Σκ Ζοσιάν Μπαλασκό, Cast ΒΙκτόρια Αμπρίλ, Ζοσιάν Μπαλασκό, Αλαίν Σαμπά—Τρία βράδι με τον σύζυγο, τρία με την ερωμένη πάνω κάτω και πλαγίως!—Εχει πλάκα» (Wasp Network)--Σκ Ολιβιέ Ασαγιάς, Cast Πενέλοπε Κρουζ, Εντγκαρ Ραμίρεζ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ--Το καθεστώς της Κούβας, μετά την πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» αποστέλλει στο Μαιάμι πράκτορε προκειμένου εκείνοι να προλάβουν και να φρενάρουν τρομοκρατικά σχέδια αντικαθεστωτικών!-Ούτε κατασκοπία, ούτε θρίλερ!»--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Τσορτέκης, Λένα Κιτσοπούλου—Ταραντίνο αλα Ελληνικά όπου επαρχιακή πόλη μεταβάλλεται σε Πινακοθήκη τεράτων—Βομβαρδισμός υβρεολόγιου!» (Pinocchio)--Σκ Ματέο Γκαρόνε, Cast Ρομπέρτο Μπενίνι, Φεντερίκο Ιελάττι, Ρόκο Παπαλέο—Μια ακόμα παραλλαγή του πασίγνωστου παραμυθιού με την ξύλινη μαριονέτα—Βαρετό» (Sir)--Σκ Ροχένα Γκέρα, Cast Τιλόταμα Σόμε, Ραχούι Βρόχα, Βίβεκ Γκόμπερ-- Νέος, πλούσιος και γοητευτικός ερωτεύεται νεαρά οικιακή βοηθό με όνειρα υψηλής ραπτικής—Αργόσυρτο»--Σκ Ντέιβιντ Γουίλσον, Cast Βιν Ντίζελ, Ειζα Γκονζάλες, Γκάι Πιρς-Νεκρανάσταση στρατιώτη που μετατρέπεται σε ζωντανό υπέρ-όπλο-Multiplex και ποπ κορν!» (J accuse )—Σκ. Ρόμαν Πολάνσκι, Cast Ζαν Ντερζαντέν, Λουί Γκαρέλ, Εμανουέλ Σενια—Η πολύκροτη αληθινή ιστορία συνωμοσίας με κατηγορούμενο για προδοσία τον Αλφρέντ Ντρειφίς το 1894—Πολύ καλό» (Official secrets)—Σκ, Γκάβιν Χουντ, Cast Κίρα Νάιτλι, Ρέιφ Φάινς—Το 2003 υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών αναγκάζεται να διαρρεύσει απόρρητο έγγραφο που αποδεικνύει την σκηνοθετημένη επέμβαση στο Ιράκ—Αξίζει τα λεφτά του» (The invisible man)--Σκ Λι Γουάνελ, Cast Ελίζαμπεθ Μος, Αλντις Χοτζ, Στορμ Ρέιντ--Το επιμύθιο πουριτανικό, δηλαδή σατανικό αρσενικό, και μάλιστα αόρατο, επιχειρεί να καταστρέψει τη ζωή αθώας και γενναίας θηλυκής ύπαρξης—Ενίοτε καθηλωτικό» (Dark Waters)--Σκ Τοντ Χέινς, Cast Μαρκ Ραφάλο, Αν Χάθαγουεη, Τιμ Ρόμπινς—Αληθινό περιστατικό μόλυνσης υδάτων και ανθρώπινων οργανισμών, μέχρι και τερατογεννήσεων με το Tefal το καρκινογόνο πιάτο των νοικοκυρών!—Ετσι κι έτσι»--Σκ Γκάι Ρίτσι, Cast Μάθιου Μακόναχι, Χιού Γκραντ, Κόλιν Φάρελ, Τσάρλι Χάναμ, Μισέλ Ντόκερι, Εντι Μάρσαν—Φλύαρη ρεπλίκα Κουέντιν Ταραντίνο με καλύτερο όλων τον Χιού Γκραντ—Ετσι κι έτσι»--Σκ Αγγελος Φραντζής, Cast Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης—Καλοφτιαγμένο πορτραίτο της μοναδικής Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, «άγνωστης» στιχουργού αριστουργημάτων όπως «δυο πόρτες έχει η ζωή»--Θεά η Καραμπέτη!» (Gisaengchung)--Σκ Τζουν-χο Μπονγκ, Cast Γου-σικ Τσόι, Σο-νταμ Παρκ, Σονγκ κανγκ-Χο, Λι Σαν Κουν—Χρυσός φοίνικας Καννών σ αυτή την εξαιρετική και άκρως «διδακτική» παραγωγή από Νότια Κορέα—Must !» (Sonic the Hedgehog)--Σκ Τζεφ Φάουλερ, Cast Τζιμ Κάρει, Τζέιμς Μάρσντεν-Βιντεογκέιμ με ήρωα σκαντζόχοιρο που προσπαθεί να εμποδίσει καταστροφικά σχέδια σατανικού επιστήμονα-Παιδική χαρά!» (Richard Jewell)—Σκ. Κλιντ Ιστγουντ, Cast Πολ Ουόλτερ Χάουζερ, Σαμ Ρόκγουελ, Ολίβια Ουάιλντ, Κάθι Μπέις—Αληθινό περιστατικό που συνέβη στους Ολυμπιακούς του 1996 όταν απλός αστυνομικός προειδοποιεί για εκρηκτικό μηχανισμό και από ήρωας καταλήγει ύποπτος και περιφρονημένος—Αποκαλυπτικό» (Dolor y Gloria)—Σκ. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Cast Αντόνιο Μπαντέρας, Λεονάρντο Σμπαράλια—Το τελευταίο και άκρως αυτοβιογραφικό έργο του διάσημου σκηνοθέτη όπου ομολογεί τον αχαλίνωτο εθισμό του στα ναρκωτικά και την ομοφυλοφιλία—Ο, τι πρέπει για λάτρεις του Αλμοδόβαρ» (Knives out)—Σκ. Ράιαν Τζόνσον, Cast Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Εβανς, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τόνι Κολέτ—Η δολοφονία ενός ζάπλουτου προκαλεί ντόμινο εξελίξεων—Μοιάζει με Αγκαθα Κρίστι