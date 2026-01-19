Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Επιστρέφει για 17η χρονιά στη σκηνή του Θεάτρου Γκλόρια
Ποιοι ηθοποιοί θα πρωταγωνιστούν και πότε θα γίνει η πρεμιέρα
Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, το «Σεσουάρ για δολοφόνους», επιστρέφει για 17η χρονιά, από τις 23 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Γκλόρια. Η πανέξυπνη κωμωδία των Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά ο οποίος και πρωταγωνιστεί μαζί με τους Νίκη Λάμη, Στράτο Λύκο, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη, Αντιγόνη Ψυχράμη, Γιάννης Λατουσάκης και Αθηνά Μουστάκα.
Διαδραστική, αλλοπρόσαλλη και απολαυστική η παράσταση απευθύνεται σε όσους λατρεύουν το χιούμορ, το μυστήριο και θέλουν να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ας μην ξεχνάμε ότι στο «Σεσουάρ» ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το κοινό που συμμετέχει ενεργά ώστε να βρει τον δολοφόνο!
Ένα ψαλίδι, πολλές εκδοχές. Μία αλήθεια (απλώς κάθε βράδυ διαφορετική!). Καθώς η υπόθεση εξελίσσεται, οι ύποπτοι που βρίσκονται επί σκηνής απευθύνονται όλο και περισσότερο στο κοινό, το προκαλούν να γίνει πιο παρατηρητικό, πιο καχύποπτο και να δει πίσω από τα φαινόμενα. Οι θεατές δεν παρακολουθούν απλώς την ιστορία, αλλά καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου; Ο τσαχπίνης κομμωτής Τόνυ, η μεγαλοαστή κυρία Χατζηπατέρα, η ροζ τσιχλόφουσκα-βοηθός πιστολάκι Σόφη ή ο μυστηριώδης αντικέρ Λεωνίδας; Στο «Studio Antony» όλοι έχουν κάτι να κρύψουν. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας από αυτούς, καθώς ο αστυνόμος Σταύρος Σταυράκος θεωρεί ότι όλοι είναι ύποπτοι. Μαζί του —και όχι πάντα ιδιαίτερα βοηθητικός— ο πανέξυπνος (;) βοηθός του, ο Πανάγος.
Η δράση εκτυλίσσεται στο κομμωτήριο «Studio Antony», επί της οδού Ιπποκράτους στην Αθήνα. Ξαφνικά η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, που ζει στον πάνω όροφο, βρίσκεται δολοφονημένη. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες του κομμωτηρίου μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αστυνομικών, οι οποίοι ζητούν την βοήθεια του κοινού για να λύσουν το μυστήριο.
Οι θεατές αποφασίζουν ποιος «κουρεύεται» στο τέλος. Το κοινό καλείται να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να βγάλει τη δική του ετυμηγορία. Κάθε βράδυ ψηφίζεται ένας από τους τέσσερις υπόπτους ως ο επικρατέστερος δολοφόνος κι η παράσταση οδηγείται σε διαφορετικό φινάλε.
Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» (Shear Madness) συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα και μακροβιότερα διαδραστικά θεατρικά έργα παγκοσμίως. Έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και παρουσιαστεί σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, με περισσότερους από 8,2 εκατομμύρια θεατές διεθνώς. Η διαχρονική του επιτυχία και η μοναδική του σχέση με το κοινό το έχουν καθιερώσει ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς του διαδραστικού θεάτρου, με αναγνώριση και από το Βιβλίο Γκίνες για τη μακροβιότητά του.
Πρεμιέρα: Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη & Κυριακή: 20.00
Παρασκευή: 21.00
Σάββατο: 18.00 (από 7/2) & 21.00
Προπώληση Εισιτηρίων ΕΔΩ
