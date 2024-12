Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Χριστούγεννα με φωτιστικές εγκαταστάσεις, αγορά και ταινίες

Το Christmas Makers’ Market έρχεται, για πρώτη φορά στο ΚΠΙΣΝ για να μετατρέψει τον Μεσογειακό Κήπο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, από τις 11.00 ως τις 19.00, νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα δώρα (κοσμήματα, κεραμικά, γούρια, κ.α.), αλλά και για να τους βοηθήσουν να φτιάξουν σε πραγματικό χρόνο τις δικές τους δημιουργίες.Στο Christmas Makers’ Market, οι χριστουγεννιάτικες αγορές αποκτούν μία πιο προσωπική διάσταση, καθώς οι επισκέπτες γνωρίζουν από κοντά τους δημιουργούς και την ιστορία κάθε αντικειμένου, ανακαλύπτοντας δημιουργίες γεμάτες χαρακτήρα και αυθεντικότητα.Σε έναν κόσμο με γρήγορες ταχύτητες, το Christmas Makers’ Market επιχειρεί να προσφέρει την πολυτέλεια μιας διαφορετικής εμπειρίας Χριστουγέννων. Ελάτε να περπατήσετε με τους αγαπημένους σας μέσα στο φωτεινό αστικό Πάρκο, γνωρίστε μία μικρή κοινότητα δραστήριων δημιουργών και φτιάξτε με τα ίδια σας τα χέρια τα δώρα που θα χαρίσετε.Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε νέο σημείο και σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, κάθε βράδυ* στις 18.00, οι επισκέπτες δίνουν ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Εκτός από τη γιορτινή διάθεση, τα ζεστά μπουφάν ή/και οι κουβέρτες είναι απολύτως απαραίτητα!Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024 The Polar Express / Το Πολικό Εξπρές (2004)Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024 Arthur Christmas / Ο γιος του Άι Βασίλη (2011)Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024 Mickey’s Once Upon a Christmas / Μίκυ: Μια Φορά Και Έναν Καιρό (1999)Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024 The Nightmare Before Christmas / Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (1993)Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024 Home Alone / Μόνος στο σπίτι (1990)Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024 Grinch / Γκριντς (2004)Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024 It's a Wonderful Life / Μια Υπέροχη Ζωή (1946)Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024 Gremlins / Γκρέμλιν (1984)Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024 The Muppet Christmas Carol / Τα Μάπετ: Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (1992)Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024 Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (2001)Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025 Mary Poppins / Μαίρη Πόππινς (1964)Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025 A Christmas Carol / Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (2009)Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025 Look Who's Talking Now! / Κοίτα Ποιος Μιλάει Τώρα! (1993)Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025 Ghostbusters I / Γκόστμπαστερς I (1984)Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025 Up / Ψηλά στον ουρανό (2009)Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025 E.T. / Ε.Τ. ο Εξωγήινος (1982)