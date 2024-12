Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργάνωσε το Cycladic Gala, Glamor in Antiquity στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024

The Temple of Dendur, The Metropolitan Museum of Art

Cindy Sherman, Jack Hanley, Sophie Dumas

Ekstasis, The Martha Graham Dance Company

Στόχος ήταν η ενίσχυση των σκοπών και των δράσεων του Μουσείου, εν όψει του 2026 που συμπληρώνει τα 40 χρόνια του. Μια χρονιά-σταθμό στην ιστορία του Μουσείου που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή, με ανατρεπτικές αλλαγές.370 επιφανή ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον χώρο των τεχνών, της μόδας και του επιχειρείν και χορηγοί, δωρητές και υποστηρικτές του Μουσείου, έδωσαν το παρόν. Chairperson της εκδήλωσης ήταν ο Dr. Albert Bourla, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Inc., Co-Chair η Katherine Embiricos και Benefactors οι Navios Maritime Partners LP, Theodore & Stavros Niarchos και George Petrocheilos & Diamantis Xylas.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην The Temple of Dendur, την εμβληματική αίθουσα του MET, με κύριους οικοδεσπότες την Σάντρα Μαρινοπούλου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, την Τιτίνα Πατέρα, Αντιπρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου και το Διοικητικό Συμβούλιο του CAF (Cycladic Art Foundation). Συντονίστρια της βραδιάς ήταν η Stellene Volandes, Αρχισυντάκτρια του Town & Country, Συγγραφέας & Διευθύντρια Σύνταξης του Elle Decor.Η βραδιά κορυφώθηκε με δύο χορογραφίες της θρυλικής αμερικανικής ομάδας χορού Martha Graham Dance Company, το σόλο EΚSTASIS και το ντουέτο THE SARABAND FROM DARK MEADOW. Η Martha Graham είχε ως πηγή έμπνευσης τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό και την κυκλαδική τέχνη.Με στόχο την υλοποίηση του οράματός του και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεών του, το Μουσείο διοργανώνει κάθε δύο χρόνια εκδηλώσεις fundraising σε εμβληματικούς χώρους και Μουσεία ανά τον κόσμο.