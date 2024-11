Όταν η Νάνα Μούσχουρη συνάντησε τον Κουίνσι Τζόουνς στη Νέα Υόρκη - Δείτε φωτογραφίες

Πώς ήταν άραγε να συνεργάζεται κανείς με τον σπουδαιότερο μουσικό παραγωγό του 20ού αιώνα, τον, που έφυγε χθες από τη ζωή στα 91 του χρόνια; Τι είδους συμβουλές έδινε στους τραγουδιστές κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων που πώς συμπεριφερόταν, μέσα και έξω από το στούντιο, στους σούπερ σταρ αλλά και στους νέους καλλιτέχνες; Μία Ελληνίδα, η οποία είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί του, στο ξεκίνημα της διεθνούς καριέρας της, η, φωτίζει τις πτυχές της σημαντικής αυτής προσωπικότητας που επηρέασε όσο κανείς, για δεκαετίες ολόκληρες, την παγκόσμια μουσική.Ήταν το 1960 όταν ο Κουίνσι Τζόουνς άκουσε για πρώτη φορά τη νεαρή ερμηνεύτρια από την Ελλάδα, στο Φεστιβάλ της Βαρκελώνης, όπου και διακρίθηκε κερδίζοντας το πρώτο βραβείο με το τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη «Ξύπνα αγάπη μου». Ο διάσημος παραγωγός δεν θα ξεχάσει το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής της και δύο χρόνια αργότερα θα την καλέσει στις ΗΠΑ προκειμένου να ηχογραφήσει, υπό τη δική του καθοδήγηση, τον πρώτο δίσκο της για την αμερικανική αγορά. Στο μεταξύ, εκείνη έχει κάνει μία ακόμη ευρωπαϊκή επιτυχία με το τραγούδι «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές», που συνέθεσε ο Μάνος Χατζιδάκις για το γερμανικό ντοκιμαντέρ «Ελλάς η χώρα των Ονείρων». Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει τόσο στα γερμανικά όσο και στα αγγλικά και η φωνή της Νάνας Μούσχουρη θα ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου.«Ήταν Ιούνιος του 1962 όταν για πρώτη φορά πήρα το αεροπλάνο Παρίσι-Νέα Υόρκη. Πρώτο ταξίδι στην Αμερική για να ηχογραφήσω. Αυτοί που αποφάσισαν και υποστήριξαν αυτό το δίσκο ήταν τρία από τα πιο σημαντικά στελέχη της μουσικής βιομηχανίας της δεκαετίας του ‘60 : o Irving Green, πρόεδρος της Mercury, ο Louis Hazan διευθυντής της γαλλικής Fontana France και ο Quincy Jones καλλιτεχνικός διευθυντής της αμερικανικής Mercury Records» διηγείται η Νάνα Μούσχουρη δεκαετίες αργότερα.Αν και ιδιαίτερα ανυπόμονη η ίδια οι ηχογραφήσεις δεν θα ξεκινήσουν αμέσως αλλά μετά από περίπου 20 ημέρες κατά τις οποίες θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη Νέα Υόρκη, να αφουγκραστεί τους ανθρώπους και τις μουσικές της: «Τις τρεις πρώτες εβδομάδες τριγύριζα στη Νέα Υόρκη όλη την ημέρα για να γνωρίσω την πόλη, τους ανθρώπους της και τη νυχτερινή ζωή του Χάρλεμ, με τους αγαπημένους μου τραγουδιστές και μουσικούς: Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Duke Ellington, Louis Armstrong, Miles Davis, Lena Horn και άλλους. Όταν ρωτούσα τον Quincy πότε θα τραγουδήσω, μού απαντούσε: «Take it easy, baby, you are in the Βig Αpple, have fun and learn» (Ήρεμα, μωρό μου, είσαι στο Μεγάλο Μήλο, πέρνα καλά και μάθε). Κι είχε δίκιο, ήταν μεγάλο σχολείο να ακούω ζωντανά αυτή τη μουσική που τόσο με επηρέασε στα πρώτα μου βήματα».Φθάνει, όμως, επιτέλους, η μεγάλη στιγμή να μπει στο θρυλικό στούντιο από το οποίο είχαν περάσει θρυλικοί καλλιτέχνες. Εκεί θα τήν περιμένουν κι άλλα ιερά τέρατα της παγκόσμιας δισκογραφίας: «Tην τέταρτη εβδομάδα μπήκα επιτέλους στο studio. Πέντε σπουδαίοι μουσικοί για τις μουσικές βάσεις με τον Quincy Α&R , στο studio 42nd street and Broadway. Ιδιοκτήτης του studio αλλά και ηχολήπτης ο Phil Ramone, σπουδαίος παραγωγός και αργότερα συνεργάτης του Frank Sinatra και της Barbra Streisand».

Ο δίσκος κυκλοφόρησε μετά από καιρό στην Ευρώπη με διαφορετικό τίτλο και διαφορετικό εξώφυλλο

Η Νάνα Μούσχουρη με τον Κουίνσι Τζόουνς διατηρούσαν μια στενή φιλία για πολλά χρόνια

Ο χρόνος μοιάζει σαν να έχει σταματήσει για την 28χρονη Ελληνίδα τραγουδίστρια η οποία βιώνει μια εμπειρία που ξεπερνά ακόμη και τα πιο τρελά της όνειρα και προσπαθεί, απεγνωσμένα, να φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης που τής έδειξαν οι σπουδαίοι αυτοί άνθρωποι που κρατούσαν στα χέρια του το παρόν και το μέλλον της παγκόσμιας μουσικής: «Οι μέρες που πέρασα στο studio ήταν αφάνταστα δημιουργικές. Δεν καταλάβαινα πως περνούσε ο χρόνος, τραγουδούσα 12 ώρες και αφού τρώγαμε ένα χαμπουργκερ πήγαινα να κοιμηθώ για να ξεκουράσω τη φωνή μου. Τραγουδούσα ακούραστα, όσο ακούραστα διηύθυνε και ο Quincy μέχρι που τελειώσαμε ένα πρωινό στις πέντε »Ποια ήταν η σημαντικότερη συμβουλή που τής έδωσε ο Κουίνσι Τζόουνς; Να προσέχει πολύ την προφορά της: «Μόνο όταν τραγουδάς σωστά τη γλώσσα, βγαίνει η αληθινή συγκίνηση, μού έλεγε.»Θέλοντας, ωστόσο να καταλαγιάσει το άγχος και τις ανασφάλειες της νεαρής τραγουδίστριας ο έμπειρος παραγωγός τήν διαβεβαίωσε πως, αν χρειαστεί θα πάει ο ίδιος να τη βρει στο Παρίσι και θα κάνουν μαζί τις διορθώσεις: «Αργότερα, περπατώντας στο έρημο Broadway οι δύο μας με μπέργκερ στο χέρι, μου είπε: Aν υπάρχει κάποια αμφιβολία θα έρθω να το διορθώσουμε στο Παρίσι. Μετά από περίπου ένα μήνα ήρθε στο Παρίσι για ακρόαση. Μπήκαμε στούντιο για κάποιες μικρές αλλαγές. Ήταν κατενθουσιασμένος σε σημείο που επηρέασε όλο τον κόσμο. Σπάνια έβλεπες έναν παραγωγό να δείχνει τόση χαρά από ικανοποίηση. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στην Αμερική και μετά από πολύ καιρό στην Ευρώπη» διηγείται με νοσταλγία η ίδια.Ο δίσκος αυτός που κυκλοφόρησε αρχικά με τον τίτλο «The girl from Greece sings...» και στη συνέχεια στην Ευρώπη ως «Nana Mouskouri in New York», περιείχε δώδεκα κλασικά αμερικάνικα τραγούδια μεταξύ των οποίων τα «Love Me or Leave Me», «No moon at all», «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me», «Don't Go to Strangers», What Now, My Love», «Till There Was You», και αποτέλεσε κορυφαία, αναμφισβήτητα, κορυφαία στιγμή στην μεγάλη καριέρα της διεθνούς Ελληνίδας ερμηνεύτριας.Πενήντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το 2016, επανεκδόθηκε σε βινύλιο για να θυμίσει στους παλαιότερους και να συστήσει στους νεότερους μια ιδιαίτερη σελίδα της ιστορίας της παγκόσμιας δισκογραφίας.Η Νάνα Μούσχουρη και ο Κουίνσι Τζόουνς παρέμειναν στενοί, αγαπημένοι φίλοι και όποτε συναντιούνταν έσπευδαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου επαναφέροντας αναμνήσεις από τις παλιές εκείνες καλές εποχές.