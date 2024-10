Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων: Θα δώσει συναυλία στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης

Στο πλαίσιο της παραμονής τους στη Νέα Υόρκη, οι μουσικοί της ΕΛΣΟΝ θα έχουν μεταξύ άλλων την ευκαιρία να επισκεφθούν τον νεοανεγερθέντα(St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine).Το έργο τηςυποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από μια σειρά από φορείς όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το οποίο είναι και ο Ιδρυτικός Δωρητής της, τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το The Hellenic Initiative και το εύρος των ιδιωτών και εταιρικών υποστηρικτών του, καθώς και από την Aegean Airlines, ως Επίσημο Χορηγό Αερομεταφορών.Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΛΣΟΝ αποτελεί Ορχήστρα in Residence τουκαι εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ορχηστρών Νέων (European Federation of National Youth Orchestras). Κατά τα επτά χρόνια της παρουσίας της, πάνω από 300 νέοι μουσικοί από 46 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν επιλεγεί για να λάβουν μέρος στις συναυλίες και τις εκπαιδευτικές δράσεις της. Γι αυτό και πριν τη Νέα Υόρκη θα προηγηθεί συναυλία της ΕΛΣΟΝ, που θα ανοίξει και τον κύκλο των εμφανίσεων στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 20:30.