Nemo: Έρχεται στην Αθήνα για συναυλία ο νικητής της Eurovision

Την Αθήνα επέλεξε τογια την έναρξη της πρώτης ευρωπαϊκής περιοδείας του. Ο non binary καλλιτέχνης που κέρδισε, πριν λίγους μήνες τον μουσικό διαγωνισμό τηςεκπροσωπώντας την Ελβετία, θα συναντηθεί με το ελληνικό κοινό 12 Μαρτίου στοόπου θα φιλοξενηθεί ητου.«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τη χαρά μου που θα παίξω για πρώτη φορά στην Ευρώπη την άνοιξη του 2025. Βλέποντας αυτή την κοινότητα να μεγαλώνει μαζί με τη μουσική μου είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω ζήσει, και ανυπομονώ να τους γνωρίσω όλ@ από κοντά» δηλώνει με ενθουσιασμό.Το Nemo κέρδισε τις καρδιές του ευρωπαϊκούς κοινού με την ερμηνεία του, στο Μάλμε της Σουηδίας, στο «The Code», ένα τραγούδι που καλύπτει την απόσταση μεταξύ της ποπ και του λυρικού τραγουδιού. Το ενεργητικό σόου και η σκηνική παρουσία του Nemo, σε συνδυασμό με τη μοναδική φωνή του και την ειλικρινή και συναισθηματική στάση του, γοήτευσαν αβίαστα το κοινό και χάρισαν στην Ελβετία τον πρώτο τίτλο της στη Eurovision από το 1988 (Celine Dion).Το «The Code» συνεχίζει να σκαρφαλώνει τόσο στα διεθνή όσο και στα παγκόσμια charts. Το καλοκαίρι το Nemo εμφανίστηκε σε διάφορα φεστιβάλ, ανάμεσα τους τα Pride Festival στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και την Κολωνία. Σύντομα θα κυκλοφορήσει νέα τραγούδια ενώ η προπώληση για την ευρωπαϊκή του περιοδεία την άνοιξηΓεννημένος το 1999 στο Biel, μια μικρή δίγλωσση πόλη της Ελβετίας, το Nemo παίζει βιολί, πιάνο και ντραμς από τότε που ήταν μικρό παιδί.Στην ηλικία των 13 ετών, το Νέμο υπέβαλε αίτηση για το ρόλο στο επιτυχημένο μιούζικαλ «Ich war noch niemals in New York» βασισμένο σε μια αγγελία εφημερίδας και έγινε μόνιμο μέλος του θιάσου για ένα χρόνο.Το 2016, ο Νέμο έγινε διάσημο εν μία νυκτί ως ράπερ μετά την εμφάνισή του στο SRF Virus (#Cypher), η οποία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν δύο EPs - από τα οποία επτά τραγούδια κατάφεραν να μπουν απευθείας στα επίσημα ελβετικά charts, με τραγούδια όπως το «Ke Bock», «Du» και “Himalaya” θεωρούνται πλέον κλασσικά για το ελβετικό ρεπερτόριο, και να γίνονται χρυσά ή και πλατινένια. Στην ηλικία των 18 ετών, το Nemo είχε ήδη αποκτήσει πέντε ελβετικά μουσικά βραβεία.Το 2020 σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου αλλαγής: Το Nemo αρχίζει να γράφει και να κάνει παραγωγές για άλλους καλλιτέχνες, ενώ κάνει τα πρώτα του βήματα πέρα από το τα ελβετικά σύνορα και κυκλοφορεί τα πρώτα του τραγούδια με αγγλικό στίχο. Το Nemo ασχολείται με θέματα όπως η ταυτότητα φύλου, η ψυχική υγεία και η εύρεση της θέσης του καθενός σε αυτόν τον κόσμο. Ακολουθεί ριζικά το ένστικτο, το ταλέντο και τα συναισθήματά του πιστεύοντας ότι θα το και στο μέλλον.