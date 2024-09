Τιμ Γκρόβερ: Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία του Μάικλ Τζόρνταν και άλλων μεγάλων ονομάτων έρχεται στην Αθήνα

Κλείσιμο

«Τι χρειάζεται για να επιτύχεις απόλυτη πνευματική και σωματική κυριαρχία;Πώς να είσαι αμείλικτος και να πετυχαίνεις ό,τι επιθυμείς; Ποια είναι η αλήθεια για τα εμπόδια και τις προσκλήσεις που βρίσκονται ανάμεσα σε εσάς και τους στόχους σας;Πως θα γίνεται πιο δυνατοί, γρήγοροι και ισχυροί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά;Πώς γίνονται καλύτεροι ακόμα και οι καλύτεροι… και πώς μπορείς κι εσύ;»: Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα δώσει,το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στο, οκορυφαίων ανά τον κόσμο αθλητών μεταξύ των οποίων και οι οι, Κόμπι Μπράιαντ, Ντουέιν Γουέιντ κ.α.Στην ομιλία – εκδήλωση, την οποία θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Αντώνης Στρόιτερ, ο γκουρού της αυτοβελτίωσης θα αποκαλύψει στο ελληνικό κοινό τα μυστικά πίσω από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες του.Ταξιδεύοντας διαρκώς σε όλο τον κόσμο και με μότο του τη φράση «Αντέχεις να αλλάξεις επίπεδο και να γίνεις ασταμάτητος;», ο Τιμ Γκρόβερ μετρά περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας ως coach και γνωρίζει πολύ καλά το success story. Οι παρουσιάσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σχεδιαστεί ειδικά για όλους εκείνους που είτε θέλουν να κατακτήσουν την επιτυχία και να φτάσουν στην κορυφή, είτε επιδιώκουν να κατανοήσουν τη νοοτροπία των αρίστων και να οδηγηθούν στο ανώτατο επίπεδο και φυσικά να συνεχίσουν να θέτουν υψηλότερους στόχους και να γίνουν καλύτεροι σε οτιδήποτε κάνουν.Άμεσος, αμείλικτος και απόλυτα ειλικρινής με τους συνεργάτες του ξεχώρισε έχοντας την πεποίθηση ότι το «χτίσιμο» ενός σκληρού χαρακτήρα δίνει μεγάλη ώθηση για την κατάκτηση της επιτυχίας.Ο Τιμ Γκρόβερ είναι ο ιδιοκτήτης του «Attack Athletics Gym», ενός γυμναστηρίου που κόστισε 1.5 εκατ. δολάρια για να χτιστεί το 2007 και έχει έκταση 60 στρεμμάτων. Στο εσωτερικό του υπάρχει αίθουσα 10.000 τετραγωνικών γεμάτη με βάρη, τέσσερα γήπεδα διαστάσεων ΝΒΑ και άλλο ένα χωρητικότητας 1000 θεατών.Έχει εκδώσει τρία πολύ επιτυχημένα βιβλία, τα «Relentless: From Good to Great to unstoppable», «Winning: The Unforgiving Race to Greatness» και «Jump attack: The Formula for Explosive Athletic Performance and Training Like the Pros», τα οποία, ωστόσο, δεν κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα.