Ύδρα: Η φυλακή της ανθρώπινης ψυχής μέσα από μια έκθεση με έργα του George Condo

Ο Δάκης Ιωάννου με τον George Condo

Ετερόκλητες ψυχές οι οποίες έχουν απορριφθεί από την κοινωνία και βρίσκονται μετέωρες ανάμεσα σε καταστάσεις τρέλας και μοναξιάς απεικονίζει ηέργων τουμε τίτλο «» που φιλοξενείται στον μοναδικό εικαστικό χώρο που έχουν δημιουργήσει οκαι το ίδρυμα «ΔΕΣΤΕ» στα παλιά Σφαγεία τηςΤα γλυπτά –προτομές τοποθετημένα μέσα σε φυλακές, να συμβολίζου την φυλακή της ανθρώπινης ψυχής που βρίσκει, δεν βρίσκει διέξοδο στα ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα που τον απασχολούν. Καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας η έκθεση του παγκοσμίως γνωστού Κύπριου συλλέκτη, αντανακλά την σύγχρονη πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε με όλα τα σύνθετα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης που μας περιβάλλει, μας θυμώνει και πολλές φορές είναι η αιτία αρνητικών και μη καταστάσεων.Η έκθεση «The Mad and the Lonely» περιλαμβάνει ορισμένους μικρής κλίμακας πίνακες αλλά και γλυπτά επιλεγμένα από τη μακρόχρονη καριέρα του καλλιτέχνη. Ακολουθώντας την παράδοση της προσωπογραφίας, τα έργα της έκθεσης απεικονίζουν ετερόκλητες ψυχές, οι οποίες έχουν απορριφθεί από την κοινωνία και βρίσκονται μετέωρες ανάμεσα σε καταστάσεις τρέλας και μοναξιάς. Θύματα των ίδιων τους των εσωτερικών περιστάσεων, οι χαρακτήρες αυτοί αποδίδονται µε την αφηρημένη, συχνά απόκοσμη, αλλά ταυτόχρονα ανθρωπόμορφη τεχνοτροπία που χαρακτηρίζει το ιδιοσυγκρασιακό στυλ του George Condo.Εξερευνώντας την τέχνη του παρελθόντος, από την Αναγέννηση και το Μπαρόκ ως τον κυβισμό, τον σουρεαλισμό και την Ποπ Αρτ, ο Condo δημιουργεί τη δική του εικαστική γλώσσα, ξεφεύγοντας από την τυπικότητα της παραδοσιακής προσωπογραφίας και το λεξιλόγιο του μοντερνισμού και της αφαίρεσης. Εκ πρώτης όψεως, έργα του όπως το Woman with Bear (1997) μοιάζουν να δανείζονται από τις αρχές του κυβισμού, σύμφωνα µε τις οποίες τα υποκείμενα διασπώνται και απεικονίζονται από πολλαπλές οπτικές γωνίες ταυτόχρονα. Στην πραγματικότητα, όμως, οι διαστρεβλωμένες μορφές σε τέτοια έργα αποτελούνται από μια σειρά ταυτόχρονων συναισθηματικών καταστάσεων και ζωντανεύουν µέσω αυτού που ο ίδιος ο καλλιτέχνης αποκαλεί «ψυχολογικό κυβισμό». Αντικρουόμενες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως η χαρά και η αγωνία, αποκαλύπτονται ταυτόχρονα σε γλυπτά µε εύστοχους τίτλους όπως Lunatic (2009) και Renegade (2009), καθώς και σε πορτρέτα όπως το Don Rodrigo (2010) και The Jester (2019), τα οποία δείχνουν να παραπέμπουν στον Velázquez και τον Rembrandt και φέρνουν στο προσκήνιο παραμορφωμένες, γκροτέσκες μορφές µε υπερτονισμένα χαρακτηριστικά, θολώνοντας το όριο μεταξύ απεικόνισης και αφαίρεσης.Μπορεί οι χαρακτήρες του Condo να είναι προϊόντα μυθοπλασίας, αποκυήματα της φαντασίας του, ωστόσο ενσαρκώνουν τις κοινωνικές αβεβαιότητες, τις ψυχολογικές πραγματικότητες και την αγωνία που χαρακτηρίζουν την εποχή µας. Αναστοχαζόμενος πάνω στην αστάθεια των ανθρώπινων συναισθημάτων και την επισφαλή φύση της νοητικής µας κατάστασης, ο Condo προσφέρει μια ψυχολογική διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης και μια χιουμοριστική αλλά συνάμα και δραματική κριτική της σύγχρονης ζωής.Σε αυτήν την ιδιαίτερη εγκατάσταση έργων, ο Condo έχει συνδυάσει το αρχαίο στοιχείο της πολυχρωματικής ελληνικής ζωγραφικής µε μια νέα και αθέατη μέθοδο. Έχει πάρει την ιδέα της μινιμαλιστικής γλυπτικής ως προς το μέγεθος και την έχει συνδυάσει µε τη συγκλονιστική, αδιανόητη παρουσία αυτών των μικρών σε διάσταση πορτρέτων. Πρόκειται για μια νέα παρουσίαση του έργου του, προετοιμασμένη ειδικά για το Ίδρυμα ∆ΕΣΤΕ, που θα πρέπει να το δει κανείς από κοντά για να το πιστέψει, καθώς η έκθεση δεν θα εστιάσει µόνο σε αρχαία στοιχεία, όπως είναι οι πολύχρωμοι τοίχοι στα κλουβιά των Σφαγείων, αλλά και σε άγρια ζωομορφικά γλυπτά και ζωγραφικούς πίνακες.