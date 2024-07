Θεόδωρoς Παπακώστας: Ο επιστήμονας που έκανε την αρχαιολογία pop και την έβαλε με μαεστρία στα social media

Ούτε καν. Έλεγα, όταν ξεκινούσα, ότι εάν κατάφερνα να έφτανα τους 10 χιλιάδες followers στο Instagram με θεματική την αρχαιολογία θα ήταν επίτευγμα. Σήμερα είμαι στις 96 χιλιάδες και 'χω μείνει και 'γω ο ίδιος άναυδος. Οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν και να απολαύσουν τον πολιτισμό.Προσωπικά το ξεχνάω και προσπαθώ να μη με αλλάξει. Η αυθεντικότητα νομίζω ότι ήταν συστατικό στοιχείο της επιτυχίας. Όποτε πάω να πέσω στην παγίδα να εγκλωβιστώ σε κάτι πιο «επαγγελματικό», θυμίζω στον εαυτό μου πώς ξεκίνησα και προσπαθώ να με καλιμπράρω, μένοντας πιστός στο αυθεντικό στοιχείο της προσωπικότητάς μου.Η αλήθεια είναι ότι δεν την βρήκα. Με βρήκε. Ξεκίνησα να λέω ιστορίες στο Instagram για μένα και τους φίλους μου. 300 άνθρωποι ήμασταν όλοι κι όλοι. Τότε μετέφερα ιστορίες από εικονογραφημένα αγγεία. Και βδομάδα με τη βδομάδα αυτό γιγαντώθηκε, χωρίς να το καταλαβαίνω. Ερχόταν χιλιάδες κόσμος να διαβάσει αυτές τις ιστορίες. Στο πρώτο πεντάμηνο είχα καταλάβει ότι έπρεπε να το κάνω σοβαρά και σταθερά. Βρήκα κι αυτό το αντι-τουριστικό ψευδώνυμο, αλλά τελικά παρά τις δυσκολίες του λειτούργησε.Μέχρι πέρσι εργαζόμουν και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Πλέον όμως είναι τόση η δουλειά στην επικοινωνία της επιστήμης, οπότε έχω επικεντρωθεί μόνο εκεί.Νομίζω ότι μια από τις πιο πετυχημένες ήταν η ιστορία με πώς ονομάστηκαν οι Κυκλάδες. Είναι ένας από τους ωραιότερους μύθους που έχουν πλαστεί στην ανθρωπότητα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ιστορίες που η απήχησή τους ξαφνιάζει και μένα. Για παράδειγμα είχα κάνει ένα ποστ στο οποίο εξηγούσα γιατί είναι σημαντικός ο Παρθενώνας. Θεωρούσα ότι ήταν κάτι πολύ προφανές και δε θα πήγαινε καλά. Τελικά πήγε συγκλονιστικά. Τώρα που το συζητάμε νομίζω ότι το πιο επιτυχημένο μου ποστ διαχρονικά ήταν εκείνο για την Ελένη Τοσίτσα. Μια αγράμματη γυναίκα που δώρισε στο ελληνικό δημόσιο τις εκτάσεις όπου χτίστηκαν το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείοι και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Είχε κληρονομήσει την περιουσία από τον σύζυγό της και παρότι η ίδια δεν μπορούσε ούτε να υπογράψει, έβαζε ένα σταυρό, είχε τόση αγάπη για τον πολιτισμό και τις επιστήμες που αποφάσισε να κάνει αυτή τη μεγάλη δωρεά στη χώρα της.Με εκπλήσσει η ίδια η ανθρωπότητα. Ακόμα και στην ανάρτηση που ανέφερα μόλις, βρέθηκε άνθρωπος να σχολιάσει ότι προωθώ τον αναλφαβητισμό και την αμορφωσιά. Ό,τι και να πεις είναι δυνητικά παρεξηγίσιμο.Κάποτε αγχωνόμουν. Είχα πέσει στη λούμπα να τα κοιτάω συνέχεια. Να βλέπω τι πήγε, τι δεν πήγε, πόσους followers έχω και όλα αυτά. Είναι πολύ εύκολο να πέσεις σε αυτή τη μαύρη τρύπα. Νομίζω όμως ότι τώρα απολαμβάνω περισσότερο τη διαδικασία.Υποθέτω ότι μέρος της απόλαυσης είναι και η έκδοση του βιβλίου σου στα αγγλικά τις επόμενες ημέρες.Για να είμαι ειλικρινής μου κάνει εντύπωση που ένα μικρό βιβλίο αγαπήθηκε τόσο πολύ στην Ελλάδα, έγινε best seller κι έτσι πείστηκε και η HarperCollins, αλλά και πολλοί άλλοι εκδοτικοί οίκοι στη Γαλλία, την Ισπανία, στην Κίνα ή στο Μεξικό όπου το πρώτο μου βιβλίο έχει γίνει best seller, να το εκδώσουν. Αν το σκεφτείς είναι μια από τις σπάνιες φορές που ένα βιβλίο αρχαιολογίας ξεκινά τη διαδρομή του από την Ελλάδα προς τα έξω. Συνήθως συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό για μένα είναι συγκινητικό. Την 1η Αυγούστου λοιπόν το «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ;» κυκλοφορεί με τον τίτλο «How to fit all of the ancient Greece in an elevator» σε όλες τις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.Με ευχαριστεί που έχω κάνει το χόμπι μου δουλειά και μπορώ να βιοπορίζομαι από αυτό. Είμαι ευγνώμων γι' αυτή τη συνθήκη.Ναι, τσεκάρω Instagram και Facebook. Και με τον πρώτο μου καφέ ξεκινάω να απαντάω στα μηνύματα που δέχομαι. Και πρέπει να σου πω ότι απαντάω σε όλουςΣτα social media παραμένουμε εύπιστοι σε βαθμό αφέλειας;Νομίζω ότι υπήρξαμε και πιο ανυποψίαστοι. Οταν ξεκίνησε το Facebook πιστεύαμε τα πάντα. Πλέον έχουμε ψηθεί κι έχουμε μάθει. Δεν τρώμε τόσο κουτόχορτο και δεν αναπαράγουμε fake news τόσο εύκολα. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί εκεί έξω διατεθειμένοι να πιστέψουν οποιονδήποτε διαδώσει κάτι στα κοινωνικά δίκτυα με στόμφο. Πιστεύουμε χωρίς να σκεφτόμαστε ή να τσεκάρουμε ποιος λέει τι.Info: Το activity book «Η αρχαιότητα είναι παιχνιδάκι» κυκλοφορεί από την Key Books