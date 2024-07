Χένρι Μουρ: Έργα του κορυφαίου γλύπτη ταξιδεύουν στην Αθήνα μετά από 20 ολόκληρα χρόνια

Το γλυπτό Standing Figure: Knife Edge (1961) του Henry Moore, εγκατεστημένο στον λόφο του Φιλοπάππου, απέναντι από την Ακρόπολη, στο πλαίσιο της πρώτης Διεθνούς Έκθεσης Γλυπτικής, Φεστιβάλ Αθηνών 1965

Draped Reclining Figure, 1952–53

πρώιμη αρχαία ελληνική τέχνη, όπως η Κυκλαδική

Το ίδρυμα Henry Moore Foundation, μάλιστα, παραχώρησε, ειδικά γι' αυτή την έκθεση τρία αδημοσίευτα αντίτυπα από τον κύκλο επτά λιθογραφιών και χαρακτικών που ολοκλήρωσε ο καλλιτέχνης το 1984 ενώ εκτίθενται

30 ακόμα χαρακτικά και σχέδια, μεταξύ των οποίων τρεις έγχρωμες λιθογραφίες από την εικονογράφηση της γαλλικής έκδοσης του Προμηθέα

(Prométhée) και του Γκαίτε - δημοσιεύτηκε στο Παρίσι το 1950 σε μετάφραση του Αντρέ Ζιντ -, που δείχνουν ότι η θεματολογία της ελληνικής μυθολογίας είχε ήδη κινήσει το ενδιαφέρον του Moore.

Mother and Child, 1984: Μία από τις τρεις αδημοσίευτες λιθογραφίες του καλλιτέχνη που θα εκτεθούν στην Αθήνα

Reclining Torso, 1981

«Η Ακρόπολη είναι υπέροχη—πιο θαυμαστή απ’ όσο είχα ποτέ φανταστεί . . . τίποτα ποτέ δεν με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο» εξομολογούνταν ο σπουδαίος Άγγλος γλύπτης, μετά το ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα, το 1951. Ένα ταξίδι που επηρέασε βαθιά τη δημιουργία και τα έργα του αρκετά από τα οποία θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το ελληνικό κοινό στηνμε τίτλο «» που θα φιλοξενήσει, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 26 Οκτωβρίου 2024, η(Αναπήρων Πολέμου 22, Αθήνα).Πρόκειται για την πρώτη έκθεση με έργα του μεγάλου καλλιτέχνη, από τους κορυφαίους του 20ού αιώνα, στη χώρα μας μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια η οποία μάλιστα διοργανώνεται σε συνεργασία με το, το ίδρυμα που δημιουργήθηκε από τον ίδιο και την οικογένειά του ιδρύθηκε από τον καλλιτέχνη και την οικογένειά του, το 1977, με στόχο να συστήσει στο διεθνές κοινό τον μαγικό κόσμο της γλυπτικής τέχνης. Το έργο του ιδρύματος συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, το 1986, με διοργανώσεις εκθέσεων και ερευνητικών προγραμμάτων.Η αθηναϊκή έκθεση θα περιλαμβάνει έργα προερχόμενα από το σύνολο της δημιουργίας του Χένρι Μουρ δίνοντας, ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που διαθέτουναρχαία ελληνική τέχνη.Στα πρώτα του γλυπτά από πέτρα και ξύλο ο Moore είχε απομακρυνθεί από την κλασσική παράδοση για να αναζητήσει έμπνευση κυρίως σε πολιτισμούς μη ευρωπαϊκούς—για παράδειγμα στην αφρικανική και στην μεσοαμερικανική τέχνη. Και μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1950, και συγκεκριμένα μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το 1951, άρχισε η ελληνική τέχνη να κινεί το ενδιαφέρον του. Δουλεύοντας με προπλάσματα από πηλό ή γύψο και μπρούτζινα εκμαγεία μπόρεσε να προσεγγίσει μια μεγαλύτερη κλίμακα και να προσδώσει πιο εμφανή αίσθηση κίνησης στα γλυπτά του. Αποσπασματικές φιγούρες—όλο και περισσότερο ανδρικές και σχεδιασμένες ώστε να είναι ορατές από οποιοδήποτε σημείο γύρω τους—εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία στην επεξεργασία της επιφάνειας απ’ ό,τι τα πρωιμότερά έργα του και συχνά αγκαλιάζονται από πτυχώσεις.Η έκθεση Henry Moore and Greece εξερευνά τους δεσμούς ανάμεσα στο έργο του Moore και της πρώιμης αρχαίας ελληνικής τέχνης, όπως η Κυκλαδική, που προπορεύτηκε της Κλασσικής. Ο καλλιτέχνης ταξίδεψε στην ηπειρωτική Ελλάδα μία και μόνη φορά, το 1951, για μία έκθεση στο Ζάππειο, και τότε επισκέφτηκε επίσης τους αρχαιολογικούς χώρους των Δελφών, της Ολυμπίας και των Μυκηνών. Χρειάστηκε να φτάσει το 1965 για να πραγματοποιηθεί η επόμενη έκθεσή του στην Ελλάδα. Το Large Standing Figure: Knife Edge (1961) είναι ένα από τα ψηλότερα και εντυπωσιακότερα μεταπολεμικά μπρούντζινα γλυπτά του Moore, με αναφορές στα κυκλαδικά ειδώλια αλλά και στη Νίκη της Σαμοθράκης (περ. 200–190 π.Χ.). Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης προπλάσματα των Draped Reclining Figure (1952–53), Falling Warrior (1956–57), και τα κεφάλια από το έργο King and Queen (1952–53)—έργα κομβικής σημασίας για τον διάλογο του Moore με την αρχαία ελληνική τέχνη.Ο Henry Moore γεννήθηκε στο Castleford, στην Αγγλία το 1898 και πέθανε στο Perry Green, κοντά στοMuch Hadham, στην Αγγλία το 1986. Έργα του κοσμούν πολλές και σημαντικές διεθνείς συλλογές, μεταξύ των οποίων είναι το Stedelijk Museum Amsterdam, η Tate στο Λονδίνο, το British Council στο Λονδίνο, η Leeds Art Gallery στην Αγγλία, το Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη, το Solomon R. Guggenheim Museum στη Νέα Υόρκη, η Art Gallery of Ontario στο Τορόντο του Καναδά, και το Hiroshima City Museum of Contemporary Art στην Ιαπωνία. Επιπλέον, φιλοτέχνησε έργα για δημόσιους χώρους τα οποία κοσμούν σήμερα σημεία σε ολόκληρο τον κόσμο.