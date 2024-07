Peter Hammill: Ο πατριάρχης της progressive rock έρχεται στην Αθήνα

Τόσο ως πυρήνας και ιδρυτής των Van Der Graaf Generator όσο και ως σόλο καλλιτέχνης ο Hammill αφοσιώθηκε στην τέχνη του μ' ένα ζήλο σχεδόν θρησκευτικό και το μόνο που επεδίωξε ήταν η καλλιτεχνική αρτιότητα, αδιαφορώντας πλήρως για την εμπορική επιτυχία. Η ίδια η μπάντα ήταν γνωστή για τις σκοτεινές κατευθύνσεις της και τα λιγότερα κιθαριστικά σόλο σε σχέση με το prog rock της εποχής, οι στίχοι των Van Der Graaf εμπνεόταν από θέματα σκοτεινά, πυκνά και βαριά όπως η θνητότητα και η ανθρώπινη μοναξιά τα οποία η μοναδικά βραχνή φωνή του Hammill μετέτρεπε σε μεταφυσικές εμπειρίες, κερδίζοντας παράλληλα τον χαρακτηρισμό «αρσενική Nico».Το 2004, οι Van der Graaf Generator ηχογράφησαν ένα άλμπουμ επανένωσης, το «Present», και το 2005 άρχισαν πάλι να εμφανίζονται ζωντανά. Από το 2006 είναι τρίο και συνεχίζουν να ηχογραφούν και να περιοδεύουν, με τον Peter να έχει ουσιαστικά δύο καριέρες, ως μέλος του συγκροτήματος και ως σόλο καλλιτέχνης.Οι λιγοστές και σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις του αποτελούν ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός καθώς μια βραδιά με τον Hammill είναι από μόνη της ένα συναρπαστικό συναυλιακό κεφάλαιο, μια εμπειρία «για ακροατές που δεν ήρθαν... για να μιλάνε μεταξύ τους» με συνδυασμό απροσδόκητων ενορχηστρώσεων και χορταστικών setlists από όλες τις περιόδους της καριέρας του.Οι θεατές απολαμβάνουν θρυλικά κομμάτια όπως τα Lemmings, Theme One, Pilgrims, The Emperor In His War Room, Refugees, ενώ συγκρίσεις με άλλους σπουδαίους ερμηνευτές, όπως ο Syd Barrett και ο Scott Walker, είναι αναπόφευκτες. Στις συναυλίες του, συχνά περνά από όλες τις φάσεις της δημιουργίας του, τους πρώιμους αλλά και τους μεταγενέστερους Van Der Graaf Generator και το προσωπικό του «μοναχικό» υλικό με το απαράμιλλο songwriting όπου μελωδικοί ψίθυροι οδηγούν σε εκρηκτικά ουρλιαχτάΌμως, πάνω απ' όλα και όλους, η φωνή του είναι ο Hammill και ο Hammill είναι η φωνή του. Αυτή δεσπόζει ως το βασικότερο όργανο έκφρασής του, πάνω και από τις συνθέσεις και τον στίχο. Σχεδόν «υλική», παίρνει σάρκα και οστά, σχεδόν αγγίζεται.Έτσι, κάθε ζωντανή του εμφάνιση αποτελεί ένα κάλεσμα, μια μουσική και αισθητική εμπειρία διαφορετική από κάθε προηγούμενη.Στα 75 του πλέον χρόνια συνεχίζει να συγκινεί το κοινό του. Παραμένει το ίδιο ανήσυχο πνεύμα και ο ίδιος καινοτόμος καλλιτέχνης, μακριά από κάθε ταξινόμηση.Για κάποιους, ο Peter Hammill είναι πολύ απλά ένας συναρπαστικός και δυναμικός ερμηνευτής με ένα καταπληκτικό ρεπερτόριο. Όμως, για όλους εκείνους που γνωρίζουν χρόνια και αγαπούν τη μουσική του, είναι ένας σύγχρονος Οδυσσέας που ταξίδεψε σε όλα τα είδη, γνώρισε και έμαθε πολλά, αλλάζοντας το μουσικό τοπίο με το ταλέντο και το ανεξάρτητο πνεύμα του, καταφέρνοντας παράλληλα να συμπαρασύρει τους ακροατές του σε ένα ατέρμονο ταξίδι προς κάποια δική τους Ιθάκη.