Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Μουσικές βραδιές με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Κλείσιμο

ν

Καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα μετά μουσικής προσφέρει στο κοινό το. Από τις 17 Ιουλίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, κάθε Τετάρτη στις 20.00, στον Φάρο, το ψηλότερο σημείο του με θέα 360˚ από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη, αγαπημένοιμιξάρουν το πιο καλοκαιρινό soundtrack.Οι μουσικές επιλογές καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα, από soul, funk και trip hop, μέχρι electronica και world beats ενώ η είσοδος για τους επισκέπτες θα είναι ελεύθερη.Tο ηχοσύστημα La Saramuya Picó Sound System πρόκειται για το πρώτο στο είδος του ηχοσύστημα στην Ευρώπη, που κατασκευάστηκε στην Barranquilla της Κολομβίας και κατέληξε στην Αθήνα. Τα Picós είναι ειδικά προσαρμοσμένα και κατασκευασμένα κινητά ηχοσυστήματα, διακοσμημένα με νέον φώτα και ψυχεδελικά έργα τέχνης. Εμφανίστηκαν τη δεκαετία του ’50, σε πάρτι που γίνονταν στους δρόμους της Καραϊβικής Ακτής της Κολομβίας, κυρίως στις εργατικές συνοικίες της Barranquilla, της Cartagena και της Santa Marta. Τα Picó parties έχουν μείνει γνωστά ως Verbena και η μουσική τους κυμαίνεται μεταξύ ειδών όπως latin, afro-latin και ρυθμούς Καραϊβικής. Ένα ξεχωριστό DJ set με afro-funk και tropical ήχους και τους Adamantios (aka Teranga Beat) και Stivako στα decks.Ο Βασίλης Σεβδαλής (aka Chevy) ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ο ήχος του περιγράφεται ως σύγχρονη disco, leftfield house και indie-dance, ενώ συχνά παίζει εκλεκτικά, freestyle σετ από ένα ευρύ μουσικό φάσμα της DJ κουλτούρας. Έχει συνεργαστεί με το Synch Festival, το six d.o.g.s, το ADD Festival, τη Sky Vector Music, κ.ά.Ο Ανδρέας Μητρέλης είναι DJ, παραγωγός, συλλέκτης και ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Veego Records. Σπούδασε Μουσική Παραγωγή και Τεχνολογία στο Λονδίνο και τα DJ sets του είναι χαρακτηριστικά καθώς διανύουν ένα ευρύ φάσμα από psych folk grooves μέχρι afro funk και disco. Η καριέρα του ως DJ ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και μέχρι σήμερα έχει μιξάρει μουσική σε επιδείξεις μόδας, clubs, φεστιβάλ (Sonar) και ιδιωτικά πάρτι, ενώ είναι μέλος του DJ duo Greece Goes Modern.Ο Pene είναι ένας από τους πλέον δραστήριους DJs της Αθήνας και στα DJ set του μπορεί να μιξάρει φαινομενικά ασύνδετα μουσικά είδη από dub, cosmic, balearic, disco, post rock, dark pop, electronic oddities και οτιδήποτε υπάρχει στο ενδιάμεσο. Tα τελευταία 20 περίπου χρόνια διοργανώνει εκδηλώσεις στην Αθήνα και έχει μοιραστεί τα decks με καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς όπως οι Sean Johnston (ALFOS), Balearic Mike, Kelvin Andrews, Ray Mang, Soft Rocks, Make A Dance, Haules Baules, Phillip Gorbachev, Bell Towers, Pete Herbert & Dicky Trisco, ενώ έχει αναλάβει το warm up στις συναυλίες των Moderat, των Chemical Brothers και του David Holmes.Ο Μιχάλης Καμάκας είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ και σκηνοθέτης. Βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της σειράς podcast “Gig time” η οποία πραγματεύεται την ιστορία των σημαντικότερων συναυλιών, φεστιβάλ και μουσικών χώρων σε όλο τον κόσμο. Είναι παραγωγός και παρουσιαστής της σειράς «Urban live sounds», ένθετο στην εκπομπή του «Urban sounds» στο Kosmos 93.6, η οποία δίνει το βήμα σε νέους καλλιτέχνες της εγχώριας σκηνής να παρουσιάσουν τη μουσική τους.Η Μighty Robot είναι γραφίστρια/εικονογράφος. Από το 2010 ασχολείται με τη μουσική και το διαδικτυακό ραδιόφωνο, καθώς και τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων. Από το 2016 διατηρεί μουσική εκπομπή στο Cannibal Radio, όπου έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του σταθμού από το 2019. Μουσικά ταξιδεύει μεταξύ electro, hip hop, space disco, funk, synths & breaks from outer space.Η Φώφη Τσεσμελή (aka Fo) είναι DJ, δημοσιογράφος και consultant με μακρά πορεία και εξειδίκευση στην ηλεκτρονική μουσική. Από το 2014, διατηρεί στήλη για την ηλεκτρονική μουσική στη LiFO, αλλά και το μακριοβιότερο residency σε club στη χώρα, ως η resident του Sodade BackStage τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει συνεργαστεί με το Μέγαρο Μουσικής, με το ΚΠΙΣΝ, το Athens Pride, το Sonar Athens, το Athens Music Week, το World Pride, το HE.SHE.THEY, το Φεστιβάλ Βόλου, την «Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2023», κ.ά, σε διοργανώσεις που προωθούσαν τη συμπερίληψη και την ισότητα στη μουσική.Τα Sunset DJ Sets υλοποιούνται με τη χορηγία του Aperol, του αυθεντικού ιταλικού aperitivo και συμβόλου της χαράς. Aperol και χαρούμενες στιγμές με την παρέα πάνε μαζί.