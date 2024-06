Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Οι υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές του Ιουλίου

Κλείσιμο

Η μαγεία τουθα «σκεπάσει» και τον Ιούλιο τομέσα από τιςστο Ξέφωτο που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Park your Cinema.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες για ενήλικες, επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με θέμα το καλοκαίρι: ρομαντικοί έρωτες, απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια, η φετινή επιλογή ταινιών έχει κάτι για όλους.Παράλληλα, στο Park your Cinema Kids, οι επιλογές του φετινού προγράμματος από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF) φιλοδοξούν να προσκαλέσουν τα παιδιά σε ένα ταξίδι στη φαντασία και στους διαχρονικούς μύθους μέσα από ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action.Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.Σκηνοθεσία: Kenneth BranaghΣτην ταινία Έγκλημα στον Νείλο, ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύει στην Αίγυπτο με ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο. Όταν ο φαινομενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε περιπέτεια, καθώς καλείται να ανακαλύψει για ακόμη μια φορά τον δολοφόνο. Η ταινία επανενώνει την ομάδα παραγωγής της παγκόσμιας επιτυχίας του 2017 Έγκλημα στο Orient Express, με πρωταγωνιστή τον πέντε φορές υποψήφιο για Oscar Kenneth Branagh στον ρόλο του εμβληματικού ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.Σκηνοθεσία: Richard LinklaterΟι χαρισματικοί Ethan Hawke και Julie Delpy επιστρέφουν στους ρόλους των Τζέσι και Σελίν στο Πριν τα μεσάνυχτα, το τρίτο μέρος αυτής της ξεχωριστής ιστορίας αγάπης. Σχεδόν δύο δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη συνάντηση των δύο χαρακτήρων στο τρένο με προορισμό τη Βιέννη και ο Τζέσι και η Σελίν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις στη σχέση τους με φόντο το υπέροχο τοπίο της Μάνης. Μια καλοκαιρινή περιήγηση στην Μεσσηνία, σε σκηνοθεσία του Richard Linklater και παραγωγή της Faliro House.Σκηνοθεσία: Jacques Tati