Il Volo: Οι δημοφιλείς Ιταλοί τενόροι επιστρέφουν στην Αθήνα για συναυλία

Έναν χρόνο μετά τις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις τους στην Ελλάδα οι τρεις δημοφιλείς Ιταλοί, γνωστοί ως, θα βρεθούν ξανά στην Αθήνα προκειμένου να δώσουν μια, στις 21 Οκτωβρίου, στοTae Kwon Do.Ο Piero, o Ignazio και ο Gianluca, θα χαρίσουν στο ελληνικό κοινό μια μαγική βραδιά με εκπληκτικές ερμηνείες από τραγούδια από το κλασικό και το σύγχρονο ρεπεερτόριο, με το γνωστό πάντα χιούμορ τους και την ιδιαίτερη διάδραση που δημιουργούν με τους ακροατές τους.Η ιστορία τους ξεκινά το 2009 όταν τρεις νέοι καλλιτέχνες εμφανίζονται μεμονωμένα στο Talent Show «Ti lascio una canzone», του ιταλικού τηλεοπτικού καναλιού RAI 1. Τούς ανακαλύπτει ο Michele Torpedine, ο μάνατζερ των Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia και Biagio Antonacci, ο οποίος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους σε παγκόσμιες καλλιτεχνικές περιοδείες. Το εξαιρετικό φωνητικό τους ταλέντο τόσο ατομικά όσο και ως τρίο, τους οδήγησε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο να γίνουν οι πρώτοι Ιταλοί καλλιτέχνες στην ιστορία που υπέγραψαν συμβόλαιο με μια μεγάλη αμερικανική δισκογραφική εταιρεία, την Geffen Records.Το ομώνυμο άλμπουμ IL VOLO (2010), έγινε πλατινένιο και μπήκε στο Top Ten του Billboard των ΗΠΑ. Εμφανίστηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ήταν παρόντες με τη Unicef στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για παιδιά στο The Horn of Africa.Πουλώντας πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα για την «Special Christmas Edition», αλλά και ο συνδυασμός της παγκόσμιας περιοδείας με τη μετάδοση του πρώτου τηλεοπτικού από τα αφιερώματά τους, τα οποία έχουν επαναληφθεί πάνω από χίλιες φορές, τούς μετέτρεψαν σε παγκόσμιους σούπερ σταρ.Επιπλέον, το 2010, ήταν οι μόνοι Ιταλοί καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν από τον Quincy Jones στο «We Are The World for Haiti», μαζί με 80 διεθνείς αστέρες όπως οι Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Usher, Natalie Cole και Will.i.am από τους Black Eyed Peas.Μέσα στα επόμενα χρόνια κατάφεραν να συνεργαστούν με καλλιτέχνες πρώτης γραμμής όπως η Barbra Streisand, ο Placido Domingo και ο Eros Ramazzotti, να εκτοξεύσουν τα νούμερα των δισκογραφικών τους πωλήσεων και να γεμίζουν θέατρα, αρένες και στάδια σε ολόκληρο τον κόσμο.