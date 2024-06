Πάνος Κατσαρίδης: «Και τι δεν θα ακούσουμε στη συναυλία των QUEEN Symphonic στο Λυκαβηττό»

Με αυτή την αφορμή ο υπεύθυνος καλλιτεχνικού σχεδιασμού της εταιρείας παραγωγής μίλησε στο protothema.gr και στον Νίκο Θρασυβούλου.Θα ακούσουμε όπως είπε χαρακτηριστικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, ερμηνευμένες από τους τραγουδιστές - πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ "We Will Rock You", που παρουσιάζεται στο West End του Λονδίνου. Μαζί τους, επί σκηνής, βρετανική ροκ μπάντα και η Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Bρετανού αρχιμουσικού Richard Sidwell.Στο τέλος του podcast ακούστε την μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος με τίτλο "I want to break free".