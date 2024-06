Με τόσες πρεμιέρες σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες, λογικό να χάσεις την μπάλα

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ!

Συχνά, έχοντας δει μια ταινία ή την αγαπημένη μας σειρά έχουμε μερικά κενά στην πλοκή και γι΄ αυτό δεν φταίνε οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι αλλά… η παρέα μας! Μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά αν το ξανασκεφτούμε θα καταλάβουμε ότι έτσι συμβαίνει. Σε όλους μας έχει τύχει να βρισκόμαστε με τους φίλους μας μπροστά στη μικρή οθόνη και κάποιος να ρωτάει συνεχώς τι συμβαίνει στην ιστορία, άλλος να κάνει spoiler, ένας τρίτος να τρομάζει, να σχολιάζει, να κάνει θόρυβο, να θέλει να παραγγείλει φαγητό, να μας χαλάει τέλος πάντων τη βραδιά.Πάνω σε αυτή την κοινή εμπειρία στηρίζεται και η καινούργια ευρηματική και χιουμοριστική τηλεοπτική καμπάνια του Vodafone TV που δικαιολογεί όλους εκείνους που προκειμένου να δουν απερίσπαστοι την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της αγαπημένης τους σειράς ή ταινίας προτιμούν την μοναχική τηλεθέαση. Γιατί κάποιες φορές το θέαμα μετράει περισσότερο από την παρέα.Και είναι πολλά και συναρπαστικά αυτά που μας περιμένουν. Οι μεγάλες επιτυχίες αμέσως μετά το σινεμά της Warner Bros, όλο το δημοφιλές περιεχόμενο της streaming υπηρεσίας Disney+ αλλά και το αποκλειστικό περιεχόμενο της Viaplay και HBO είναι στη διάθεσή μας για να τα ανακαλύψουμε. Από το Vodafone TV δεν λείπουν βέβαια και οι μεγάλες πρεμιέρες από δημοφιλείς σειρές και ταινίες.Όταν λοιπόν θέλουμε να δούμε στην πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, Dune: Μέρος Δεύτερο, Shogun, House of The Dragon, The Sympathizer, Ronja, και πολλά ακόμα, μπορεί να πούμε κάποια ψεματάκια. Μέχρι βέβαια να μας πιάσουν στα πράσα!Τι έχουμε εδώ; Και κατασκοπία, και περιπέτεια, και τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ να υποδύεται ούτε έναν ούτε δύο αλλά πολλαπλούς χαρακτήρες στη σειρά της HBO και της Α24, "The Sympathizer”.Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Pulitzer Viet Thanh Nguyen, και συνδυάζει με δεξιοτεχνία το κατασκοπευτικό θρίλερ, το δράμα, τη σάτιρα και την περιπέτεια. Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1975, στο τέλος περίπου του πολέμου του Βιετνάμ και την πτώση της πρωτεύουσας του Νοτίου Βιετνάμ, Σαιγκόν, από τις δυνάμεις του Βορείου Βιετνάμ και καταφέρνει πατώντας στο τότε να ρίξει μια καινούργια ματιά στις εμπειρίες των προσφύγων και των κατασκόπων από τον πόλεμο. Εκπληκτική η ερμηνεία του χαμαιλέοντα Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, αλλά και εκείνες του Χόα Ζουάντε στον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως και της Σάντρα Ο.Αποκλειστικά στο Vodafone TV Οι φανς του Star Wars έχουν έναν καλό λόγο να χαρούν και αυτός είναι “Η Ακόλουθος”, η επική live-action σειρά, οκτώ επεισοδίων. Η δράση μάς πηγαίνει 100 χρόνια πριν από τα γεγονότα του “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”. Μια έρευνα για μια σοκαριστική σειρά εγκλημάτων, φέρνει έναν αξιοσέβαστο δάσκαλο Τζεντάι αντιμέτωπο με μια επικίνδυνη πολεμίστρια και καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως, οι δυο τους ταξιδεύουν σε ένα μονοπάτι, όπου οι σκοτεινές δυνάμεις αποκαλύπτουν ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Ένα θρίλερ μυστηρίου με υψηλού επιπέδου θέαμα.Η νέα σειρά Star Wars διαθέσιμη από 05 Ιουνίου στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV Η 11χρονη Ronja μεγαλώνει με μια συμμορία ληστών σε ένα μεσαιωνικό σκανδιναβικό κάστρο. Είναι πανέξυπνη αλλά και πολύ ατίθαση και αυτό την μπλέκει σε διάφορες περιπέτειες. Σε μια από τις εξερευνήσεις της θα ανακαλύψει ένα δάσος πολύ διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε. Είναι μυστηριώδες, επικίνδυνο και φιλοξενεί παράξενα πλάσματα. Και όμως, σε αυτόν τον τόπο νιώθει πιο άνετα στο δάσος από τα τείχη του μεγάλου κάστρου. Κατά την διάρκεια των περιπλανήσεών της θα συναντήσει τον νεαρό Μπιρκ κι εκεί κάπου θα ξεκινήσει μια απαγορευμένη φιλία αφού ο νεαρός είναι μέλος μιας αντίπαλης συμμορίας. Πολλά θα συμβούν στο δάσος και στην οθόνη σε αυτή την αποκλειστική σειρά από τη Viaplay που αγαπήθηκε πολύ από την πρώτη στιγμή.Διαθέσιμος ο 1ος κύκλος.Το πρίκουελ του “Game of Thrones” επιστρέφει με τον πολυαναμενόμενο 2ο κύκλο και είναι ώρα να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, να θυμηθούμε όσα έγιναν στην 1η σεζόν και να απολαύσουμε και πάλι τις εντυπωσιακές μάχες, να μαγευτούμε από τις ιστορίες του οίκου των Ταργκάριεν, και να παρακολουθήσουμε τη μεγάλη επιστροφή στο Γουέστερος. Ανάμεσα σε πτήσεις δράκων, ευφάνταστα σκηνικά και κοστούμια, και συγκλονιστικά γεγονότα απολαμβάνουμε τον αγώνα για κυριαρχία ανάμεσα στους Greens και τους Blacks και ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε τον συναρπαστικό 2ο κύκλο που έρχεται στις 17/06 αποκλειστικά στο Vodafone TV Ίντριγκα, παιχνίδια εξουσίας και υψηλή αισθητική σε μια επική σειρά 10 επεισοδίων που αποτελεί την τηλεοπτική μεταφορά του best-seller μυθιστορήματος του James Clavell. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ιαπωνία το έτος 1600 την ώρα που έχει φουντώσει ένας καθοριστικός εμφύλιος πόλεμος. Ο Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) παλεύει για τη ζωή του καθώς οι εχθροί του στο Συμβούλιο των Αντιβασιλέων συσπειρώνονται εναντίον του όταν ένα μυστηριώδες ευρωπαϊκό πλοίο βρίσκεται εγκαταλελειμμένο σε ένα ψαροχώρι. Ο Άγγλος κυβερνήτης του John Blackthorne (Cosmo Jarvis), κατέχει κάποια μυστικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Toranaga να ανατρέψει τις ισορροπίες της εξουσίας και τον ίδιο να εξουδετερώσει τους δικούς του εχθρούς.Πρόκειται για μια πραγματική εμπειρία τηλεθέασης που καθηλώνει χάρη στην πλοκή, τις ερμηνείες και την εξαιρετική παραγωγή.Η επική σειρά SHOGUN του FX στριμάρει αποκλειστικά στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV . Διαθέσιμα και τα 10 επεισόδια του 1ου κύκλου.Είναι λίγες οι ταινίες που καταφέρνουν ταυτόχρονα να σπάσουν τα ταμεία και να συγκεντρώσουν διθυραμβικές κριτικές και μία από αυτές είναι το δεύτερο μέρος του Dune. Μια επική ταινία από τον Ντενί Βιλνέβ που επιστρέφει θριαμβευτικά με ένα έπος σύγχρονης επιστημονικής φαντασίας που όπως όλα δείχνουν θα μείνει στην ιστορία.Ο Πολ (Timote Chalamet) στο δεύτερο κινηματογραφικό ταξίδι του στον πλανήτη Αράκις καταστρώνει ένα σχέδιο εκδίκησης για τον αφανισμό του Οίκου των Ατρειδών και παράλληλα προσπαθεί να ενσωματωθεί σε μια νέα οικογένεια. Θέλοντας και μη θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που θα του ανατεθεί, θα ερωτευτεί την μαχητική Τσάνι (Zendaya) και θα μπερδευτεί σε δολοπλοκίες. Μια ταινία που θα μας σαγηνεύσει με την αφηγηματική της γλώσσα, τις αλληγορίες της, το εικαστικό μέρος της και το πολύ καλό καστ.Διαθέσιμο στο Vodafone TV Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.