Δελφικοί Διάλογοι: Οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό

Τίτλος ανακοίνωσης:The Promises and Pitfalls of AI for Divided Societies(Οι προοπτικές και οι παγίδες της τεχνητής νοημοσύνης για την πολυπολιτισμικότητα)Martin Crowley, Professor of Modern French Thought and Culture, University of CambridgeΤίτλος ανακοίνωσης: Political Agency in the Age of the Posthuman(Η πολιτική δράση στην μετα-ανθρώπινη εποχή)Luciano Floridi, Founding Director, Digital Ethics Center, Yale UniversityΤίτλος ανακοίνωσης: AI for and against Democracy(Η τεχνητή νοημοσύνη υπέρ και κατά της δημοκρατίας)Kate Hayles, Distinguished Research Professor, University of California, Los AngelesΤίτλος ανακοίνωσης: Are AIs a Threat to Democracy?(Αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία η Τεχνητή Νοημοσύνη;)Patrice Maniglier, Αssociate Professor, Université Paris NanterreΤίτλος ανακοίνωσης: Citizens of the Earth: Rethinking Cosmopolitanism in a Planetary Age(Πολίτες του πλανήτη Γη: Επανεξετάζοντας τον κοσμοπολιτισμό σε μια πλανητική εποχή)Panagiotis Roilos, George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature, Harvard University; President of the European Cultural Delphi CentreΤίτλος ανακοίνωσης: «Neomedieval Metacapitalism» and Mechanisms of Anti-Democratic Homogenization(«Νεομεσαιωνικός Μετακαπιταλισμός» και μηχανισμοί αντιδημοκρατικής ομογενοποίησης)Τους Δελφικούς Διαλόγους θα παρακολουθήσουν επιλεγμένοι αριστούχοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σημαντικές εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της έρευνας και της παιδείας.