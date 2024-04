Dalene: Οι επιρροές από Beatles, Μπαχ και Daft Punk, ο έρωτας στην εποχή των Millennials και το ρομαντικό soundtrack της άνοιξης

Κωνσταντίνος (αριστερά) και Θοδωρής Μέξης

«Ο ένας ξεκινάει μια ιδεα και ο άλλος την εξελίσσει. Και αυτό συμβαίνει εναλλάξ και μας δίνει μεγάλη χαρά στη διάρκεια μιας δημιουργιας» Δεν θυμούνται ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσαν, αλλά το πρώτο τραγούδι που τους έκανε εντύπωση. «Ηταν το “Yesterday” των Beatles, μια βραδιά που επιστρέφαμε στο σπίτι οικογενειακώς μέσα στο αμάξι των γονιών μου. Το έπαιζε ένας ραδιοφωνικός σταθμός και θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση. Μετά από 2-3 χρόνια, όταν ήμουν στη Β’ Δημοτικού, είπα στους γονείς μου ότι θέλω να μάθω κιθάρα. Ετσι με έγραψαν στο ωδείο». Ο Κωνσταντίνος, από την άλλη, είχε μάλλον ασυνήθιστα ακούσματα για μικρό παιδί. «Μου άρεσαν πολύ τα κινηματογραφικά σάουντρακ τύπου Ενιο Μορικόνε, καθώς και η μουσική του Ζαν-Μισέλ Ζαρ. Αυτός ήταν και η αφορμή να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τη μουσική παραγωγή με χρήση υπολογιστή κ.λπ. Πολύ άτσαλα και πρώιμα βήματα, που όμως συνεχίζονται μέχρι σήμερα», λέει.

«Είναι τιμη μας να αγκαλιάζεται η μουσική μας και είμαστε αισιοδοξοι ότι θα κάνουμε ακόμα ομορφότερα πράγματα στο μέλλον» Το πρώτο τους single «For Those In Love» δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας.

Αν και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο και παιζόταν στα ραδιόφωνα όλο αυτό τον καιρό, ξαφνικά έγινε viral τους δύο τελευταίους μήνες. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό, ειδικότερα σε περιστάσεις όπου άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε και ούτε μας γνωρίζουν προσωπικά αναγνωρίζουν το κομμάτι, αναγνωρίζουν το όνομα Dalene. Είναι τιμή μας να αγκαλιάζεται η μουσική μας - και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δημιουργήσουμε ακόμη ομορφότερα πράγματα στο μέλλον».

info

Οι Dalene θα εμφανιστούν στις 19 Απριλίου στο «Arch Club» (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 111, Γκάζι)

Το όνομα Dalene δεν είχα ιδέα πώς προφέρεται, αλλά η μουσική τους με είχε ξετρελάνει. Στο Spotify η μπάντα έχει μπει στα αγαπημένα μου και νόμιζα ότι είναι από το εξωτερικό, άλλωστε οι στίχοι τους είναι αγγλικοί. Ομως, οι δημιουργοί ονομάζονταικαι το όνομα προφέρεται « Νταλίν ». Τα δύο αδέλφια από την Αθήνα συνθέτουν ένα υβρίδιο μουσικής με αναφορές από 60s, 70s, 80s pop sounds, συνδυάζοντας synths και vocals. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους -πολύ επιτυχημένο- single «For Those In Love» το 2021 και τον πρώτο τους δίσκο με τον ίδιο τίτλο τον Ιανουάριο του 2024. Αλλά για να μου λυθεί η απορία, πώς προέκυψε αυτό το όνομα; «Μου ήρθε σε ανύποπτο χρόνο όταν πήγαινα στη Β’ ή Γ’ Γυμνασίου, δεν είμαι σίγουρος. Θυμάμαι ότι ήταν η εποχή που άρχιζα να συνειδητοποιώ ότι αγαπώ τη μουσική πραγματικά, οπότε ακούγοντας διάφορους καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο καμιά φορά σκεφτόμουν ωραία ονόματα για μια πιθανή μελλοντική μπάντα. Το “Νταλίν” -ανάμεσα σε άλλα που σίγουρα δεν θυμάμαι- μου έμεινε και το κράτησα. Δεν ήξερα ότι είναι ένα αγγλικό γυναικείο όνομα, μου άρεσε απλά το πώς ακούγεται και ότι παραπέμπει σε κάτι θηλυκό», απαντά ο Θοδωρής Μέξης.Δεν μοιάζουν καθόλου. Ο Θοδωρής αγαπά τους Blur και τον, ο Κωνσταντίνος έχει επηρεαστεί από τουςκαι τον, αλλά ευτυχώς τα βρίσκουν στη μέση - λατρεύουν τους. Είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο τελικά να συνεργάζεσαι με την οικογένειά σου; «Είμαστε τυχεροί γιατί εξαρχής είχαμε μια ισορροπία δημιουργικά. Ο ένας ξεκινάει μια ιδέα, ο άλλος τη συνεχίζει, την εξελίσσει. Και αυτό συμβαίνει εναλλάξ και μας δίνει μεγάλη χαρά στη διάρκεια μιας δημιουργίας. Στα αρνητικά τού να γράφεις και να ηχογραφείς με τον αδελφό σου στο σπίτι σου είναι η αναβλητικότητα. Λες “αύριο θα γράψουμε τις κιθάρες, ε;”, και καταλήγει να γίνεται μετά από 1-2 εβδομάδες». Αλίμονο στους νέους και το ραχάτι τους.Είναι όμως εύκολο για ένα νέο παιδί να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο καλλιτεχνικό του έργο στην Ελλάδα; «Δεν θεωρούμε ότι είναι εύκολο ούτε για έναν, ούτε για οποιονδήποτε. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς έχουν αυτά τα πράγματα σε άλλες χώρες, αλλά σίγουρα στην Ελλάδα δεν είναι. Πόσο μάλλον για αγγλόφωνα σχήματα indie-pop-rock όπως το δικό μας. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα φιλόξενη για τέτοιου είδους μουσικές και καλλιτέχνες». Οι δυο τους όμως δεν το έβαλαν κάτω και παρέα με τα υπόλοιπα τρία μέλη των-τους Θωμά Παπαθανάση, Ζήση Μεζίλη και Μιχάλη Ζησόπουλο- αποφάσισαν να φτιάξουν έναν δίσκο όπως ακριβώς επιθυμούν. «Ολο αυτό ξεκίνησε από την αγάπη μας για τη μουσική σε συνδυασμό με το κατάλληλο timing. Η έμπνευσή μας ποικίλλει σε είδη και καλλιτέχνες. Η βάση της είναι η μελωδία, όχι τόσο η ένταση, τουλάχιστον σε αυτόν τον δίσκο. Ο δίσκος βασίστηκε στην επικοινωνία ιδεών μεταξύ μας, στο χτίσιμο που έκανε ο ένας πάνω στην ιδέα του άλλου. Το γεγονός ότι η παραγωγή είναι του Κώστα και η ηχογράφηση έγινε εξ ολοκλήρου στο σπίτι μάς έδωσε την άνεση να γράφουμε όποτε θέλουμε, όπως θέλουμε και όταν θέλουμε».Η νεαρή που περιγράφεται στο τραγούδι είναι ερωτευμένη, αλλά πίνοντας κρασί αποφασίζει να εκδικηθεί τον σύντροφό της. Οι δημιουργοί άραγε είναι in love; «Το “For Those In Love” αρχικά πρέπει να πω ότι δεν αναφέρεται μόνο στον έρωτα ανθρώπου προς άνθρωπο. Ο έρωτας με τη μουσική, με τις ταινίες, με την ίδια τη ζωή, συμβαδίζει με τον τίτλο του LP στο μυαλό μου. Για να απαντήσω στο αν “είμαστε in love”, θα πω πως ναι, ειδάλλως καήκαμε. Οσον αφορά στη γενιά μας, ερωτευόμαστε περισσότερο εικόνες και φαντασιώσεις παρά ανθρώπους πάντως. Είναι ευκολότερο - ζούμε στην εποχή του εύκολου, του γρήγορου, και φυσικά δηλώνω συχνά ένοχος κι εγώ μέσα σε αυτό. Ελπίζω να γίνω πιο γενναίος στο μέλλον», λέει ο Θοδωρής, ο οποίος τελευταία έχει κολλήσει με το «Phradie’s Song» των MGMT, «ένα τρυφερό νανούρισμα με στίχους σκέτο πετιμέζι». Ο Κωνσταντίνος πάλι ταξιδεύει με το «Travellin’» των The Jeremy Spencer Band. Αυτή είναι η μουσική, ένα ταξίδι γεμάτο προσδοκίες. «Το όνειρό μας είναι η μουσική μας να φτάσει στα περισσότερα δυνατόν αυτιά. Να παίξουμε σε μεγάλα φεστιβάλ, να μπορέσουμε να παίξουμε και στο εξωτερικό. Ωστόσο, το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να ακούει κάποιος, κάπου, ένα τραγούδι μας στο δωμάτιό του και να τον συγκινήσει, να τον σηκώσει από το κρεβάτι στη μέση της νύχτας με μια αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνει. Οτι η ζωή είναι όμορφη. Αυτό κρατάω κι εγώ από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Μεγάλο όνειρο σίγουρα». Ναι, αλλά γι’ αυτό δεν είπαμε ότι είναι η μουσική, βρε παιδιά; ◆