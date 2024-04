Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας: Από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο δικό του «Μινόρε»

Κλείσιμο

Έχοντας ζήσει σε Βρετανία και Αμερική και έχοντας δουλέψει δίπλα στον, ο, βραβευμένος σκηνοθέτης και καλλιτέχνης-υπεύθυνος των VFX, ο είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα ειδικά εφέ, όσο λίγοι. Ήταν, επομένως, καιρός να αφήσει το δημιουργικό του πνεύμα να τον κατευθύνει στις πιο τρελές και απρόσμενες σελίδες του ελληνικού σύμπαντος, συνδυάζοντας το θρίλερ με την κωμωδία και τις καλτ ταινίες με την επιστημονική φαντασία.Στο «», που μόλις βγήκε στις αίθουσες από τη Feelgood, μυστηριώδη πλάσματαενώ μια παρέα από απροσάρμοστους ρεμπέτες αναμειγνύεται με τουρίστες την ίδια στιγμή που body builder ενώνουν τις δυνάμεις τους με Ελληνίδες γιαγιάδες για να σώσουν την πόλη, σε αυτή την ταινία που συνδυάζει τα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας με τονα δίνουν τον τόνο... Ίσως, άλλωστε, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης αυτός να είναι ο δικός μας τρόπος να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, είτε πρόκειται για την πανδημία, είτε για τις οικονομικές κρίσεις.«Παρ' όλη την πλούσια κληρονομιά της Ελλάδας στη μυθολογία και τις δεισιδαιμονίες, η απουσία ταινιών με παράξενα πλάσματα σε μυθικές περιπέτειες είναι σχεδόν απόλυτη (με την εξαίρεση της υπέροχης καλτ κωμωδίας του Πάνου Κούτρα, Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά» σημειώνει χαρακτηριστικά. «Ελπίζω η ταινία Μινόρε να το αλλάξει αυτό!» καταλήγει.Από το προνομιακό πόστο του καλλιτέχνη-υπεύθυνου των VFX σε ταινίες κορυφαίων σκηνοθετών με αντίστοιχη σφραγίδα στο είδος όπως ο Σπίλμπεργκ και ο Ντελ Τόρο ο Κουτσολιώτας όχι μόνο έχει εμπνευστεί από το όραμά τους, αλλά δείχνει να γνωρίζει σε βάθος τι χρειάζεται για τα πρωτοκλασάτα εικαστικά των χολιγουντιανών ταινιών.«Αποστολή μου είναι να μεταφέρω όλη τη γνώση μου από τις μεγάλες παραγωγές των στούντιο και να την εφαρμόσω για να ρίξω φως στο ξεχωριστό είδος ιστοριών που πηγάζουν από την ελληνική κληρονομιά μου» τονίζει χαρακτηριστικά.Δεν μπορούμε να μην τον ρωτήσουμε αν ακούγεται τελικά ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να βρεθεί από ένα δωμάτιο στην Ελλάδα στα μεγάλα στούντιος και να ακολουθήσει το όνειρό του για να πάρουμε την απάντηση πως «αν δεν είχαμε φτύσει αίμα στο δρόμο , θα ήταν παραμύθι και σίγουρα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και σίγουρα η ζωή θα ήταν πολύ πιο εύκολη χωρίς το όνειρο».Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας. Με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και το Τορόντο, έχει εργαστεί ως καλλιτέχνης-υπεύθυνος των VFX σε δεκάδες απαιτητικές παραγωγές όπως το Cabinet Of Curiosities του Guillermo del Toro και τα Nightmare Alley, West Side Story, 1917, The Old Guard, X-Men, Guardians Of The Galaxy και οι 300, καθώς και σε πολλά διαφημιστικά για πελάτες όπως οι Saatchi & Saatchi, Burberry, Versace κ.α. Η ταινία «Μινόρε» είναι η τρίτη ταινία του, μετά τις βραβευμένες ταινίες The Fear Of Looking Up και Ο Χειμώνας. Πρόσφατα σκηνοθέτησε το God’s Soldiers, ένα δίπτυχο ιστορικό ντοκιμαντέρ για την Πολιορκία της Μάλτας για το PBS/Discovery Channel. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του “Μινόρε” συναντάμε Έλληνες και ξένους ηθοποιούς όπως τους Νταβίντ Τούτσι, Αλεξάντερ, Απόλλων Μπόλλας, Νικόλας Μπράβος, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία-Νεφέλη Δούκα, Μελέτης Γεωργιάδης, Igor Gorewicz, Ιωάννης Χατζηγιάννης, Ελευθερία Κόμη, Χρήστος Κοντογεώργης, Μάκης Παπαδημητράτος, Έφη Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Συμσιρής, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Κάλοου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου.