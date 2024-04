Μαρίνα Λεόν: Στο φουαγιέ του θεάτρου Παλλάς η νέα της έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Μια νύχτα στην όπερα»

Κλείσιμο

Η Γυναίκα αποτελεί το θεματικό επίκεντρο τηςτηςμε τίτλο «A night at the opera» («Μια νύχτα στην όπερα») που θα εγκαινιαστεί επίσημα στις 10 Απριλίου. Η ζωγράφος παρουσιάζει 23 έργα διαφορετικών διαστάσεων. Χρώματα, συναισθήματα και μουσικές αναμιγνύονται στην παλέτα της ζωής και μας χαρίζουν πολύχρωμες ιστορίες..Ο θεατρικός συγγραφέας και πεζογράφοςαναφέρει μεταξύ άλλων για την ζωγραφική της Μαρίνας Λεόν: «Η ευδαιμονία των ανθέων παγιδεύει τις γυναίκες. Στην αρχή μια τέτοια ζωή μοιάζει με όνειρο. Ένα όνειρο γεμάτο άνεση και πολυτέλεια που σε μεθά με τις ευωδιές του και σφραγίζει το νου και την ψυχή με τα λαμπερά του χρώματα. Καθώς όμως ο χρόνος περνά, οι ανθοδέσμες που εστόλιζαν μια ναρκωμένη φαντασία εγκαθίστανται στις κεφαλές και αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων και όλες τις αισθήσεις.Σφραγίζουν με τα ροδοπέταλα τα μάτια, κλείνουν με σκληρά φυλλώματα τις μύτες, με κρίνα και κισσούς τα ώτα, αφήνοντας ελεύθερα τα χείλια μονάχα για να φιλούν τους συντρόφους και ευεργέτες..."Η Μαρίνα Λεόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Υόρκη. Αφού τελείωσε τις σπουδές της στο σχέδιο μόδας στο έγκριτο F.I.T New York, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου διέπρεψε ως επικεφαλής σχεδιάστρια για μερικές από τις πιο γνωστές Ελληνικές εταιρείες μόδας.Για ένα μεγάλο διάστημα αφιερώθηκε στην μητρότητα και άρχισε να εξερευνά τον κόσμο της ζωγραφικής, σπουδάζοντας δίπλα σε κορυφαίους και διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες.Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εκθέσει σε σημαντικές γκαλερί και αίθουσες τέχνης ενώ κάποιες δημιουργίες της αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της βιτρίνας του διεθνώς καταξιωμένου Brand Carpo στο Dubai.Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 14 Απριλίου.Ώρες λειτουργίας: 17.00μ.μ - 20.00μ.μ