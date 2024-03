26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα βραβεία της Αγοράς

Ακολουθούν τα βραβεία Docs in Progress:



Agora Lab awards

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, απονέμεται για πρώτη φορά. Ο Gary Springer από την IEFTA ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία: Hana Elias, Παραγωγή: Asmahan Bkerat, ΠαλεστίνηΣκεπτικό: Η έννοια του σπιτικού, η ανακάλυψη της αίσθησης του ανήκειν, καθώς και η σημασία που αποκτούν μέσα μας, συνιστά θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη. Η αγάπη που δείχνεις στον τόπο σου αντανακλά στους οικογενειακούς δεσμούς και στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποκτήσει σπιτικό. Με ζεστασιά και αυθεντικότητα, το συγκεκριμένο πρότζεκτ σκιαγραφεί με οικειότητα μια οικογενειακή σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους και τη γενέθλια γη τους. Μια δυνατή παρουσίαση από μια εξίσου δυνατή ομάδα, που ξεδιπλώνει μια κατεπείγουσα ιστορία που δικαιούται να βραβευτεί, παρουσιάζουμε το βραβείο IEFTA για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ σε Ανάπτυξη στη Hana Elias και στον Asmahan Bkerat για την ταινία If These Stones Could Talk.Το, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε από τη Suzanne Nodale στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία: Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου, Μαρία Λούκα, Παραγωγή: Μίνα Ντρέκη, Ηρώ Αηδόνη - Marni Films, ΕλλάδαΣκεπτικό: Η ανάδειξη της συστημικής βίας των σύγχρονων κοινωνιών που δεν αντιμετωπίζουμε ποτέ κατάματα είναι μια πράξη γενναία και σημαντική. Η συγκεκριμένη ομάδα ευφυώς συνυφαίνει τις ιστορίες τεσσάρων γυναικών που σπάνε τη σιωπή τους και ενώνουν δυνάμεις προκειμένου να θεραπεύσουν και να ξεπεράσουν το τραύμα της κακοποίησης και της έμφυλης βίας. Το βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Survivors των Νίνας-Μαρίας Πασχαλίδου, Μίνας Ντρέκη και Ηρούς Αηδόνη.Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και VIP συνδρομή μέλους, απονεμήθηκε από τον Mario Adamson στο ντοκιμαντέρ :Σκηνοθεσία: Lavinia Xausa, Παραγωγή: Sam Godfried - Yalla Docs, ΟλλανδίαΣκεπτικό: Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να βρούμε βαθύτερους τρόπους να συνδεθούμε και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Προσκαλώντας μας στα ενδότερα ενός πολύ προσωπικού ταξιδιού, το συγκεκριμένο πρότζεκτ καθρεφτίζει την ανάγκη να σπάσουμε την απομόνωση και να μοιραστούμε το πένθος με σκοπό να βρούμε γιατρειά από το παρελθόν. Το βραβείο Εurodoc απονέμεται σε ένα από τα πιο άρτια παρουσιασμένα πρότζεκτ, το Mountain Cries σε σκηνοθεσία της Lavinia Xausa και σε παραγωγή του Sam Godfried.To βραβείο της, που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες και δωρεάν συνδρομή, απονεμήθηκε από τη Marion Schmidt στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία: Lavinia Xausa, Παραγωγή: Sam Godfried - Yalla Docs, ΟλλανδίαΣκεπτικό: Το βραβείο απονέμεται στην ομάδα ενός πρότζεκτ που πιστεύουμε ότι θα ωφεληθεί τα μέγιστα από τη εμπειρία και την ενσυναίσθηση από ειδικούς του χώρου, που θα προσφέρουν καθοδήγηση στα επόμενα βήματά. Ένα θαρραλέο μοιρολόι που συμπυκνώνει τη δύναμη που βρίσκουμε όταν μοιραζόμαστε την προσωπική και τη συλλογική μας οδύνη. Το βραβείο DAE - Documentary Association of Europe Award απονέμεται στη Lavinia Xausa και στον Sam Godfried για το ντοκιμαντέρ Mountain Cries.Το βραβείο(Υψηλής ποιότητας ψηφιακή μεταφορά αρχειακού υλικού, διάρκειας μίας ώρας) απονεμήθηκε από τον Νίκο Σταθογιαννόπουλο στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία: Stephanie Andreou, Παραγωγή: Adrián Gutiérrez - Astarte Films, ΚύπροςΣκεπτικό: Τα αρχεία μπορούν να αποβούν αποφασιστικής σημασία για ένα ντοκιμαντέρ, καθώς όλοι μας αγαπούμε τις ταινίες που κατορθώνουν να φέρουν στο φως ιστορίες που αγνοούσαμε. Φέρνοντας στο προσκήνιο τις εικόνες από ένα κίνημα που ηγείται από γυναίκες λησμονημένες από τους πάντες, ακόμη και στην ίδια τους τη χώρα, το συγκεκριμένο πρότζεκτ εξυμνεί την αποφασιστικότητα των γυναικών αυτών και τη δύναμη της συναδέλφωσης. Παράλληλα, αμφισβητεί το εθνικό αφήγημα για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας και διερωτάται αν έχει απομείνει κάτι από την ηρωική τους αντίσταση. Το βραβείο Aylon Productions Digital Services απονέμενεται στη Stephanie Andreou και στον Adrián Gutiérrez για το ντοκιμαντέρ Women Walk Home.Το βραβείο, που προσφέρει διαμονή και διαπίστευση για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beldocs (23-13 Μαΐου 2024) απονεμήθηκε από τη διευθύντρια του Beldocs,Mara Prohaska, στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία: Νίκος Ζιώγας, Παραγωγή: Κωνσταντίνα Σταυριανού & Ρένα Βουγιούκαλου - Graal Films, Αντιγόνη Παπαντώνη - rawDOCS, ΕλλάδαΣκεπτικό: Η κλιματική κρίση, καθώς και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον, αποτελεί ένα κατεπείγον και φλέγον ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που πυροδοτεί την ανάγκη να ειπωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ιστορίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Με εντυπωσιακή εικονογραφία, το πρότζεκτ αυτό ρίχνει φως στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό τη διαφύλαξη και την προστασία της φύσης για το μέλλον. Το βραβείο Beldocs απονέμεται στον Νίκο Ζιώγα, την Κωνσταντίνα Σταυριανού, τη Ρένα Βουγιούκαλου και την Αντιγόνη Παπαντώνη για το ντοκιμαντέρ Λίμνη.Το βραβείοπροσφέρει δωρεάν συμμετοχή στο Doc Lab, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του προγράμματος MFI Script 2 Film, όπου αναπτύσσονται σενάρια για 35 ταινίες μεγάλου μήκους. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα εργαστήριο συγγραφής σεναρίου διάρκειας δύο εβδομάδων στο νησί της Νισύρου, στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου, καθώς και από μια ακόμη συνάντηση διάρκειας μίας εβδομάδας, τον Οκτώβριο, στη Ρόδο.Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Μάρκο Γκαστίν στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία: Nela Märki, Παραγωγή: Martin Rattini - Helios Sustainable Films, ΙταλίαΣκεπτικό: Το προγράμματος MFI Script 2 Film του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (MFI) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη σεναρίων και πρότζεκτ. Από το 2019, το MFI απονέμει βραβείο στην ενότητα Thessaloniki Pitching Forum του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο Doc Lab που διοργανώνει το MFI. Το φετινό πρόγραμμα της ενότητας Thessaloniki Pitching Forum ήταν εξαιρετικού επιπέδου και σχεδόν όλα τα πρότζεκτ άξιζαν το βραβείο. Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να επιλέξουμε μονάχα ένα, ενθαρρύνοντας παράλληλα και όλα τα υπόλοιπα πρότζεκτ να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμά μας. Επιλέξαμε ένα πολύ δυνατό πρότζεκτ, που θίγει ένα συγκινητικό και οικουμενικό θέμα: ένα ζευγάρι που αγαπιέται και προσπαθεί απεγνωσμένο να αποκτήσει παιδί.To βραβείοπροσφέρει δύο διαπιστεύσεις Observer και διαμονή. Η Nadja Tennstedt από το Φεστιβάλ Dok Leipzig ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο στην ταινία:Σκηνοθεσία: Maša Nešković, Παραγωγή: Maja Medić, Ena Bajraktarević - Marienbad film, Σερβία, σε συνεργασία με το CIRCLE Doc Women AcceleratorΣκεπτικό: Μια κινηματογραφική απεικόνιση των αναμνήσεων και του ρόλου τους στη δημιουργία ενός διαγενεακού διαλόγου, που γίνεται το θεμέλιο για την αποκάλυψη των ατομικών ταυτοτήτων. Μέσω ενός υπέροχου αρχείου, η ομάδα του συγκεκριμένου πρότζεκτ αναβιώνει το παρελθόν, καταδεικνύοντας παράλληλα την επίδρασή του στο παρόν. Το βραβείο DOK Leipzig Accelerator απονέμεται στους Maša Nešković, Maja Medić και Ena Bajraktarević για το ντοκιμαντέρ Kafka in Belgrade.Το βραβείο, που προσφέρει δύο διαπιστεύσεις αγοράς και 500 ευρώ για έξοδα μετακίνησης, δόθηκε από την Clemence Michalon και απονέμεται στην ταινία:Σκηνοθεσία: Νίκος Ζιώγας, Παραγωγή: Κωνσταντίνα Σταυριανού & Ρένα Βουγιούκαλου - Graal Films, Αντιγόνη Παπαντώνη - rawDOCS, ΕλλάδαΣκεπτικό: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να απονείμουμε το βραβείο SSD στη ντοκιμαντέρ Λίμνη, ένα πρότζεκτ που αναδεικνύει τις ομοιότητες των κοινοτήτων από τρεις γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν χτίσει εδώ και πολλές γενεές την ταυτότητά τους μέσα από τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Ρίχνοντας φως στη φιλοδοξία τους να συνεργαστούν σε τοπικό επίπεδο με στόχο τη διαφύλαξη ενός οικοσυστήματος που είναι μεγαλύτερης σημασίας από τις πολιτιστικές τους διαμάχες, η Λίμνη ξεδιπλώνει μια συναρπαστική ιστορία, η οποία αποτυπώνει την αναγκαιότητα να παραμερίσουμε τις διαφορές μας για να εξασφαλίσουμε την αμοιβαία συνύπαρξη.Στo πλαίσιο του Docs in Progress της Αγοράς του 26ου ΦΝΘ, 11 πρότζεκτ από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο παρουσιάστηκαν σε κλειστές συνεδρίες αποκλειστικά σε καλεσμένους επαγγελματίες του χώρου, σε παραγωγούς, sales agents, διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ.Τητων Docs in Progress αποτελούν οι:, Εκπρόσωπος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Film Harbour - Γερμανία / Ολλανδία, Επικεφαλής του Cannes Docs, Marché du Film - Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών - Γαλλία, Σκηνοθέτις / Επιμελήτρια Κινηματογραφικών Προγραμμάτων, Pravo Ljudski & Medea - Βόρεια Μακεδονία / Βοσνία & ΕρζεγοβίνηTο βραβείο σε υπηρεσίες μίξης ήχουαπονέμεται στην ταινία:Σκηνοθεσία: Sári Haragonics, Παραγωγή: Sára László, Inez Mátis, Marcell Gero - Campfilm, Συμπαραγωγή: Boris Despodov - Arthouse Blockbusters, Ουγγαρία, ΒουλγαρίαΣκεπτικό: Για τις ευαίσθητες δονήσεις που εκπέμπει μια σκηνοθέτις, σε μια κινηματογραφική απόπειρα επούλωσης των οικογενειακών πληγών, μέσα από συγκινητικές εικόνες του τότε και του τώρα, το βραβείο 119 Marvila Studios απονέμεται στην ταινία Don’t Worry Sari! της Sari Haragonics.Το βραβείο 2|απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Σκηνοθεσία/Παραγωγή: María Silvia Esteve - HANA Films, Συμπαραγωγή: Alejandra López - IKKI Films, Radu Stancu, Cristina Haneș - deFilm, Αργεντινή, Γαλλία, ΡουμανίαΣκεπτικό: Για το θάρρος τού να αποτυπώσει κινηματογραφικά ένα από τα πιο ακανθώδη, καθώς και ιστορικά και κοινωνικά αποσιωπημένα, θέματα, τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών, η κριτική επιτροπή απονέμει το βραβείο Two Thirty-Five (2I35) στο πρότζεκτ Mailin της Maria Silvia EsteveΤο, που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στο πρότζεκτ:Σκηνοθεσία: Ειρήνη Βουρλούμη, Παραγωγή: Λεωνίδας Λιάμπεης - Long Run Productions, Συμπαραγωγή: Ειρήνη Βουρλούμη- Boulis Films, ΕλλάδαΣκεπτικό: Για την πολυπλοκότητα της προσέγγισης του πώς το πνευματικό πεδίο των χαρακτήρων μεταμορφώνεται σε χαρτογραφία μιας πόλης, η κριτική επιτροπή απονέμει το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στο πρότζεκτ Τα μυστικά της κουκουβάγιας της Ειρήνης Βουρλούμη.Το βραβείο της εταιρείαςγια τον υποτιτλισμό στα αγγλικά ή τα γαλλικά απονέμεται στο πρότζεκτ:Σκηνοθεσία: Lucas Habte, Παραγωγή: Isidore Bethel - Alice Films, Συμπαραγωγή: Lucas Habte, Juan Carlos Malavé, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Πουέρτο Ρίκο, ΑιθιοπίαΣκεπτικό: Γιατί μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε με τον σκηνοθέτη σε ένα συναισθηματικό και οικείο ταξίδι στις ρίζες του, το οποίο φωτίζεται από αγάπη και τρυφερότητα, η κριτική επιτροπή απονέμει το βραβείο της εταιρείας Νεανικό Πλάνο στο πρότζεκτ Happy You're Here του Lucas Habte.O Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης παρουσίασε τα βραβείο Agora Lab, προσκαλώντας την Ίριδα Ασημακοπούλου να παραδώσει το Crew United Prize, που περιλαμβάνει μια πενταετή συνδρομή στην Crew United Platform σε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα στο Agora Lab. Το βραβείο Agora Lab απονεμήθηκε στη:Σκεπτικό: Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους σκηνοθέτες και παραγωγούς! Κάθε πρότζεκτ, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται, έχει τα δυνατά του σημεία και τη δική του ξεχωριστή γοητεία, καθιστώντας δύσκολη την επιλογή ενός και μόνο ντοκιμαντέρ. Οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε γενεές, ανθρώπους, αξίες και ιδέες είναι αναγκαίο να καταρριφθούν. Και κάθε ιστορία που αφηγείται αυτή τη διαδικασία είναι λυτρωτική και ενθαρρυντική. Σε αυτό το πνεύμα, νιώθουμε πως η προσωπική αλλά συγχρόνως οικουμενική πλοκή του πρότζεκτ My Daughter εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική -και όχι μόνο- κοινωνία. Στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας σε όλα τα πρότζεκτ!Ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης προχώρησε με την ανακοίνωση του Guidance Award, μια προσφορά της Paradiddle Pictures, που απονέμεται σε πρότζεκτ που συμμετέχει στην ενότητα Agora Lab. Το βραβείο κατέληξε στο πρότζεκτ:Σκηνοθεσία/Παραγωγή: Γιώργος Ηλιόπουλος, Συμπαραγωγή: Σοφία Εξάρχου, ΕλλάδαΣκεπτικό: Συχνά λέμε ότι σε 100 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται. Φυσικά, δεν είναι έτσι, και ο δεκαοκτάχρονος Κούρδος Vural μάς το θυμίζει. Στη διάρκεια του αντισυμβατικού του ταξιδιού, που μας μεταφέρει σε κάθε γωνιά του νησιού, αλλά και πίσω στον χρόνο, κατανοούμε σε μεγαλύτερο βάθος τη σημερινή εποχή. Επομένως, το πρότζεκτ Exile(s) έχει τη δυναμική να αφηγηθεί μια σημαντική ιστορία για τις ανθρώπινες σχέσεις.