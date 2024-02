Εθνική Λυρική Σκηνή: Διοργανώνει ραπ συναυλία εμπνευσμένη από την παράστασή της «Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα»

Κλείσιμο

Μιαμε αφορμή την παράσταση – κραυγή ενάντια στον φασισμό «», βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του, διοργανώνει, στις 18 και 25 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου η Εναλλακτική Σκηνή της, στις εγκαταστάσεις της, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Εννέα σημαντικοί νέοι καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ σκηνής καταλαμβάνουν την σκηνή και στήνουν μια εκρηκτική συναυλία εντυπωσιακό σκηνικό χώρο της παραγωγής μετά το πέρας της παράστασης, στις 10.00 το βράδυ.Το «Salò: The Concert», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Άρη Μπινιάρη, αποτελεί μια διεύρυνση της θεματικής τόσο της ταινίας όσο και του ευρύτερου έργου του Ιταλού δημιουργού με τα εργαλεία και την αισθητική ενός μουσικού ρεύματος του σήμερα. Μια περαιτέρω απόδειξη τόσο της επιδραστικότητας του Παζολίνι όσο και της διαρκούς ανησυχίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για έναν ανοιχτό διάλογο, χωρίς αποκλεισμούς και στεγανά, με κάθε γόνιμη φωνή τού σήμερα.Οι νέοι καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ σκηνής $ulee, BabyJ, EXPE, Gxhan, Half Quickie, IGNES, LADELE, OH6 και Oxentra συνέθεσαν πρωτότυπα τραγούδια με στίχους που αντλούν την έμπνευσή τους από το περιεχόμενο της ταινίας αλλά και από το ευρύτερο ποιητικό σύμπαν του Ιταλού σκηνοθέτη. Τη μουσική παραγωγή έχει αναλάβει ο Odydoze, ενώ την επιμέλεια των στίχων ο Σωτήρης Τζοβάρας.$ulee – ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, είναι μέλος της κολεκτίβας Stealth Records. To 2021 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ LOST FILES 2020 PT.1. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει πληθώρα singles, το mixtape Late Birthday Mix και τα EP S.M.G. και GLA MAFIA, σε συνεργασία με τον BabyJ. Επιπλέον συνεργάστηκε με τον Hawk στο κομμάτι «DIVA» από το άλμπουμ 5D.BabyJ – ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, επίσης μέλος της κολεκτίβας Stealth Records. Πέρσι κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ REBORN, και το συνεργατικό EP με τον $ulee GLA MAFIA. Επιπλέον, έχει κυκλοφορήσει τρία singles και το EP New Season.EXPE – ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, με πάνω από δέκα χρόνια παρουσίας στην εγχώρια σκηνή. Από το 2020 έχει κυκλοφορήσει πληθώρα singles, δύο άλμπουμ, Laguna και Easy, και τα EP ΠΤΚΣΝ και ΣΝΑΚ.GXHAN – ράπερ από την Αθήνα, είναι μέλος της κολεκτίβας WAKE ’N’ BAKE RECORDS. Πέρσι κυκλοφόρησε το πρώτο του συνεργατικό EP με τον Twelvee, σε παραγωγές Stolou ARCADE. Από το 2021 έχει κυκλοφορήσει οκτώ singles, σόλο αλλά και σε συνεργασία με άλλους ράπερ, όπως οι Μel, Yolte, Kareem Kalokoh, Norm, Κijha.Half Quickie – ράπερ από την Αθήνα, έχει κυκλοφορήσει τέσσερα σόλο singles, αλλά και συνεργασίες με τον Ζήνων, τον Rugas και τον Ιταλό Zegueretti. To τελευταίο του κομμάτι «ΧΑΜΠΑΡΙ» είναι το πρώτο single από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τη φετινή χρονιά με τον παραγωγό Kaist.