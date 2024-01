Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Τι θα δούμε στις σκηνές του τους επόμενους μήνες

Παίζουν οι Γιώργος Χριστοδούλου, Παναγιώτα Βλαντή, Όμηρος Πουλάκης, Ιώβη Φραγκάτου, Σπύρος ΙωάννουΔημήτρης Καραμπέτσης, Έρρικα Μπίγιου, Κώστας Φλωκατουλας, Γιώργος Ηλιόπουλος, Θανάσης Ζερίτης, Ειρήνη Καζάκου, Θανάσης ΒλαβιανόςΚείμενο - Σκηνοθεσία: Παντελής ΦλατσούσηςΜία παράσταση που με την συνθήκη του show και με εκτεταμένη χρήση τεχνολογίας, live video, ζωντανή μουσική και μία εξαιρετική ομάδα ηθοποιών επιχειρεί να ξαναθυμηθεί τα χρόνια της δεκαετίας του 2000 και να δώσει μαζί με το κοινό απαντήσεις .Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο ΠολιτισμούΜια εξωφρενική, πικρή κωμωδία σε πρωτότυπη μουσική: Νίκου Ξυδάκη.Κείμενο - Σκηνοθεσία Ανδρέας ΣτάικοςΠαίζουν οι: Εμμανουέλα Κοντογιώρη, Εμιλία Μήλιου, Δημήτρης Πασσάς, Ελένη ΣαραφίδουΠέρσι ΣέλλεϋΣτα 1820 ο Πέρσι Σέλλεϋ διαβάζει την αληθινή και αποτρόπαιη ιστορία του οίκου των Τσέντσι της Ρώμης (1599), μια ιστορία παιδοκτονίας, αιμομιξίας και πατροκτονίας κι αποφασίζει να την δραματοποιήσει με μορφή έμμετρου Ελισαβετιανού δράματος.Μετάφραση – διασκευή Γιάννης Νταλιάνης – Δραματουργική επεξεργασία Μ. Λαμπροπούλου, Γ. Νταλιάνης Σκηνοθεσία Μαριλίτα ΛαμπροπούλουΠαίζουν οι: Γιάννης Νταλιάνης, Ελίζα Σκολίδη, Ελένη Ζαραφίδου, Πανάγος Ιωακείμ, Γιώργος Κορομπίλης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Βούνος, Δημήτρης Κολιός.Ο άνθρωπος απέναντι στο άγνωστο. Ο άνθρωπος που επαναστατεί, ερωτεύεται, γεννά, μεγαλώνει, ζει και πεθαίνει. Και η Εξουσία, ένα ανθρώπινο δημιούργημα που ελέγχει, που απαγορεύει την απόκλιση και υπονομεύει τη διαφορετικότητα.Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία/Πρωτότυπη ΜουσικήΓιώργος Καλογερόπουλος. Τον ρόλο της «Τεχνητής Νοημοσύνης» ερμηνεύει και χορογραφεί η Εύη Τσακλάνου. Παίζουν: Γιώργος Καλογερόπουλος, Νατάσα Λυμπεροπούλου, Βάσω Μανδύλη, Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Αιμιλία ΡάπτηΜαρίνα Σωκράτη, Εύη ΤσακλάνουΗ παράσταση εντάσσεται στον κύκλο Εγκατάσταση δικαιωμάτωνΤο εμβληματικό έργο «Δεσποινίς Τζούλια» του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ, ιδωμένο μέσα απ’ τον κώδικα της σιωπής. Τα δρώντα πρόσωπα της παράστασης, εξερευνούν τα όρια της μοναξιάς γύρω από τη κοσμογονική διερώτηση: «Είναι ο έρωτας ένα ανθρώπινο αυτοάνοσο;».Σύλληψη – σκηνοθεσία Πάνος ΚούγιαςΠαίζουν οι : Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δάφνη Σκρουμπέλου, Ματίνα Στάμου, h_theia_SoulaΜια ιστορία από την Ξένια Καλογεροπούλου για την αξία και τη δύναμης τηςαγάπης.»Σκηνοθεσία Αγγελική ΦράγκουΗ είσοδος σε όλα τα εργαστήρια και τις δράσεις είναι ελεύθερημε τον Νίκο ΚούρμουληΑπό 13 Ιανουαρίου και έως 25 ΜαΐουΔιάρκεια: 11.00-13.00 (11 συναντήσεις)Ένα δημιουργικό, διαδραστικό εργαστήρι λόγου στο οποίο θα αναπτυχθούν όψεις της σύγχρονης ποιητικής έκφρασης.με την Ζωή Χατζηαντωνίουαπό 3 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο έως 25 ΜαΐουΔιάρκεια: 11:00 - 14:00 (16 συναντήσεις)Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους τους ενήλικες που έχουν την επιθυμία και την ανάγκη να διηγηθούν, να αφηγηθούν να μετατρέψουν τους περασμένους αλλά και τους επόμενους τόπους της ζωής τους σε λέξεις, ήχους, εικόνες, σε ίχνη επί σκηνής.Υπεύθυνη εμψυχώτρια : Μαρία ΚουλούρηΑπό 21 Φεβρουαρίου και κάθε Τετάρτη έως 17 ΑπριλίουΔιάρκεια: Κάθε Τετάρτη, 19:00 - 21:00 (8 συναντήσεις)Πρόκειται για μια ξεχωριστή δράση η όποια εντάσσεται στον κύκλο "Μικρές ανθρώπινες γεωγραφίες" . Η θεατρική Ομάδα Ενήλικων Ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά λειτούργησε για 2 χρόνια, 2018 -2020, με μεγάλη επιτυχία.Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα πραγματοποιούνται ασκήσεις θεατρικής αγωγής, αυτοσχεδιασμού, κινησιολογίας, ρυθμολογίας, μελέτης κειμένων, συγγραφής κλπ.Υπεύθυνος εργαστηρίου: Ανδρέας ΚολίσογλουΑπό 10 Φεβρουαρίου έως 25 ΜαΐουΔιάρκεια: 11:00 – 13:00 (8 συναντήσεις)Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο πλαίσιο του Προγράμματος "Μικρές Ανθρώπινες Γεωγραφίες" διοργανώνει Εργαστήρι χορού για άτομα με κινητική ή/και νοητική αναπηρία.Υπεύθυνες εργαστηρίου: Μαριάννα Πανουργιά – Άρια ΜπουμπάκηΑπό 01 Απριλίου 2024 έως 22 Απριλίου 2024Διάρκεια,19.00 - 21.00 (5 συναντήσεις)Το εργαστήριο κίνησης εφήβων βασίζεται στο τρίπτυχο επαφή, επικοινωνία και εμπιστοσύνη. .Προβολή ταινίας «Η νέα πατρίδα»«Η Νέα Πατρίδα» είναι ένα ντοκιμαντέρ που στοχεύει στην καταγραφή όποιου υλικού ή τεκμηρίου έχει διασωθεί και την ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής των Αρμενίων στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς.Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΓεωργόπουλοςΣενάριο: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος - Μάικ ΤσιλιγκιριάνΕπιμέλεια μουσικής - Σύνθεση: ΜιράνΤσαλικιάνΠαραγωγή: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος/UrbiProductions, περιοδικό «Αρμενικά»Η ταινία είναι μια παραγωγή της εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών UrbiProductions σε συνεργασία με το περιοδικό «Αρμενικά».Πειραιάς: Το λιμάνι του αποχαιρετισμούς (Goodbye)»Ομιλητής: Στέφανος Μίλεσης /20 Μαρτίου 2024 / ώρα έναρξης 19:00«et lux perpetua»Πειραϊκό φωνητικό Σύνολο LIBRO COROΔιδασκαλία, Καλλιτεχνική επιμέλεια, Διεύθυνση : Ανθή Γουρουντή14 Απριλίου 2024 19.30 Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παύλου Πειραιά21 Απριλίου 2024 19.30 Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου ΔραπετσώναςΠαρουσίαση του εμβληματικού Requiemin Cminor του Luigi Cherubini για μικτή χορωδία και basso continuo σε εκκλησίες του Πειραιά.Μουσείο ΦάρωνΜάιος 2024Γιάννης Κλάδης δημοσιογράφοςΕπίσκεψη στο Μουσείο Φάρων του Πειραιά.Κινείται και φέρνει τον μήνα το ποίημαΑπό 1η Ιανουαρίου 2024 έως 1η Μαϊου 2024Πέντε ποιήτριες, η Μπρικένα Γκίστο, η Ιωάννα Λιούτσια, η Παυλίνα Μάρβιν, η Δανάη Σιώζιου και η Τώνια Τζιρίτα - Ζαχαράτου, καλωσορίζουν τον μήνα, συν-ομιλούν και συν-κινούνται με κατοίκους, περαστικούς αλλά και επισκέπτες, απαγγέλλοντας ποιήματα σε συγκεκριμένες διαδρομές γραμμών μετρό, τρόλευ, τρένων και λεωφορείων, που εκκινούν και καταλήγουν στον Πειραιά και στις γειτονιές που τον αποτελούν.Ταξιδεύοντας στο εύθραστο καράβι της ύπαρξης μας» ή «Τo sing in the fragile boat of our existence»3 – 28/4 – 26/522.00 – 23.30Μία τριλογία, μία εξερεύνηση σε τρία μέρη μέσα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά : ανάμεσα στις σκηνές, τους χώρους υποδοχής των θεατών, τις αποθήκες, ακόμη και στον θόλο. Σκηνοθεσία : Φίλιππος ΤσιτσόπουλοςΗ θεατρική δράση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στους κοινωνικούς φορείς .Η Θεία Λένα…Μια παράσταση βασισμένη σε επιλογές παραμυθιών της Αντιγόνης Μεταξά. Η ηθοποιός Αγγελική Φράγκου υποδύεται τη Θεία Λένα, με σκοπό να επισκεφθεί τους μικρούς της φίλους στις παιδιατρικές κλινικές, στα ιδρύματα και στα ειδικά σχολεία του Πειραιά!Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υλοποιεί δύο Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.«Η δυναμική του Ελληνικού Λόγου στο Θέατρο» το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ’23 και «Ο ελληνικός λαϊκός πολιτισμός στη σκηνή του ψηφιακού μας κόσμου» το οποίο συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.