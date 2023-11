Athens Film Office: Έλληνες και ξένοι σεναριογράφοι βρέθηκαν στην Αθήνα για το διεθνές εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου

Κλείσιμο

Στην Αθήνα βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα δέκα καταξιωμένοι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί σεναριογράφοι, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, για να συμμετέχουν στο ετήσιο διεθνές εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου «The Owl» που διεξάγεται στην πόλη για δεύτερη χρονιά.Το εργαστήριο, που ξεκίνησε τονυλοποιείται σε τρεις φάσεις. Ο στόχος του εργαστηρίου, που αποτελεί πρωτοβουλία του Athens Film Office του δήμου Αθηναίων, είναι διττός, δηλαδή εκπαιδευτικός και αναπτυξιακός, με επιδίωξη τη σύνδεση της ελληνικής πραγματικότητας με το διεθνές περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι η προσέλκυση διενθνών παραγωγών στην Αθήνα.Το, που διεξάγεται στα αγγλικά, απευθύνεται σε Έλληνες και ξένους σεναριογράφους, οι οποίοι έχουν ήδη εδραιώσει την παρουσία τους στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες -που επιλέγονται μετά από ανοιχτό κάλεσμα- να έχουν γράψει το σενάριο τουλάχιστον μίας ταινίας ή κάποιες ώρες τηλεοπτικής σειράς και να υποβάλουν ένα νέο προσχέδιο ταινίας ή τηλεοπτικού σεναρίου, το οποίο να μπορεί να γυριστεί στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο μέρος της χώρας.Το εργαστήριο «έχει διττό χαρακτήρα, αφενός εκπαιδευτικό και αφετέρου αναπτυξιακό, με στόχο να συνδέσει την ελληνική πραγματικότητα με το διεθνές περιβάλλον. Απώτερος σκοπός, είναι ηΌπως και πέρυσι, οι σεναριογράφοι που μετείχαν και στο φετινό εργαστήριο είχαν προσωπική καθοδήγηση από έντεκα σημαντικούς διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου.Ανάμεσά τους ήταν η Anne Thomopoulos, τηλεοπτική παραγωγός και πρώην Senior Vice President στο δίκτυο HBO, ο Peter Carlton, CEO της Warp Film, o David Clarke, International Co-Production and Development Consultant για την CBS Studios International, ο Marc Lorber, executive producer στις σειρές «The Pact», «Motherland» και «Devils» ως SVP των διεθνών συμπαραγωγών της Lionsgate, η Marianne Wendt, σεναριογράφος και showrunner πίσω από σειρές όπως οι «New Heights», «Today for Tomorrow» και «Eden», η οποία διδάσκει και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα showrunning, o Chadi Zeneddine, διευθυντής ανάπτυξης έργων και διεθνών σχέσεων με προϋπηρεσία στο Doha Film Institute, το Cairo Film Connection και τη Disney, η Raffaella Bonivento, σύμβουλος και ανώτερη διευθύντρια ανάπτυξης και παραγωγής τηλεοπτικών σεναρίων, και η Lindsey Bender, ατζέντισσα της διεθνούς φήμης εταιρείας Creative Artists Agency(CAA).