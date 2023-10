Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών: Στη Ρένη Πιττακή το Μεγάλο Βραβείο της Ένωσης Κριτικών Θεάτρου

1.ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΝίκος Βλασόπουλος (Σπιρτόκουτο. The Musical, βασισμένο στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, σε λιμπρέτο Γιάννη Οικονομίδη - Δώρη Αυγερινόπουλου, σκην. Γιάννης Νιάρρος, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση).2.ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣΧαρά Κότσαλη (Η Άνοδος του Αρτούρο Ούι του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σκην. Άρης Μπινιάρης, Θέατρο Ark).3.ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΘοδωρής Οικονόμου (Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν, σκην. Αμάλια Μπένετ, Εθνικό Θέατρο-ΡΕΞ).4.ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΠάρις Μέξης (Η Άνοδος του Αρτούρο Ούι του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σκην. Άρης Μπινιάρης, Θέατρο Ark).5.ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣΤίνα Τζόκα (Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν, σκην. Αμάλια Μπένετ, Εθνικό Θέατρο-ΡΕΞ).6.ΒΡΑΒΕΙΟ VIDEO ART - FLASH ANIMATIONΠαντελής Μάκκας (Ιππόλυτος του Ευριπίδη, σκην. Κατερίνα Ευαγγελάτου, Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Επιδαύρου).7.ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης – Μαλλιά κουβάρια του Νικολάου Λάσκαρη, σκην. Τάσος Πυργιέρης.8.ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣΙστορίες για να μην κοιμάσαι (κείμενο βασισμένο σε έργα του Νόελ Γκρεγκ, σκην. Θάνος Τοκάκης, Εθνικό Θέατρο).Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι (του Μάικ Κένι, σκην. Ηλίας Καρελλάς, Θέατρο Κάππα).9.ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥΚαι εφύτευσεν ο θεός παράδεισον της Βαλέριας Δημητριάδου (σκην. της ίδιας, ομάδα C. for Circus, Σύγχρονο Θέατρο).10.ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣΣοφία Καραγιάννη & Μυρτώ Αθανασοπούλου (Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρόνη Μίσσιου, σκην. Σοφία Καραγιάννη, Θέατρο 104).11.ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΑΣ/ΝΕΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥΔημήτρης Μαμιός (Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρόνη Μίσσιου, σκην. Σοφία Καραγιάννη, Θέατρο 104).Άννα Μαρκά-Μπονισέλ (Ο γλάρος του Άντον Τσέχωφ, σκην. Σάββας Στρούμπος, ομάδα Σημείο Μηδέν, Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος).12.ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣΜιλτιάδης Φιορέντζης (Andy του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου, σκην. Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, Θέατρο του Νέου Κόσμου).13.ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΛούνα της Ρίκα Μπενβενίστε, σκην. Δαμιανός Κωνσταντινίδης (Ομάδα Angelus Novus, Θέατρο στο Λεωφορείο).Sebastian των Βασίλη Νούλα & Κώστα Τζημούλη (σκην. Βασίλης Νούλας, Ομάδα Nova Melancholia, Χώρος ΠΛΥΦΑ).14.ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣΘωμάς Μοσχόπουλος (Pomona του Άλιστερ ΜακΝτάουαλ, Θέατρο Πόρτα).15.ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΟ Γλάρος του Άντον Τσέχωφ (σκην. Σάββας Στρούμπος, ομάδα Σημείο Μηδέν, Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος).16.ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ Ρένη Πιττακή1ος ΈπαινοςΘεατρική ομάδα κωφών "Τρελά χρώματα" (τον έπαινο παρέλαβε η Έλλη Μερκούρη, ηθοποιός και σκηνοθέτις της ομάδας).2ος έπαινοςΘεατρικό Εργαστήρι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού (τον έπαινο παρέλαβε ο Στρατής Πανούριος, σκηνοθέτης της ομάδας).