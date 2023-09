Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Τίλντα Σουίντον, Πάτι Σμιθ, Αγγελάκας και πολλοί πολλοί ακόμα σημαντικοί καλλιτέχνες στη σκηνή της

Η Πάτι Σμιθ με τους συνεργάτες της

Για την παρθενική του εμφάνιση στη Στέγη οεπέλεξε μια πρόταση που δεν είναι ούτε συναυλία ούτε παράσταση αλλά μια ηχοτροπική κατάσταση. Η «Νέκυια» (21-12/2023 – έως 28/1/2024), σε σκηνοθεσία Χρήστου Παπαδόπουλου, είναι μια υποβλητική αφήγηση της πιο υποβλητικής ραψωδίας της Οδύσσειας, στην οποία περιγράφεται όπου περιγράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη. Επί σκηνής ο Γιάννης Αγγελάκας και η Όλια Λαζαρίδου αφηγούνται υπό την συνοδεία δύο μουσικών και τεσσάρων γυναικείων φωνών.Το δυναμικό παρών στο φετινό μουσικό πρόγραμμα της Στέγης δίνει και η διάσημη Αμερικανίδα εκπρόσωπος της πανκ – ροκ σκηνής, η οποία θα δώσει μια συναυλία στις 13 Ιανουαρίου στον Εκθεσιακό Χώρο -1, με κομμάτια από την προσωπική της διαδρομή αλλά και από την δισκογραφία των «Against Me».Θα έχουμε ωστόσο την ευκαιρία να απολαύσουμε και την ιέρεια της μουσικής ποίησηςη οποία θα παρουσιάσει το «Correspondences» (13-14/3/2024), ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συνεργασία της με την Soundwalk Collective και περιλαμβάνει ήχους από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου που οι οποίοι εκφράζουν τη σχέση μας με αυτό τον κόσμο, το περιβάλλον, την ψυχή της ύπαρξής μας.Σε ηλεκτρονικά μουσικά μονοπάτια θα κινηθεί ηη οποία θα παρουσιάσει την 1η Φεβρουαρίου το νέο της μουσικό εγχείρημα με τίτλο «Τα παραδοξιακά».Μια μουσική κρουαζιέρα με επιβάτες τέσσερις μουσικούς του Ergon Ensemble και φόντο την προβολή ενός βίντεο: ένα compilation από animation, live γυρίσματα σε καράβι και σε διάφορες τοποθεσίες στην Τήνο και στη βόρεια Νορβηγία, καθώς και green screen πλάνα – όλα με έμπνευση από το θαλάσσιο στοιχείο, αποτελεί η μουσική παράσταση « Pytheas Travels» (13-15/10/2023. Τη μουσική υπογράφει η πρωτοπόρος Νορβηγίδα συνθέτρια και περφόρμερ Maja Solveig Kjelstrup Ratkje.Στο μεταξύ τοπροτείνει μια σειρά από μουσικές δράσεις που γίνονται πυξίδα μεταξύ της εγχώριας και της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το(21.10.2023, Δημοτική Αγορά της Κυψέλης) αναζητά γεωγραφικές συνδέσεις και εναλλακτικές ιστορίες μέσα από τον πολιτισμό της Μεσογείου, τις ιδέες και τους λαούς της. Το(Δεκέμβριος 2023) είναι μια νέα σειρά συναυλιών που καλεί τέσσερις νέους μουσικούς επιμελητές και επιμελήτριες, τους Whystine, Βασίλη Παξινό, Saber Rider και KOKETA MC, σε τέσσερις ξεχωριστές ημερομηνίες να αναδείξουν τα νέα ταλέντα της αθηναϊκής μουσικής σκηνής και να παρουσιάσουν ένα πρωτότυπο, ζωντανό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που εκτείνεται από τη χορευτική ηλεκτρονική μουσική έως τον πειραματισμό αλλά και τη hip hop. Το(02-04.02.2024) είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ που καταλαμβάνει τους χώρους της Στέγης, καλώντας το κοινό σε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό event που εκτείνεται σε όλο το φάσμα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, από την avantgarde και την πειραματική ηλεκτρονική έως την digital pop, το dancehall και το hip hop, με μια σειρά από live dj-sets, καθώς και συναυλίες, ομιλίες, συζητήσεις και προβολές. Το(26-28.04.2024) συνεχίζει να εξερευνά τις συνδέσεις μεταξύ ποπ, πειραματισμού και ηλεκτρονικής μουσικής, αυτή τη φορά μέσα από το πρίσμα της οριακότητας, αναζητώντας τους ήχους, τα πρόσωπα και τις θέσεις που βρίσκονται «μεταξύ» –ειδών, γεωγραφιών, ορίων. οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που εκτείνεται από τη χορευτική ηλεκτρονική μουσική έως τον πειραματισμό αλλά και τη hip hop. Ανάμεσά τους η Βελγίδα Miet Warlop με το One Song (24-25.02.2024), μια εκστατική περφόρμανς χορού που είναι συγχρόνως ζωντανή συναυλία και αθλητικός μαραθώνιος και η οποία θριάμβευσε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και περιοδεύει διεθνώς, η ανερχόμενη Ελληνίδα χορογράφος, Ιωάννα Παρασκευοπούλου που θα παρουσιάσει τα πρότζεκτ της MOS (24-25/02/2024 & 2-3/3/2024) και το ολοκαίνουργιο «All of My Love» (23-25.02.2024 & 29.02-03.03.2024)Τρία ακόμη νέα έργα, που προέκυψαν από το πρόσφατο ανοιχτό κάλεσμα της Στέγης (NEXT OPEN CALL), κάνουν πρεμιέρα, με τους ερμηνευτές τους να… ιδρώνουν τις φανέλες τους σαν αληθινοί ροκ σταρ, έχοντας στο πλευρό τους –αντί για προπονητές– τους μουσικούς συνεργάτες τους. Η σκηνή μετατρέπεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο συναυλιακό mosh pit και η άναρχη κίνηση του πλήθους γίνεται χορός (Slamming της Ξένιας Κογχυλάκη, με τον Γιώργο Πούλιο στη μουσική, 23-25.02.2024). Μια κρίση πανικού γίνεται η αφορμή για να φτιαχτεί ένα περιβάλλον εξομολογητικού group therapy μέσα στους ηλεκτρονικούς ήχους της rave κουλτούρας (We Αll Νeed Τherapy του Πάνου Μαλακτού σε συνεργασία με τον Die Arkitekt, 23-25.02.2024). Τέλος, ένα γυναικείο σώμα τρέχει κάτω από το αδυσώπητο σφυροκόπημα του ήχου και του χρόνου πάνω σε έναν κυλιόμενο διάδρομο γυμναστικής (RUNWAY της Χριστιάνας Κοσιάρη με τον Jan Van Angelopoulos στον σχεδιασμό του ήχου, 23-25.02.2024).Ο οικουμενικός ποιητής Κ. Π. Καβάφης συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο. Μετά τη δημοσίευση της ψηφιακής συλλογής του Αρχείου Καβάφη τον Μάρτιο του 2019, η οποία κατέστησε το αρχείο ανοιχτό και προσιτό σε όλους, ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό δύο χώροι: Το Αρχείο Καβάφη, ένας νέος χώρος στο κέντρο της Αθήνας ειδικά αφιερωμένος στο αρχείο του ποιητή και τη βιβλιοθήκη του, που περιλαμβάνει και συλλογή προσωπικών αντικειμένων και έργων τέχνης με αναφορές στον ίδιο, στην οδό Φρυνίχου (21.11.2023), αλλά και η Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια (Νοέμβριος 2023), μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής της από το Ίδρυμα Ωνάση. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται στην Αθήνα έργα που εντυπωσίασαν τον Μάιο του 2023 στο επιτυχημένο φεστιβάλ Archive of Desire στη Νέα Υόρκη.Στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, η διαδραστική περφόρμανς της visual artist Sister Sylvester και της Αιγύπτιας μουσικού Nadah El Shazly βιώνεται με όλες τις καβαφικές αισθήσεις. Το τρισδιάστατο χειροποίητο βιβλίο που σου προσφέρεται στην παράσταση εικονοποιεί τις κενές και σκισμένες σελίδες της «Κωνσταντινουπολιάδας», του ημερολογίου του Καβάφη από τις μέρες του στην Κωνσταντινούπολη, και γίνεται η απαρχή μιας πολύπτυχης καλλιτεχνικής εμπειρίας που συνοδεύεται από μουσική, αφήγηση, ηχητική εγκατάσταση, ανάγνωση και φτάνει μέχρι τη βιντεοπροβολή και το τραγούδι (Constantinopoliad, 21-26.11.2023). Η Onassis Mandra, το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής θεάτρου ανοιχτού χώρου της Μπελ Επόκ στην Αθήνα, θα φιλοξενήσει ταινίες εμπνευσμένες από τη ζωή και το έργο του Αλεξανδρινού ποιητή που προβάλλονται για πρώτη φορά στην Αθήνα, μετά το New Museum της Νέας Υόρκης (Visual Cavafy, Απρίλιος 2024).Το Ίδρυμα Ωνάση συμμετέχει σε ταινίες, με το Onassis Cinema να στηρίζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέα ταλέντα, μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους. Σε συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση ετοιμάζονται ταινίες από τον Βασίλη Κεκάτο (Ονειρεύομαι σαν φάντασμα), την Εύη Καλογηροπούλου (Cora) και τον Γιάννη Οικονομίδη. Παράλληλα, το Ίδρυμα Ωνάση παρουσιάζει δικές του παραγωγές, σε ντοκιμαντέρ από τη Βάνια Τέρνερ (TACK), την Εύα Στεφανή (Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε), τον Τάσο Λάγγη (Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία), αλλά και ταινίες μυθοπλασίας (Εύη Καλογηροπούλου, Αλεξάνδρεια). Αγκαλιάζει τη διαδικασία της δημιουργίας, της έρευνας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας fellowships. Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, οι «Νύχτες Πρεμιέρας», βραβεύοντας ταινίες με τα Onassis Film Awards, με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων. Έχει θεσπίσει επίσης κινηματογραφικά βραβεία προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη νέων σεναρίων με το Open Call Big Short Films.Το Ίδρυμα Ωνάση ταξιδεύει έως τη Νέα Υόρκη και το ONX Studio (Onassis Gallery), τον επιταχυντή του Ιδρύματος Ωνάση για τις ψηφιακές τεχνολογίες και την καλλιτεχνική δημιουργία, που συνεργάζεται με τα NYU, Games for Change, NEW INC του New Museum, Rhizome και MAX, καθώς και με παγκόσμιους θεσμούς όπως το IDFA, το CPX:DOX και το DiMODA, μεταξύ άλλων. Εκεί, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που ασχολούνται με την εκτεταμένη πραγματικότητα (XR) δημιουργούν και παρουσιάζουν τα έργα τους. Το ONX Studio έχει φιλοξενήσει έως σήμερα περισσότερες από 18 ομάδες δημιουργών, που έχουν αναπτύξει έργα τα οποία παρουσιάστηκαν σε πολλά φεστιβάλ και εκθέσεις ανά τον κόσμο, όπως στο Sundance, στο Tribeca, στην Ars Electronica, στο τμήμα VR του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς και στα Plásmata στο Πεδίον του Άρεως και στα Ιωάννινα. Από την καρδιά της Νέας Υόρκης, το ONX Studio βρίσκεται σε στενό διάλογο με τον τομέα Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, που επιδιώκει να προωθήσει την ανατρεπτική καινοτομία σε διάφορους κλάδους, αλλά και την υποστήριξη ενός προγράμματος ανταλλαγής στο άμεσο μέλλον.Στη Βενετία, εκτός από έργα Εικονικής Πραγματικότητας που διαγωνίζονται στο αντίστοιχο τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει για άλλη μια φορά την ελληνική συμμετοχή στην 60ή Μπιενάλε Βενετίας, τον Απρίλιο του 2024, με επίτροπο της ελληνικής συμμετοχής το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Ο δημιουργός διαμεσικών έργων και συνθέτης Θανάσης Δεληγιάννης και ο δραματουργός και φιλόλογος Γιάννης Μιχαλόπουλος ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 την έρευνά τους με τίτλο Margaroni Residency, σε ανάθεση του Onassis Culture, ως Onassis Residents. Στο πλαίσιο αυτό συγκρότησαν μια καλλιτεχνική ομάδα, με την οποία εργάστηκαν συλλογικά. Η έρευνα και οι διάφορες μουσικές, εικαστικές και σκηνικές δράσεις του residency αποτέλεσαν τα υλικά για την ανάπτυξη της πρότασης Ξηρόμερο/Dryland.Παράλληλα, η Στέγη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» που έχει συμβάλει καθοριστικά στην αποθέωση των σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, με πάνω από 90 παραγωγές και συμπαραγωγές της Στέγης να έχουν φιλοξενηθεί στους πιο σημαντικούς διεθνείς πολιτιστικούς χώρους και φεστιβάλ και να έχουν δώσει πάνω από 1.000 παραστάσεις σε 52 χώρες και σε περίπου 200 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Τη φετινή σεζόν, το πρόγραμμα της «Εξωστρέφειας» υποστηρίζει περισσότερους από δώδεκα ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους Έλληνες και Ελληνίδες καλλιτέχνες σε όλα τα στάδια της δημιουργικής πορείας τους και σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις: Αβινιόν, Άμστερνταμ, Βιέννη, Βουκουρέστι, Κάρλοου, Λειψία, Λευκωσία, Λιουμπλιάνα, Λονδίνο, Λούμπλιν, Μαδρίτη, Όσλο, Παρίσι, Πλόβντιβ, Στρασβούργο, Φλωρεντία, Χιχόν.Συνεχίζοντας την αποστολή για εξωστρέφεια και σύνδεση με σημαντικούς φορείς του εξωτερικού, η Στέγη συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και καλλιτεχνικών πρακτικών και συνεργάζεται με διεθνείς φορείς, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον τομέα του πολιτισμού: European Digital Deal, European Media Art Platform, Smart Attica European Digital Innovation Hub, Transmissions, Sounds Now, ULYSSES: European Odyssey, Europe Beyond Access, Dance On, Pass On, Dream On, Αλεξάνδρεια: (Eπαν)ενεργοποιώντας τα κοινά αστικά φαντασιακά, Grand Luxe.Σημαντική είναι και η δράση των Onassis Publications, που προτείνουν μια σειρά από ξεχωριστούς τίτλους βιβλίων σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και στη Στέγη, όπου βρίσκεται και το Onassis Shop, το πωλητήριο της Στέγης με εκδόσεις αναφοράς και συλλεκτικά αντικείμενα παραγωγών. Εκεί θα βρείτε από εκδόσεις τέχνης έως το νέο βιβλίο για την Ιστορία των Επιχειρήσεων Ωνάση 1924-1975, που κυκλοφορεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ και τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Το 2024 θα είναι διαθέσιμο και το συλλεκτικό βινύλιο Σπιρτόκουτο: The Musical.Το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Στέγης,, συνεχίζει να παίζει ενώ τοπροβάλλει νέο περιεχόμενο από Society Uncensored, συζητήσεις, Stages A/Live και πολλά άλλα. Τοφέτος έχει κοινό με φυσική παρουσία και είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Η Μαρίνα Σάττι ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης, η Σtella τραγουδά στον ρυθμό των κυμάτων στο Cariocas Beach Bar στο Αλεποχώρι, η Pongo αναστατώνει τη Στέγη τον Σεπτέμβριο, ενώ η Laura Jane Grace θα μας μαγέψει από το -1 της Στέγης. Από τη Νέα Υόρκη εκπέμπει παγκόσμια και το βραβευμένο podcast του Ιδρύματος Ωνάση, Live from Mount Olympus, μια ηχητική περιπέτεια για παιδιά και μεγάλους. που μετά από τρεις σεζόν και πολλά βραβεία θα μας αφηγηθεί φέτος άλλη μία ιστορία με τους θεούς του Ολύμπου.ΘΕΑΤΡΟΤο Σπίτι| Δημήτρης Καραντζάς30.09-19.11.2023 І Μικρή ΣκηνήΟδήγησε το αλέτρι σου πάνω από τα οστά των νέκρων | Σκηνοθεσία, Simon McBurney, Complicité /Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Όλγκα Τοκάρτσουκ04-07.10.2023 | Κεντρική ΣκηνήROMÁLAND - Μια φορά κι έναν καιρό ήταν και δεν ήταν | Ανέστης Αζάς και Πρόδρομος Τσινικόρης02-26.11.2023 | Κεντρική ΣκηνήΗ Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες | Tiago Rodriguez04-08.12.2023 | Κεντρική ΣκηνήΕνσαρκώνοντας τον Παζολίνι, | Olivier Saillard και Tilda Swinton11-16.12.2023 | Εκθεσιακός Χώρος -1ΘΕΑΤΡΟ - ΜΟΥΣΙΚΗΝέκυια | Γιάννης ΑγγελάκαςΣκηνοθεσία, Χρήστος Παπαδόπουλος21.12.2023 – 28.1.2024 | Κεντρική ΣκηνήΟδύσσεια με πλήκτρα και μουσικό πριόνιΘΕΑΤΡΟRohtko | Lukasz Twarkowski8-10.3.2024 | Κεντρική ΣκηνήΚαύσωνας, κείμενο βασισμένο σε διηγήματα της Βίβιαν Στεργίου | Σκηνοθεσία Γιάννης Παναγόπουλος30.03-14.04.2024 | Μικρή ΣκηνήΘΕΑΤΡΟ - ΧΟΡΟΣLapis Lazuli | Ευριπίδης Λασκαρίδης & Ομάδα Osmosis04-21.04.2024 | Κεντρική ΣκηνήΠεριμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ | Σκηνοθεσία Θεόδωρος Τερζόπουλος15-19.05.2024 | Κεντρική ΣκηνήΘΕΑΤΡΟ – ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣRespublika | Łukasz Twarkowski14-16.06.2024 | Εκτός ΣτέγηςΧΟΡΟΣΟΝΑSSIS DANCE DAYS 2024MOS | Ιωάννα Παρασκευοπούλου24-25.02.2024 & 02-03.03.2024 | Μικρή ΣκηνήAll of My Love | Ιωάννα Παρασκευοπούλου23-25.02. 24 & 29.02-03.03.2024 | Μικρή ΣκηνήRUNWAY | Χριστιάνα Κoσιάρη23-25.02.2024 | 5ος όροφοςWe Αll Νeed Τherapy | Πάνος Μαλακτός23-25.02.2024 | Εκθεσιακός Χώρος -1Slamming | Ξένια Κογχυλάκη23-25.02.2024 | Εκθεσιακός Χώρος -1One Song | Miet Warlop & Nt Gent23-25.02.2024 | Κεντρική ΣκηνήΜΟΥΣΙΚΗPytheas Travels | Hypercomf and Maja S. K. Ratkje13-15.10.2023 | Κεντρική ΣκηνήMediterranean Futures | Stegi Radio21.10.2023 | Δημοτική Αγορά της ΚυψέληςStrangeΔεκέμβριος 2023 | Εκθεσιακός Χώρος -1Επιμέλεια: WHYSTINE, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ, SABER RIDER, KOKETA MCΟργάνωση: stegi.radioLaura Jane Grace13.01.2024 | Εκθεσιακός Χώρος -1Stegi Radio Takeover02-04.02.2024 | Κεντρική & Μικρή Σκηνή, Εκθεσιακός Χώρος -1, 5ος όροφοςΤα Παραδοξιακά | Λένα Πλάτωνος & Stergios T.01-02.03.2024 | Κεντρική ΣκηνήΜια Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού07-08.03.2024| Πάντειο ΠανεπιστήμιοCorrespondences | Soundwalk Collective & Patti Smith13-14.03.2024 | Κεντρική ΣκηνήBorderline Festival 202426-28.04.2024Γιατί ΄ναι μαύρα τα βουνά II ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝΕπιμέλεια: Christopher C. King28-30.06.2024 | ΚόνιτσαΕΙΚΑΣΤΙΚΑDIGITAL / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΣτον δρόμο για τον Κολωνό, | Λουκία Αλαβάνου11.10-30.11.2023 | Εκθεσιακός Χώρος -1ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΗ σταγόνα της γνώσης | Νικομάχη ΚαρακωστάνογλουΑπό 25.09.2023 | Λεοντίου 5, Νέος ΚόσμοςΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣVISUAL CAVAFYΑΝΟΙΞΗ ’24 | Onassis MandraΞΗΡΟΜΕΡΟ/DRYLANDΕπίτροπος ελληνικής συμμετοχής: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)Η ελληνική συμμετοχή στην Μπιενάλε Βενετίας 2024, με την υποστήριξη του Onassis Culture.ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣLGBTQIA+I'm positive 202329.11.2023 | Κεντρική ΣκηνήSOCIETY UNCENSOREDΦασισμόςΕυθανασίαΤουριστικοποίησηΓάμοςΠαραισθησιογόναΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗSTAGES A/LIVEΜαρίνα ΣάττιΣtellaPongoLaura Jane GracePodcast LIVE FROM MOUNT OLYMPUSΑΡΧΕIΟ ΚΑΒAΦΗΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ21.11.2023 | Πλάκα, ΑθήναΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ.ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣConstantinopoliad | Sister Sylvester — Nadah El Shazly21-26.11.2023 | Ωνάσειος ΒιβλιοθήκηONASSIS CINEMAΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΣΑΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | Βασίλης ΚεκάτοςCORA | Εύη ΚαλογηροπούλουΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ; | Εύα ΣτεφανήTACK | Βάνια ΤέρνερΤΕΙΧΗ | Χρήστος ΣαρρήςΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | Εύη ΚαλογηροπούλουΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ | Τάσος ΛάγγηςΗ νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη