Πανσέληνος: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα - Πού είναι ελεύθερη η είσοδος

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται τη μεγαλύτερη πανσέληνο του καλοκαιριού και προσκαλεί όλες και όλους να διανυκτερεύσουν στο Πάρκο και να ζήσουν μία βραδιά διαφορετική από τις άλλες.ως το ξημέρωμα στήνεται στο Ξέφωτο με αγαπημένες ταινίες που έχουν ως σημείο αναφοράς τη νύχτα, τον έρωτα και το γεμάτο φεγγάρι, Silent Disco πάρτι διοργανώνεται στον Μεσογειακό Κήπο με διαφορετικά είδη μουσικής και με... εκκωφαντική ησυχία, θαλάσσια ποδήλατα προσφέρονται για ειδυλλιακές βόλτες στο Κανάλι, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία του ΚΠΙΣΝ, ενώ στο Park Kiosk μπορούν να καταφύγουν όσοι αγαπούν τα παιχνίδια γνώσεων, φαντασίας και στρατηγικής. Λίγο πιο πέρα, στα Νότια Μονοπάτια το σώμα συνδέεται με τον νου με ασκήσεις διαλογισμού και μαθήματα Hatha Yoga για όλους κατά τη διάρκεια της Δύσης και της Ανατολής.Εξοπλιστείτε με τα απαραίτητα και μην ξεχάσετε το sleeping bag σας.Όλες οι δραστηριότητεςγια το κοινό χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.Κάτω από την Πανσέληνο του Οξύρρυγχου, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, η πρώτη του Αυγούστου μετατρέπεται σε έναν κινηματογραφικό μαραθώνιο σε επιμέλεια του Ηλία Φραγκούλη.Δυο animated σκυλάκια ανακαλύπτουν τον έρωτα τρώγοντας μακαρονάδα υπό το σεληνόφως, ένας άνδρας παρεξηγημένα κυνηγημένος από το μισό Μανχάταν δεν βλέπει την ώρα να ξημερώσει για να βρει τη λύτρωσή του, ένας insomniac μπλέκει ολονύκτια με τον κόσμο της παρανομίας στο Λος Άντζελες, ένας Αμερικανός κολεγιόπαις δέχεται μια μυστηριώδη δαγκωματιά που σε συνδυασμό με την πανσέληνο τον κάνει να δει τη ζωή με πιο… ζωώδη ένστικτα κι ένας απέθαντος Κόμης διψά για φρέσκο αίμα με διορία την εμφάνιση των πρώτων αχτίδων του ηλίου, προτού αναγκαστεί να επιστρέψει στο φέρετρό του. Τι νύχτα κι αυτή!Η ΛΑΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ / LADY AND THE TRAMP (1955) 76’Σκηνοθεσία: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton LuskeΗ ρομαντική ιστορία της σχέσης ενός καλοζωισμένου… cocker spaniel από σπίτι κι ενός αδέσποτου μα καλόκαρδου μούργου. Η 15η animated ταινία μεγάλου μήκους του studio της Disney εξακολουθεί να είναι μια από τις πλέον αγαπητές σε κοινό κάθε ηλικίας, με τη σκηνή των δύο τετράποδων που… από λάθος φιλιούνται τρώγοντας spaghetti κάτω από το σεληνόφως να συγκινεί όσο λίγες στην ιστορία του κινηματογράφου. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ο ίδιος ο Walt Disney είχε ζητήσει να κοπεί από το φιλμ! (Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ / AFTER HOURS (1985) 97’Σκηνοθεσία: Martin ScorseseΟ Paul βγαίνει μια βόλτα, σκοπεύει να συναντήσει μια κοπέλα που ίσως τον φλερτάρει, χάνει τα χρήματά του, πέφτει πάνω σε κάθε είδους τρελαμένους ανθρώπους στο νυχτερινό Σόχο του Μανχάταν και… ελπίζει να τη βγάλει ζωντανός μέχρι να ξημερώσει το επόμενο πρωινό! Μαύρη κωμωδία (αν όχι του παραλόγου) και καφκικός εφιάλτης (υπάρχει και ολόκληρη σκηνή που βασίζεται στο «Μπροστά στο Νόμο» του συγγραφέα) μαζί, σε μια από τις πιο παραγνωρισμένες ταινίες του Scorsese. Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 1986.ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ / INTO THE NIGHT (1985) 115’Σκηνοθεσία: John LandisΜηχανικός αεροδιαστημικής με προβλήματα αϋπνίας ανακαλύπτει πως η σύζυγός του τον απατά και παίρνει τους δρόμους στο νυχτερινό Λος Άντζελες, για να καταλήξει στο LAX, όπου θα πέσει πάνω σε γοητευτική διαρρήκτρια που τον παρακαλά να προστατεύσει τη ζωή της. Στα όρια της μαύρης κωμωδίας, ο Jeff Goldblum και η Michelle Pfeiffer γίνονται ένα παράξενο ζευγάρι, στα ίχνη του επικίνδυνου hitman… David Bowie, ενώ ο B.B. King γεμίζει το φιλμ με διάσημα blues. Οι φανατικοί κινηματογραφόφιλοι θα διασκεδάσουν απίστευτα, ανακαλύπτοντας cameo εμφανίσεις από φημισμένους σκηνοθέτες!ΕΝΑΣ ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ / AN AMERICAN WEREWOLF IN LONDON (1981) 97’Σκηνοθεσία: John LandisΔύο Αμερικανοί κολεγιόπαιδες γνωρίζουν τη βρετανική ύπαιθρο περπατώντας και μια νύχτα με πανσέληνο ο ένας από αυτούς θα αισθανθεί ένα παράξενο δάγκωμα στο σκοτάδι. Μαντεύετε τη συνέχεια; Το λυκανθρωπικό hype αναβίωσε το καλοκαίρι του ’81 χάρη στο οσκαρικό μακιγιάζ του Rick Baker για τις σκηνές της μεταμόρφωσης του David Naughton, οι οποίες έκαναν τους πραγματικά σοκαρισμένους θεατές να αποστρέφουν το βλέμμα τους από τη μεγάλη οθόνη! Η εισπρακτική επιτυχία του φιλμ είχε ουσιαστική επίδραση στο είδος των κωμωδιών τρόμου.ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ: Ο ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ / DRACULA (aka HORROR OF DRACULA) (1958) 82’Σκηνοθεσία: Terence FisherΣτα 1885, ο Jonathan Harker φθάνει στο κάστρο του Κόμη Δράκουλα για ν’ αναλάβει τη θέση του βιβλιοθηκάριου, αν και ο πραγματικός του σκοπός είναι να τον εξοντώσει. Για να τον εκδικηθεί, ο Δράκουλας θα στοχοποιήσει τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του πρώτου, μα ο Dr. Van Helsing θα σταθεί στο διάβα του. Η πρώτη βαμπιρική ταινία με πρωταγωνιστή τον Christopher Lee στον ομώνυμο ρόλο δημιούργησε έναν κινηματογραφικό μύθο, με τον Βρετανό ηθοποιό να προσθέτει μία πρωτοφανή δόση ηδονικού ερωτισμού στον ρόλο, προκαλώντας μέχρι και τη λογοκρισία της εποχής.Στον Μεσογειακό Κήπο του ΚΠΙΣΝ στήνεται ένα διαφορετικό πάρτι με πολλή μουσική, καθόλου ηχεία και πολλά ασύρματα ακουστικά! Δύο Djs μιξάρουν ζωντανά διαφορετικά είδη μουσικής και το κοινό μπορεί να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένας πρωτότυπος τρόπος έκφρασης όπου όλοι μαζί (και μόνοι) χορεύουν και διασκεδάζουν σε ένα υπαίθριο club όπου -όταν βγουν τα ακουστικά- επικρατεί απόλυτη ησυχία. Τα Silent Disco πάρτι έγιναν ευρέως γνωστά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όταν εμφανίστηκαν στο Glastonbury Festival και από κει και πέρα τα κινητά «βουβά» πάρτι άρχισαν να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία.Απολαύστε μία ειδυλλιακή βόλτα, υπό το σεληνόφως, σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία του ΚΠΙΣΝ. Ο σχεδιασμός του Καναλιού έγινε με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης της περιοχής με τη θάλασσα, όχι μόνο ως προς τη θέα, αλλά και ως προς τη φυσική της παρουσία στο χώρο. Έχει μήκος 400 μέτρα, πλάτος 30 μέτρα και βάθος από 70 έως 150 εκατοστά. Αναπτύσσεται ανάμεσα και κατά μήκος του κτιριακού συγκροτήματος και της Εσπλανάδας, δημιουργώντας μια μεταφορική συνέχεια της θάλασσας από την ακτή του Φαλήρου στο ΚΠΙΣΝ.Ανακαλύψτε τον κόσμο των ομαδικών παιχνιδιών και ζήστε με τους φίλους ή την οικογένεια σας συναρπαστικές στιγμές.Το παιχνίδι ερωτήσεων Πες Βρες συνδυάζει γνώσεις, οξυδέρκεια και ανταγωνισμό, προσφέροντας άφθονο γέλιο και διασκέδαση σε όλη την παρέα. H ομάδα του Πες Βρες σχεδίασε ένα παιχνίδι ειδικά για το Full Moon Sleepover με τις ερωτήσεις να προβάλλονται σε οθόνη και με έναν παρουσιαστή να συντονίζει το κοινό.Επιπλέον, κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής, φαντασίας και επιδεξιότητας προσφέρονται για όλες τις ηλικίες και θα σας καθηλώσουν εποικοδομητικά, για ώρες, συνδυάζοντας σκέψη, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία.Υποδεχόμαστε τη μεγαλύτερη Πανσέληνο του έτους, με μαθήματα Hatha Yoga και Διαλογισμό στα Νότια Μονοπάτια. Το ξημέρωμα της επόμενης μέρας μάς βρίσκει στο ίδιο σημείο για ένα πρωινό μάθημα Hatha Yoga την ώρα της Ανατολής, και Αναπνευστικό Διαλογισμό στον Ήλιο. Τα μαθήματα έχουν ήπιους και μέτριους ρυθμούς έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη yoga να ακολουθούν, αλλά και στους προχωρημένους να εμβαθύνουν στην τεχνική τους.