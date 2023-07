Βασίλης Κωνσταντινίδης: Πέθανε ο ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος «Idols»

Τα χέρια μου τρέμουν, τα μάτια μου πλημμυρίζουν δάκρυα, η καρδιά μου σπαράζει......τρεις το μεσημέρι Κυριακή και πριν... Posted by Dimitris Konstandaras B on Sunday, July 2, 2023

Από ανακοπή καρδιάς πέθανε ο Βασίλης Κωνσταντινίδης, ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος «Idols».Ο ιστορικός «αρχηγός» του θρυλικού συγκροτήματος Idols της δεκαετίας του 1960 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών.Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τον δημοσιογράφο και φίλο του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του μουσικού και στη λεζάντα έγραψε: «Τα χέρια μου τρέμουν, τα μάτια μου πλημμυρίζουν δάκρυα, η καρδιά μου σπαράζει… τρεις το μεσημέρι Κυριακή και πριν από τρεις ώρες έφυγε από κοντά μας για το Μεγάλο του Ταξίδι ο καλός μου, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, η παρέα μου στους καφέδες στη Φωκίωνος με τα σκυλιά μας, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης. Σπουδαίος καλλιτέχνης, η ψυχή των IDOLS που επέμενε ακόμα, έφυγε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να γράψω κάτι άλλο… δεν το πιστεύω….δεν θέλω να το πιστέψω….θα τραγουδάει στη Γειτονιά των Αγγέλων μου έγραψε η σύντροφός του, η Λίζα».Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και τα παιδικά του χρόνια ήταν φτωχικά. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε σπό την παιδική του ηλικία. «Ξεκίνησα στα 18 μου μόνος μου. Δεν είχα σπουδάσει μουσική. Απλά είχα μέσα μου το ρυθμό. Πήγαινα σε μαγαζάκια που πουλούσαν τύμπανα και άλλα μουσικά όργανα. Βρήκα ένα στην οδό Αναξαγόρα. Πήρα τα ντραμς μου από εκεί και μάλιστα με χίλια βάσανα κατάφερα τότε να πληρώσω» είχε πει σε συνέντευξή του στο Maxmag, προσθέτοντας: «Ήμουν γύρω στα 12 ή 14 τότε. Έτσι παίζοντας ντραμς γνώρισα αρκετούς μουσικούς όπως τον συγχωρεμένο τον συνθέτη Νίκο Ιγνατιάδη. Ένας πολύ μεγάλος μαέστρος με τον οποίο αρχίσαμε και παίζαμε. Μετά μαζί με άλλα τέσσερα παιδιά κάναμε και ένα συγκρότημα που το ονομάσαμε The esquires. Μέσα στο γκρουπ ήταν και ο σημερινός αστρολόγος Βαγγέλης Γεωργιάδης. Έπαιζε μπάσο τότε».αρχικά παίζοντας ντραμς και στη συνέχεια τραγουδώντας.Τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Κωνσταντινίδης έκανε special guest εμφανίσεις, ενώ συνεργάστηκε και με τον αγαπημένο του γιο, Ανδρέα.Οι Idols ήταν ελληνικό μουσικό συγκρότημα, το οποίο εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 1964. Ήταν μεταξύ των εγχώριων καλλιτεχνών (MGC, Loubogg, We Five, Τάσου Παπασταμάτη και Δάκη) που προσκλήθηκαν να διανθίσουν το κορυφαίο ροκ γεγονός της χρονιάς του 1967, τη συναυλία που έδωσαν οι Rolling Stones στην Αθήνα. Στις 17 Απριλίου το βράδυ, συμμετείχαν, ως supporter group, στο άνοιγμα του προγράμματος της επεισοδιακής εκείνης συναυλίας στο Γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που την παρακολούθησαν περίπου 10.000 ή 12.000 άτομα.