Το μυθιστόρημα, με τίτλο «» τηςκυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο διακρίθηκε ως το «Ντεμπούτο της Χρονιάς» στα British Book Awards, «Μυθιστόρημα της Χρονιάς» στο πλαίσιο των An Post Irish Book Awards, ενώ συμπεριλήφθη στη βραχεία λίστα για το «Women’s Prize for Fiction», για το «Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα» των βιβλιοπωλείων Waterstones και για το αντίστοιχο βραβείο των βιβλιοπωλείων Barnes and Noble.Βόρεια Ιρλανδία, μέσα της δεκαετίας του ’70. Σε έναν τόπο και μια εποχή όπου περισσότερη σημασία έχει η προέλευση παρά οι πράξεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Στη σκιά των Ταραχών, μέσα σε καθημερινές αναφορές περιστατικών βίας, η 24χρονη Κούσλα ζει με τη μάλλον αλκοολική μητέρα της μια ήσυχη ζωή σε μια μικρή πόλη κοντά στο Μπέλφαστ. Την ημέρα διδάσκει σε ένα Καθολικό δημοτικό σχολείο και τα βράδια σερβίρει στην παμπ της οικογένειας, την οποία κουμαντάρει ο αδερφός της. Εκεί συναντά τον Μάικλ Αγκνιού, Προτεστάντη, δικηγόρο, παντρεμένο, με τα διπλάσια χρόνια της.Σε ένα μέρος όπου η αγάπη δεν απέχει πολύ από τη βία, η συνάντησή τους θα αλλάξει για πάντα τη ζωή και των δύο. Η Κούσλα αφήνεται να παρασυρθεί στον κόσμο του και να ξεπεράσει όρια που ποτέ δεν πίστευε ότι θα διάβαινε. Παράλληλα, ο πατέρας ενός μαθητή της, του Ντέιβι, ξυλοκοπείται άγρια, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων που θα απειλήσει όσους και όσα επιθυμεί η Κούσλα να συγκρατήσει και να προστατεύσει.