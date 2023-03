Οι γκαλερί της Αθήνας σε μια εικαστική έκθεση στα Brown Hotels

Κλείσιμο

Η τέχνη συναντά την φιλοξενία στα ξενοδοχεία τηςστην Ομόνοια, μέσα από την εικαστικήπου θα φιλοξενηθεί στα lobbies τεσσάρων ξενοδοχείων της διεθνούς αλυσίδας στο κέντρο της Αθήνας. Με την επιμέλεια της Art Athina παρουσιάζονται έργα τέχνης από 26που συμμετέχουν στον μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό θεσμό της χώρας. Οι εκθέσεις θα έχουν διάρκεια από τις 23 Μαρτίου έως και τις 26 Απριλίου 2023.H αγάπη και το ενεργό ενδιαφέρον των Brown Hotels σε δράσεις που αφορούν την τέχνη και η αφοσίωση τους στην ανάδειξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης οδήγησαν στη συνεργασία τους με την Art Athina. Στο πλαίσιο της συνέργειας αυτής προέκυψε η δράση που παρουσιάζεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα: μια σπονδυλωτή έκθεση που εκτός των άλλων θα ενισχύσει τη σχέση του πολιτισμού με τον τουρισμό, προβάλλοντας το ξενοδοχείο ως ένα νέο σημείο συνάντησης, γνωριμίας και επικοινωνίας των καλλιτεχνών με το ευρύ κοινό.Από τις 16 Μαρτίου έως και τις 26 Απριλίου 2023 τα lobbies των Βrown Hotels από χώροι υποδοχής μετατρέπονται σε γκαλερί προσφέροντας μια διαφορετική πολιτιστική εμπειρία στους επισκέπτες τους. Οι 26 ελληνικές αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν σε αυτήν την pop up έκθεση επέλεξαν έργα καταξιωμένων και νεότερων εικαστικών δημιουργών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αναδειχθούν και να καταγραφούν οι σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στον εικαστικό χώρο.Συγκεκριμένα, οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τα έργα από τις 16 Μαρτίου είναι: Brown Lighthouse Athens, Βrown Kubic, Dave Red Athens και Βrown Acropol.Οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν είναι οι a.antonopoulou.art, Agathi Kartalos, Alibi Gallery, Allouche Benias Gallery, Alma Contemporary Art Gallery, Art Zone 42, Artower Agora, ASTROLAVOS art galleries, Athens Art Gallery, CAN Christina Androulidaki gallery, CITRONNE Gallery, Dio Horia, ekfrasi - yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Gallery 7, Gallery Art Prisma, GENESIS GALLERY, Kalfayan Galleries, MIHALARIAS ART, Peritechnon Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Skoufa Gallery, Technohoros art gallery, THE BREEDER, Zoumboulakis Galleries.Brown Lighthouse Athens (Μαρίκας Κοτοπούλη 3)Dave Red Athens (Βερανζέρου 25 και Μαρίκας Κοτοπούλη)Βrown Kubic (Αγίου Κωνσταντίνου 26-28)Βrown Acropol (Πειραιώς 1)