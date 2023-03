Μουσείο Μπενάκη: Διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή βιβλίου με πλήθος εκδόσεων, παρουσιάσεις και ξεναγήσεις

Κλείσιμο

Σε μια μεγάλημεταμορφώνεται από φέτος το καθιερωμένο, ετήσιο bazaar βιβλίου τουτο οποίο διαθέτει ένα επιτυχημένο παρελθόν οκτώ ετών. Η φετινή διευρυμένη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαρτίου, στο κτίριο της οδού Πειραιώς 138 ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί το πλούσιο υλικό της και να κάνειΣτην φετινή, 1η Γιορτή Βιβλίου θα διατίθεντα 240 τίτλοι, που έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκη, με έκπτωση 50% και 70% επί της λιανικής τιμής πωλήσεώς τους. Ο εκδόσεις των ετών 2022-2023 θα διατίθενται με έκπτωση από 10% έως 30%.Οιτων εκδόσεων καθρεφτίζουν τη φυσιογνωμία, τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες του Μουσείου Μπενάκη και εκτείνονται από την Κλασική Ελλάδα, τον Βυζαντινό πολιτισμό, τη Λαογραφία, τη Νεοελληνική Ζωγραφική, τη Γλυπτική και την Ευρωπαϊκή Τέχνη, μέχρι τη Φωτογραφία, την Αρχιτεκτονική, τη Νεοελληνική ιστορία και τη Φιλολογία. Παράλληλα, όπως πάντα, στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει τμήμα με SECOND HAND βιβλία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.Για όσους αδυνατούν να επισκεφτούν ο κτίριο της Πειραιώς 138,από το Σάββατο 18 έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράζουν online όλες τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη (όχι όμως και τα second hand βιβλία) που θα διατίθενται και στο bazaar με τις ίδιες εκπτωτικές τιμές (50% και 70%).Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις βιβλίων, δωρεάν ξεναγήσεις αλλά και εκπαιδευτικές – κοινωνικές δράσεις.Σάββατο 18 Μαρτίου, ώρα: 19:00, στον χώρο του ισογείου:Μέδουσα. Αίθουσα τέχνης (1979-2017), επιμέλεια: Ελισάβετ Πλέσσα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2022.ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, Συγγραφέας ‒ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ, Ζωγράφος ‒ ΝΑΚΗΣ ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ, Γλύπτης ‒ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΛΕΣΣΑ, Επιμελήτρια της έκδοσης και της ομώνυμης έκθεσηςΚυριακή 19 Μαρτίου, ώρα 13:00, στον χώρο του ισογείου:Nelly’s. Το έργο της φωτογράφου Έλλης Σουγιουλτζόλου-Σεραϊδάρη (1899-1998), επιμέλεια: Αλίκη Τσίργιαλου, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2023ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, τ. Υπεύθυνη των Φωτογραφικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη ‒ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Επιμελητής MOMus-ΜΦΘ ‒ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υπεύθυνη του Φωτογραφικού Αρχείου του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ ‒ ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ, Υπεύθυνη του Φωτογραφικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη και επιμελήτρια της έκδοσης και της έκθεσηςΣυντονιστής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Ιστορικός, Υπεύθυνος «Τμήματος Εκδόσεων Τάσσος και Angele Νομικού» του Μουσείου ΜπενάκηΘα πραγματοποιηθούν τρεις δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση από την ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ, Επιμελήτρια της έκθεσης και Υπεύθυνη των Φωτογραφικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη.Ώρες ξεναγήσεων: Σάββατο, 18 Μαρτίου, ώρα: 17:30 και Κυριακή 19 Μαρτίου, ώρες 11:00 και 15:00. Λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων του εκθεσιακού χώρου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν έγκαιρα τα στοιχεία τους στη Γραμματεία του bazaar (κ. Δημήτρης Αρβανιτάκης).Την Κυριακή 19.03.23, ώρα 12.00, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου Μπενάκη προσκαλεί τα παιδιά από 6 έως 10 χρόνων στην αναδρομική έκθεση Nelly's. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν φωτογραφίες σταθμούς στο έργο της πρωτοπόρου Ελληνίδας δημιουργού και να αποκαλύψουν μικρά μυστικά των πειραματισμών της. Θα μπορέσουν ακόμα να παίξουν με το φως και τα ιστορικά πια υλικά που χρησιμοποίησαν οι φωτογράφοι πριν η εικόνα περάσει στον ψηφιακό κόσμο. Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες: Tμήμα Εκπαίδευσης, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-14:00, Τ. 210 3671067-69Το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ομάδα Αιγαίου», εγκαινιάζουν την πρωτοβουλία για ενίσχυση και εμπλουτισμό σχολικών βιβλιοθηκών σε μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου πελάγους όπου και δραστηριοποιείται η ανωτέρω ΑμΚΕ. Στόχος μας είναι η συγκέντρωση ενός ικανού αριθμού βιβλίων (από τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη και από τα second hand βιβλία), τα οποία θα διατεθούν προς τον σκοπό αυτόν. Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τη δράση αυτή, θα μπορούσαν κατά τις ημέρες της ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ να προσφέρουν βιβλία για παιδιά και εφήβους (λογοτεχνικά, επιστημονικά, δοκίμια, τέχνης, κ.λπ.). Ως αντίδωρο, το Μουσείο Μπενάκη θα τους προσφέρει μια έκδοσή του από έναν επιλεγμένο κατάλογο βιβλίων.