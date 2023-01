Τόλης Τατόλας: «SP Urbanogram» [ΑΤΗ], μια άκρως ενδιαφέρουσα εικαστική έκθεση στο Casa do Brasil

Κλείσιμο

Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά η επιμελήτρια της εκθεσης, ιστορικός τέχνης και μουσειολόγος, κ.“Είναι μια πρόκληση το να χρειάζεται να επανασχεδιάσεις μια έκθεση για έναν καινούριο χώρο. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή έχει ιδιαίτερη γοητεία.Η έκθεση SP Urbanogram πρωτοπαρουσιάστηκε στο Museum de Arte Brasileira MAB - FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado στο Σάο Πάολο την περασμένη άνοιξη, σε ένα χώρο περίπου 350 τετραγωνικών μέτρων. Σχεδιάστηκε αρχικά ως μουσειακή εγκατάσταση, με αρκετά έργα φτιαγμένα με διάφορα μέσα. Η πρόσκληση της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνα να μεταφέρουμε την έκθεση στον υπέροχο, αλλά διαφορετικό χώρο του Casa do Brasil μας ώθησε να σκεφτούμε τι βρίσκεται στον πυρήνα του θέματος και να δημιουργήσουμε μια καινούρια εκθεσιακή συνθήκη. Εδώ, δουλέψαμε σε μια μικρότερη επιφάνεια, αλλά σε άμεση σχέση με το κοινό και την πόλη μέσω του τεράστιου γυάλινου ανοίγματος προς τον εξωτερικό χώρο, πολύ φως, και μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως τα μάρμαρα του δαπέδου και οι ορθομαρμαρώσεις, που παραπέμπουν στη Βραζιλία. Αυτά τα στοιχεία μας έκαναν να σκεφτούμε τα έργα με άλλον τρόπο, να κάνουμε κάποιες αυστηρές, αλλά αναγκαίες επιλογές και να δημιουργήσουμε την ‘ταξιδιωτική’ έκδοση της έκθεσης – εξ’ου και το [ATH], ο αεροπορικός κώδικας της Αθήνας στον τίτλο”.έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές σε γκαλερί, πανεπιστήμια και μουσεία στην Ελλάδα, την Μεγάλη Βρετανία, την Βραζιλία, την Τσεχία, την Αυστρία, τις ΗΠΑ και την Λεττονία. Έχει συγγράψει το βιβλίο Τα ζώα στην Ομηρική Εποχή (2005, Ερωδιός) και έχει συμβάλει με κεφάλαια στους συλλογικούς τόμους Science and Technology in Homeric Epics (2008, Springer), Law and the Senses: Touch (2020, Westminster University Press) και A Revolução Grega de 1821: Hino à Liberdade - Οs 200 anos da Grécia Moderna (2022, Alêtheia). Δοκίμια, άρθρα και έργα του Τατόλα έχουν δημοσιευτεί στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό και γενικό τύπο. Στον θεατρικό χώρο έχει επιμεληθεί την σκηνογραφία και ενδυματολογία για έργα σημαντικών ελλήνων και ξένων συγγραφέων (Ρίτσο, Genet, Mishima, Sartre, Dostoyevsky, κ.α.) σε θεατρικές σκηνές της Αθήνας. Έχοντας μελετήσει κλασσικό τραγούδι ως κόντρα- τενόρος συχνά πειραματίζεται με την ανθρώπινη φωνή στην καλλιτεχνική του πρακτική. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βραζιλία, Καναδά, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ).Τοποθεσία: Casa do Brasil, στο ισόγειο της πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 23Διάρκεια έκθεσης: 2 Δεκεμβρίου 2022 - 20 Ιανουαρίου 2023Είσοδος ελεύθερη