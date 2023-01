Eurovision: ﻿Ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols θέλει να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία

Κλείσιμο

Ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistolsθέλει να εκπροσωπήσει τηνστον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με την πανκ μπάντα Public Image Ltd (PiL), όπως ανακοίνωσε σήμερα.Ο τραγουδιστής του «Anarchy in the UK», που είναι γνωστότερος με το όνομαστην κορύφωση του πανκ κινήματος, έχει γράψει ένα νέο τραγούδι, το «Hawaii», που όπως λέει είναι μια, με την οποία είναι παντρεμένοι σχεδόν 40 χρόνια. Η Νόρα σήμερα πάσχει από Αλτσχάιμερ.Η μπάντα PiL είναι μεταξύ των έξι καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που θα διαγωνιστούν για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στη Γιουροβίζιον, τον επόμενο Μάιο., λόγω του πολέμου στη χώρα αυτή.«Είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι περνούν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους με τον άνθρωπο που φροντίζουν», ανέφερε ο 66χρονος Λίντον στον επίσημο ιστότοπο του τραγουδιού. «Είναι επίσης ένα μήνυμα ελπίδας ότι τελικά η αγάπη τα ξεπερνάει τα πάντα», πρόσθεσε.Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Ιρλανδίας RTE, ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Γιουροβίζιον είναι προγραμματισμένος για τις 13 Μαΐου στο Λίβερπουλ.Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ