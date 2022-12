Ρότζερ Γουότερς: Έβγαλε νέο άλμπουμ με τραγούδια που έγραψε στην καραντίνα

Κλείσιμο

Η περίοδος της καραντίνας, λόγω πανδημίας, αποδείχτηκε παραγωγική για τονο οποίος δεν σταμάτησε να γράφει μουσική. Τα τραγούδια που δημιούργησε εκείνη την περίοδο του εγκλεισμού αποτελούν το υλικό τουμε τίτλο «».Ο δίσκος περιλαμβάνει από πέντε τραγούδια της περιόδου που ο Γουώτερς ήταν μέλος των, καθώς και κομμάτια της σόλο καριέρας του Επιπλέον, ο Waters δημιούργησε μία νέα έκδοση του κλασικού «Comfortably Numb», την οποία την οποία ο Waters ηχογράφησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στις ΗΠΑ«Η περιοδεία 'Our Us and Them Tour’ είχε διάρκεια 3 ολόκληρα χρόνια...σε κάθε show μετά το encore κλείναμε με το ‘Comfortably Numb’…το encore πάντα θα ήταν το ‘Mother’...ακόμη δεν θυμάμαι γιατί αποφάσισα να παίζω άλλα τραγούδια...Όπως και να έχει, κάποια στιγμή προς το τέλος της περιοδείας, άρχισα να σκέφτομαι πως όλα αυτά τα encores θα μπορούσαν να γίνουν ένα ολοκληρωμένο album και να είχε τίτλο, ‘The Encores’. "Ναι ναι, ακούγεται ιδανικό!» σημειώνει ο διάσημος μουσικός και προσθέτει: «Μετά βρέθηκα στην Αγγλία για να παίξω στη συναυλία που ήταν αφιερωμένη στον Ginger Baker, στο Hammersmith Odeon, με τον Eric Clapton, και το αμέσως επόμενο Σάββατο ήμουν στο The Australian Embass,y στο Parliament Square, για να βγάλω λόγο προς τιμήν του Julian Assange, μέχρι που ξαφνικά ήρθε ο Covid! Δεν θα ξεχάσω εκείνη την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 που ακούσαμε την λέξη ‘Lockdown’! Όλα αυτά κάνουν το “Encores” project, αλλά για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο της αγάπης σωστά προσθέσαμε το ‘Comfortably Numb’ ως μια ευχάριστη νότα.»Η νέατου Ρότζερ Γουώτερς με τίτλο «This Is Not A Drill» θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2023 από τη Λισαβώνα και θα περιλαμβάνει 40 συνολικά συναυλίες σε 13 διαφορετικές χώρες.