Μπομπ Ντίλαν: Ετοιμάζει άλμπουμ με ακυκλοφόρητες εκδοχές παλαιότερων τραγουδιών του

Ανέκδοτες ηχογραφήσεις και εναλλακτικές εκδοχές ενός από τα πιο γνωστά άλμπουμ τουθα κυκλοφορήσουν, τον Ιανουάριο του 2023. Πρόκειται για το νέο, 17o δισκογραφικό κεφάλαιο της σειράς της Panik Records και της Sony Music με τίτλο «The Bootleg Series», και αποτελεί επί της ουσίας μια πιο διεισδυτική ματιά στη δημιουργία του βραβευμένου με Γκράμι άλμπουμ «» που παρουσίασε ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας τραγουδοποιός το 1996, έξι ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία νέου μουσικού υλικού του.Οι ηχογραφήσεις της δισκογραφικής αυτής δουλειάς πραγματοποιήθηκαν τους πρώτους μήνες του 1996, στο Criteria Studio στο Μαϊάμι, με τον Καναδό στενό συνεργάτη του Ντίλαν, Daniel Lanois, να έχει αναλάβει την παραγωγή. Ανάμεσα στα τραγούδια που προέκυψαν από αυτό το άλμπουμ ήταν τα τραγούδια «», «», «», «» και «» κ.α.Το, με τίτλο « Bob Dylan - Fragments - Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol.17», ακολουθεί την εξέλιξη των τραγουδιών που γράφτηκαν για το album, από τα πρώιμα στάδια των πρώτων ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων του 1996, ρεμίξ και εναλλακτικές εκδόσεις ταγουδιών αλλά και τέσσερα κομμάτια που δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό track list αλλά και ζωντανές ηχογραφήσεις της περιόδου 1998-2001, κάποιες από τις οποίες δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα.