Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το μουσικό φεστιβάλ «Tectonics»

Enrico Malatesta, κρουστά19:45 | Φουαγέ ΤεχνώνFarida Amadou20:30 – 22:00 | Αμφιθέατρο Ιωάννης ΔεσποτόπουλοςΕθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ilan Volkov- “Zero Universe” (Αντώνης Ανισέγκος, 2013)- “Kama” (Μιχάλης Παρασκάκης, 2016)- “Kanon” (Krzysztof Penderecki, 1962)- “Sous Vide” (Oren Ambarchi, 2022)22:15 | Φουαγέ ΤεχνώνPark JihaMariam Rezaei18:00 | Νέα Σκηνή“shimatsu 12”μια περφόρμανς μεγάλης διάρκειας από τη Ryoko Akama19:00 | Φουαγέ Τεχνών“At Least One Hundred Devices Being Turned On And Off” (James Saunders, 2012)“An Unknown Territory” (Αλέξης Πορφυριάδης, 2021)WHI Ensemble20:00 – 22:00 | Αμφιθέατρο Ιωάννης ΔεσποτόπουλοςThree times - we parted - Breath - and I“Occam Ocean XXIV” για άλτο φλάουτο (Éliane Radigue, 2018)“The Long Now II” για μπάσο φλάουτο και υπόηχο τόνο (Cat Hope, 2022)“Les Serpents” για άλτο φλάουτο και ηλεκτρονικά (Lionel Marchetti/ Cat Hope, 2022)Cat Hope, φλάουτα“Double Rainbow” (Alvin Lucier, 2016)Άννα Παγκάλου, φωνήSupersilentArve Henriksen (τρομπέτα, φωνή, electronics), Ståle Storløkken (πλήκτρα, electronics), Helge Sten (electronics)