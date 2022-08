Η υπέροχη εξαδέλφη του Hulk αναλαμβάνει υποθέσεις για σούπερ ήρωες

Κλείσιμο

Ο Hulk, δηλαδή ο δρ. Ρόμπερτ Μπρους Μπάνερ είναι παλιός μας γνώριμος. Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ της εταιρίας Marvel Comics, στο τεύχος The Incredible Hulk τον Μάιο του 1962.Τότε ήταν που ο επιστήμονας Μπρους Μπάνερ, αφού εκτέθηκε κατά λάθος σε ακτίνες γάμμα, μεταμορφώθηκε σε ένα χαρακτήρα που καλό θα ήταν να μην βρεθείς στο δρόμο του όταν θυμώνει. Γιατί τότε η δύναμή του γίνεται τεράστια και σκορπά γύρω του τον πανικό. ο 2003, ο Hulk έγινε ταινία και όλοι γνώρισαν τον πρασινόχρωμο γίγαντα και τον κόσμο του. Ο δυνατότερος ήρωας της Marvel κάνει τεράστια άλματα, είναι ανθεκτικότερος και από ατσάλι, αυτοθεραπεύεται ότι και να του συμβεί, και στη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής του έχει εμπλακεί σε μάχες με πολλούς από τους ήρωες και τους κακοποιούς του σύμπαντος της Marvel.Τώρα, η Τέταρτη Φάση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel μάς συστήνει έναν καινούργιο χαρακτήρα, που ήρθε για να μείνει.Στo “She-Hulk: Attorney at Law”, η Τζένιφερ Γουόλτερς, δικηγόρος που ειδικεύεται σε κάπως διαφορετικές από τις «ανθρωπινές» νομικές υποθέσεις, γίνεται σούπερ ηρωίδα χωρίς να το θέλει όταν μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό της δέχεται μετάγγιση αίματος από τον ξάδερφό της Μπρους Μπάνερ, τον αυθεντικό Hulk. Μέσω της μετάγγισης αποκτά που δυνάμεις τέτοιες που μπορούν να τη μεταμορφώσουν σε μια ισχυρή γυναίκα με πολλές δυνατότητες. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον συναισθηματικό της έλεγχο. Βέβαια, είναι επιρρεπής σε εκρήξεις θυμού και τότε γίνεται ακόμα πιο ισχυρή!Μπορεί εκείνη να λέει πως θέλει απλώς να είναι μια κανονική, ανώνυμη δικηγόρος, αλλά εμείς θα την αγαπήσουμε όταν είναι υπέροχα θυμωμένη στη νέα σειρά της Marvel στο Disney+, που μπορείς να απολαύσεις μέσα από το Vodafone TV Στην σειρά των 9 επεισοδίων πρωταγωνιστούν οι Τατιάνα Μασλάνι στον ρόλο της Γουόλτερς, η Τζαμίλα Τζαμίλ (Τιτάνια) και ο Μαρκ Ράφαλο (Μπρους Μπάνερ).Το σενάριο της σειράς έχει γράψει η Τζένιφερ Γκάο και οι Κατ Κόιρο και Ανου Βάλια έχουν αναλάβει την σκηνοθεσία της.Tο Vodafone TV είναι η μοναδική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα που διαθέτει πρόσβαση στο περιεχόμενο του Disney+ αλλά και στο αποκλειστικό περιεχόμενο της HBO.Τα διαθέσιμα πακέτα της υπηρεσίας μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, 45+ δημοφιλή διεθνή κανάλια με κλασικές και νέες εκπομπές, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλες τις ηλικίες, αποκλειστικό περιεχόμενο και όλες τις μεγάλες πρεμιέρες της HBΟ και του Disney+.Με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber 100 & 200 ΔΩΡΟ το Vodafone TV με το Disney+ & την ΗΒΟ μαζί, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου!