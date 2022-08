Ποιος θα πάρει τελικά τον Σιδηρούν Θρόνο;

Κλείσιμο

Φωτιά, αίμα, δράκοι, πόλεμος και φυσικά ατελείωτες ίντριγκες είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά του House of The Dragon, της νέας σειράς της HBO. Βασισμένη στα βιβλία του George R.R. Martin «The Dying of the Dragons» και«Fire & Blood», η σειρά τοποθετείται δύο αιώνες πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και αφηγείται την περίοδο που ο οίκος Targaryen ήταν στο απόγειο της δύναμής του.Παραμυθένια αλλά και ζοφερή ταυτόχρονα η ατμόσφαιρα του House of Dragon στέκεται επάξια δίπλα σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές όλων των εποχών. Περιγράφοντας με τον πιο γλαφυρό τρόπο όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην αστάθεια των επτά Βασιλείων και την ταραγμένη πολιτική κατάσταση στο Westeros, πριν έρθει ο χειμώνας, συμπληρώνει ένα συναρπαστικό κομμάτι μιας επικής ιστορίας που συγκλόνισε όλο τον πλανήτη.Τι συνέβη πριν ξεκινήσει το ανελέητο παιχνίδι εξουσίας που όλοι παρακολουθήσαμε λίγα χρόνια πριν; Ποιες καταστάσεις οδήγησαν σε ατελείωτες δολοπλοκίες και αλλεπάλληλες προδοσίες; Πώς διαμορφώθηκαν οι εμβληματικές σχέσεις πάθους – μίσους μεταξύ των πρωταγωνιστών; Τί ήταν αυτό που έφερε τη δίψα των αγαπημένων μας ηρώων για εκδίκηση;Στην πρώτη σεζόν που αποτελείται από δέκα επεισόδια θα παρακολουθήσουμε με κάθε λεπτομέρεια το εμφύλιο πόλεμο των Targaryen, τον περίφημο χορό των Δράκων, που είχε ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό του Westeros σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα.Στη διαμάχη που ξεκινά μετά τον θάνατο του βασιλιά Viserys το δυνατό cast της σειράς βάζει τον πήχη ψηλά ενσαρκώνοντας εξαιρετικά τους ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Τον απρόβλεπτο και άκρως επικίνδυνο Daemon Targaryen υποδύεται ο Matt Smith ο οποίος ξεχώρισε μεταξύ άλλων από τον ρόλο του πρίγκιπα Φίλιππου στη σειρά The Crown. O Daemon είναι ένας ατρόμητος πολεμιστής που γνωρίζει πολύ καλά πως να δαμάζει τους δράκους αλλά και να κινεί τα νήματα της εξουσίας.Η Olivia Cooke εμφανίζεται στον ρόλο της Alicent Hightower, δηλαδή της κόρης του βασιλιά Otto Hightower η οποία πρωταγωνιστεί στην κοσμική ζωή των Επτά Βασιλείων εκτελώντας ταυτόχρονα τα σκοτεινά σχέδια του πατέρα της. Τον πιο ξακουστό τυχοδιώκτη του Westeros και κομβικό χαρακτήρα της ιστορίας, Corlys Velaryon (γνωστό και ως «The Sea Snake») παίζει ο ταλαντούχος Steve Toussaint ενώ η Emma D'Arcy εμφανίζεται ως πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen. Η μεγαλύτερη κόρη του νεκρού Viserys που παρά το γεγονός του ότι είναι γυναίκα έχει πάρει το χρίσμα της διαδοχής σπάει μια παράδοση αιώνων.