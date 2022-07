Ellinikon Experience Park: Θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Κλείσιμο





Σε στρατηγική συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου προχωρά το The Ellinikon. Αναγνωρίζοντας την σημαντική αξία του ως πυλώνα πολιτισμού στην Ελλάδα και διεθνώς το Theθα φιλοξενήσει, για πρώτη φορά, καλλιτεχνικές δράσεις του.Συγκεκριμένα, οι λάτρεις του χορού θα απολαύσουν την Πέμπτη, 28 Ιουλίου τη «The Big Cypher», μια διαφορετική παράσταση χορού, υπό την επιμέλεια του Ηλία Χατζηγεωργίου (χορευτή, χορογράφου και συμβούλου Χορού του Φεστιβάλ), όπου επαγγελματίες χορευτές της hip hop & street dance σκηνής θα συναντηθούν σε ένα ‘battle’, δηλαδή μια «χορευτική μονομαχία» η οποία θα ακροβατεί ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό, το performance και το παιχνίδι. Αντίστοιχα, οι λάτρεις της jazz θα απολαύσουν την Παρασκευή, 29 Ιουλίου, μια μοναδική μουσική βραδιά, με το τζαζ σεξτέτο του Νίκου Χατζητσάκου, που επιμελείται ο γνωστός σαξοφωνίστας και συνθέτης Δημήτρης Τσάκας. Η είσοδος και στις δυο εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες., Chief Development and Investment Portfolio Officer, LAMDA Development, αναφέρει σχετικά: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την συνεργασία μας με έναν ιστορικό και εμβληματικό θεσμό όπως είναι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου τιμώντας με αυτόν τον τρόπο και το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στα 67 χρόνια παρουσίας του. Η διαρκής στήριξη του πολιτισμού και των τεχνών αποτελεί προτεραιότητα για εμάς στην Lamda Development και στο The Ellinikon και μέσα από αυτή την συνεργασία φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας την χαρά της επαφής με την τέχνη με δρώμενα ανοιχτά και δωρεάν για όλους».Τον ενθουσιασμό της για αυτή τη συνεργασία εκφράζει και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Φεστιβάλ ενώνει τις δυνάμεις του με το The Ellinikon και “βγαίνει” προς τη θάλασσα, με δύο εκρηκτικές εκδηλώσεις που είναι ειδικά σχεδιασμένες για εξωτερικό χώρο. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια μας και να φέρουμε σε επαφή κοινό όλων των ηλικιών με νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και με το ίδιο το Φεστιβάλ, αναδεικνύοντας την συμβολή του στη διεθνή πολιτιστική σκηνή».