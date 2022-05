Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Έρχεται τον Ιούλιο με πλήθος καλλιτεχνών και σημαντικές παραγωγές

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, η μίνι σειρά “We Own This City” ξετυλίγει την υπόθεση μιας μονάδας αστυνομικών της Βαλτιμόρης που μετατράπηκε σε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, και έρχεται από το Vodafone TV .

Με κεντρικό άξονα τη διαχρονική έννοια της ομορφιάς, διεθνείς συμπαραγωγές, παγκόσμιες πρεμιέρες και ένα πρόγραμμα ευρύτατο, που καλύπτει πολλά και διαφορετικά χορευτικά είδη, επιστρέφει τοΗ φετινή, 27η κατά σειρά, διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου, μεπου θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, με τίτλο «», θα φιλοξενηθούν, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Μοζαμβίκη, Ελβετία, Ιταλία, Ουγγαρία και Κύπρο), 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης που θα απευθύνεται σε μια ευρεία ηλιακιακή γκάμα.Ανάμεσα στις παραστάσεις του φετινού προγράμματος ξεχωρίζει, αναμφισβήτητα, το «Neighbours», η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Sadler’s Wells του Λονδίνου, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού διεθνώς. Το έργο που χορογραφήθηκε από τους Rauf “RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία του.Στο μεταξύ, ητης διοργάνωσης θα γίνει με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το «TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor» των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre.Επιπλέον, ο κύκλος εργαστηρίων και σεμιναρίων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στο κοινό θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου.«Στην Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια εξαιρετική επιλογή της παγκόσμιας πολιτιστικής πρωτοπορίας, γεγονός το οποίο, εκτός από τη σημαντικότητά του στον τομέα του πολιτισμού, δίνει και μία ιδιαίτερα σημαντική αναπτυξιακή δυνατότητα στην ίδια την πόλη της Καλαμάτας» υπογράμμισε στη σημερινή συνέντευξη τύπου η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμούεκπροσωπώντας το ΥΠΠΟΑ το οποίο στηρίζει οικονομικά το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με 400.000 ευρώ ετησίως ενώ ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμούπρόσθεσε: «Το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα αυτό φεστιβάλ έχει καταφέρει μέσα στα 28 του χρόνια να εδραιωθεί και να αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και να υπηρετεί και να προωθεί την τέχνη του χορού διευρύνοντας κάθε χρόνο το κοινό του και δίνοντας ευκαιρίες συμμετοχής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλες τις κατηγορίες κοινού, σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες, σε άτομα με ή χωρίς αναπηρία, καθώς παραμένει δραστήριο στον τομέα της εκπαίδευσης καθόλη τη διάρκεια του έτους.»«Σε δύο χρόνια από τώρα θα γιορτάσουμε την τριακοστή επέτειο θέσπισης αυτού του μεγάλου θεσμού του σύγχρονου χορού για τη χώρα μας. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να έχουμε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό Φεστιβάλ Χορού που να εμπνέει και να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και να αποτελεί φορέα αξιών στην εποχή που διανύουμε. Σας περιμένουμε και φέτος στην Καλαμάτα, τον τόπο του χορού, για να μοιραστείτε μαζί μας την ομορφιά της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, την ομορφιά της ζωής» επισήμανε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της διοργάνωσηςμε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτηνα εκφράζει την πλήρη στήριξή του, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ηθικό επίπεδο, και τον Δήμαρχο Καλαμάτας,να επιβεβαιώνει πως ο η επένδυση στο πολιτισμό αποτελεί μια διαχρονική επιλογή του Δήμου που έχει υπηρετηθεί σε συνέπεια.