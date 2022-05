Δήμος Αθηναίων: Στήνει μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού στις γειτονιές της Κυψέλης

Κλείσιμο





Στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνα σκορπίζει οτη μαγεία του πολιτισμού. Από τις 12 έως και τις 29 Μαΐου η περιοχή τηςθα μεταμορφωθεί σε μια φυσική σκηνή που θα φιλοξενεί πλήθοςΜουσική, φωτογραφικός διαγωνισμός, θεατρικά δρώμενα, προβολές, περιήγηση στα εικαστικά και καλλιτεχνικά στέκια της Κυψέλης, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις... Πρωτότυπες εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον δημόσιο χώρο σε πεδίο δημιουργικής έκφρασης , ανοιχτής σε όλες κι όλους, προσφέροντας μια μοναδική και διαφορετική ευκαιρία σε νέους αλλά και καταξιωμένους δημιουργούς να έρθουν σε επαφή με το κοινό τους.Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα μέλη του και τους συνεργαζόμενους φορείς, στο πλαίσιο του «Culture is Athens», και προβάλλει το πολιτιστικό προϊόν της Αθήνας, με μια σειρά δράσεων που δυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό και προσφέρουν μια διαφορετική ματιά για να ξαναδούμε την πόλη με φαντασία, εξωστρέφεια κι αγάπη!μια συνδιοργάνωση του Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας με το Victoria Square Project.La lengua de las mariposas (Η γλώσσα της πεταλούδας), José Luis Cuerda, 1999, 96’.Με τους: Manuel Lozano, Fernando Fernán Gómez, Uxía Blanco.Βασισμένη σε τρία διηγήματα του Μανουέλ Ρίβας γραμμένα το 1996, η ταινία του Χοσέ Λουίς Κουέρδα, αφηγείται την ιστορία του Μόντσο, ενός οκτάχρονου αγοριού που στα τέλη του '36 πηγαίνει στο σχολείο ξεκινώντας τη θητεία του στη μάθηση και στη ζωή, με καθοδηγητή τον ιδιόρρυθμο δάσκαλό του. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, αρχή του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, οι αξίες και οι αρχές που ο δάσκαλος του έχει εμφυσήσει, θαανατραπούν, καθώς θα παρακολουθήσει τον στραγγαλισμό της δημοκρατίας από το καθεστώς του Φράνκο και θα «υποστεί» μια βίαιη και τραυματική ενηλικίωση.Η ταινία θα προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους, στον πεζόδρομο της Ελπίδος.Χώρος : Victoria Square Project, Ελπίδος 13Ώρα έναρξης : 20. 30Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότηταςΞενάγηση στην πολιτιστική και κυρίως εικαστική ζωή και ιστορία της περιοχής. Συνοδευτικό υλικό και βίντεο συνεντεύξεων από διάφορους θα δώσουν ένα πιο αναζωογονητικό τόνο στην περιήγηση, και παράλληλα την ευκαιρία στο κοινό να μάθει περισσότερα για την ιστορία των συνεργαζόμενων, καλλιτεχνικών φορέων με την Snehta. Τελική στάση/προορισμός της περιήγησης στον φυσικό χώρο του Snehta, επί της Ι. Δροσοπούλου 47, όπου θα γίνει open studio των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών. Η δράση θα ολοκληρωθεί με ένα open event, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες, τους καλλιτέχνες όπως και γείτονες να απολαύσουν ένα ποτό σε δημιουργική συνδιαλλαγή και ευκαιρία χαλάρωσης.Με αφορμή ένα ή περισσότερα σημαντικά εκθέματα, από την έκθεσης ΕΥΡΗΚΑ: Επιστήμη, Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων θα γίνει παρουσίαση εκλαϊκευμένης γνώσης και ανοιχτή συζήτηση.Χώρος : Β΄ Γενικό Λύκειο Αθηνών, «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», Χέυδεν 35 και Αχαρνών 80ELSYSTEMA στην πλατεία Αγίου ΓεωργίουΗ Ορχήστρα της Κυψέλης βγαίνει στη πλατεία Αγίου Γεωργίου για ένα πρωινό γεμάτο μουσική και χαμόγελα!Ώρα συνάντησης 12.00Το «Συνεργαστήριο για την Ιθαγένεια», τα έργα του και οι δράσεις που τα προ(σ)καλούν πραγματεύονται την ταυτότητα, την ελληνικότητα, την ισότητα, τη διαφορετικότητα, τη δημοκρατία, την ένταξη, όχι μόνο ως αναπαράσταση αλλά και ως βιωμένη εμπειρία της συνύπαρξης και της συνδημιουργίας. Έξι καλλιτέχνες/ιδες, με διαφορετικές καταβολές και πρακτικές αλλά πολλά κοινά στοιχεία παράλληλα, πλαισιωμένοι/ες από επιμελητές/ριες, ανθρωπολόγους και ακτιβιστές/ριες, συζητούν και δημιουργούν με αφορμή τον ισχύοντα νόμο περί ιθαγένειας στην Ελλάδα. Μέσα από μία συνεργατική διαδικασία συναντήσεων και εργαστηρίων προκαλούν και προκαλούνται από ερωτήματα όπως εάν η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να προ(σ)καλέσει κοινωνική λειτουργία και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή στην αντιμετώπιση κρίσεων, ανισοτήτων και στερεοτύπων, και το κατά πόσο ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική αλλαγή, στην ανάπτυξη και στην ενεργοποίηση κοινοτήτων.ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙUrok ShirhanΘοδωρής ΠροδρομίδηςGeorges SalamehΕιρήνη ΕυσταθίουΣεβαστιάνα ΚωστάκηΜαλβίνα ΠαναγιωτίδηΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ - CONVENORSΝιόβη Ζαραμπούκα - ΧατζημάνουΠολύνα ΚοσμαδάκηΔάφνη ΚρέμαΣοφία ΧανδακάΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣΚολλεκτίβα για την κοινωνική καινοτομία και τον πολιτισμόVictoria Square ProjectΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣAnasa Cultural CenterGeneration 2.0Το έργο πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.Παραμύθια του χτες, στις γειτονιές του σήμερα: Ιστορίες ανθρώπων μπολιάζοντας το αύριο. Λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου και τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής στις γειτονιές της Κυψέλης.Ένα αντάμωμα της προφορικής λογοτεχνίας των λαών , για το ξεπέρασμα της κρίσης, την αναγνώριση και αντιμετώπιση των δυσκολιών, την ανάδυση της ελπίδας μπροστά σε όσα φαίνονται να ορθώνονται ανυπέρβλητα κι απειλητικά. Τον αναστοχασμό της ενεργητικής στάσης, την πράξη ως θετική μετακίνηση.Η πρώτη από δύο παραστάσεις προφορικής αφήγησης (storytelling) με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και πρωτότυπο σχολιαστικό στίχο.Αφηγητής: Δημήτρης ΠρούσαληςΏρα έναρξης: 18:30Ώρα προσέλευσης: 18:15Διεύθυνση: Ευβοίας 7, Κυψέλη 1136Λίγα λόγια για την παράσταση:Η επιθυμία μας να αποκαλύψουμε την "αλήθεια", είναι μία από τις κυρίαρχες ανάγκες της εποχής μας. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις μυριάδες των απομνημονευμάτων στα ράφια των βιβλιοπωλείων ή να παρατηρήσει τη μετάβαση από την μυθοπλασία στα reality shows στην τηλεόραση.Συνεχώς ομολογούμε την αλήθεια σε θεραπευτές, στην Αστυνομία, στις τηλεοπτικές κάμερες, σε ομάδες υποστήριξης, σε στενούς φίλους, σε δασκάλους, σε συζύγους, σε παντελώς άγνωστους. Ομολογούμε αμαρτίες, σκέψεις, επιθυμίες, ασθένειες, προβλήματα ακόμη και εγκλήματα. Εξομολογούμαστε, με κάθε λεπτομέρεια, ό,τι είναι απίστευτα δύσκολο να ειπωθεί.Χώρος: 1927 art space, Κυψέλης 35Ώρα έναρξης: 19.30WE NEED BOOKS, "Μία ασπίδα όνειρα"Χοροθεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο “Δον Κιχώτης” του Μιγκέλ ντε ΘερβάντεςΟι συντελεστές για την παράσταση: «Έχοντας ως κύριο μέσο τον χορό και το σωματικό θέατρο, στόχος είναι να ζωντανέψουμε άλλο ένα ξεχωριστό βιβλίο πάνω στη σκηνή με τρόπο τέτοιο που το καθιστά προσβάσιμο τόσο σε ενήλικες όσο και σε ένα νεότερο κοινό.. Χρησιμοποιώντας την κίνηση ως αφετηρία και με την βοήθεια της μουσικής, των κοστουμιών και των σκηνικών δημιουργούμε ένα κόσμο όπου τέσσερις χαρακτήρες μετατρέπονται σε “ιππότες της ελεεινής μορφής” και μας δίνουν ένα μεγάλο μάθημα κατακτώντας όσα η φαντασία τους ορίζει.Όπως ο Δον Κιχώτης, έτσι και εμείς, μένουμε πιστοί στο όνειρό μας και την ιδέα μας πως η τέχνη λειτουργεί ως ένα μέσο κοινωνικής αλλαγής».Ομάδα: A(r)CTΤέσσερις περφόρμερς βουτούν στις σελίδες του βιβλίου και βρίσκονται αντιμέτωποι με τους φόβους τους, παίρνουν μέρος σε μάχες, ανακαλύπτουν τι είναι πραγματικά η μαγεία και παρασύρουν τον θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι. Σε ένα ταξίδι που τελειώνει μόνο όταν κλείσεις το βιβλίο... ή όταν πάψεις να ακούς την φαντασία σου.Ώρα έναρξης: 18:00Ώρα προσέλευσης: 17:45Διεύθυνση: Ευβοίας 7, Κυψέλη 11362Η bijoux de kant, επαναγοητεύεται από τον Ερωτόκριτο, την έμμετρη μυθιστορία του Βιτσέντζου Κορνάρου και παραδίδει τη δική της εκδοχή.Ο Ερωτόκριτος κι η Αρετούσα, νέοι, όμορφοι και αγαθοί προσπαθούν να επιβιώσουν και να ζήσουν τον έρωτά τους. Εγκλωβισμένοι σ’ ένα αστικό τοπίο σαν εξορία και φυλακή, περιφέρουν την μοναξιά, την εγκατάλειψη, την απελπισία τους αλλά και τους αρχαίους κώδικες ήθους που φέρουν στη γλώσσα τους.Το σώμα τους, η γλώσσα τους και η επιθυμία τους είναι ο μόνος και ο απόλυτος μηχανισμός αντίστασης στη βαρβαρότητα ενός κοινωνικοπολιτικού τοπίου υπό κατάρρευση. Σ’ αυτόν τον άξενο μη-τόπο θα ζήσουν το δικό τους έσχατο μιούζικαλ.ΣυντελεστέςΚείμενο: Βιτσέντζος Κορνάρος, Γλυκερία ΜπασδέκηΣκηνοθεσία: Γιάννης ΣκουρλέτηςΜουσική: Πάνος ΗλιόπουλοςΠαίζουν: Δέσποινα Σαραφείδου, Δημήτρης ΚαραμπέτσηςΤραγουδά: Ελεάννα ΚωνσταντάΧώρος: Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη.Ώρες προβολών : 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00Σκοπός και του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το εικαστικό έργο του παγκοσμίου φήμης Έλληνα καλλιτέχνη Takis.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λουλούδια από σίδερο»! στόχο έχει να προάγει τον οπτικό εγγραματισμό, την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και τη βιωματική μάθηση, διεγείροντας τις αισθήσεις, θέτοντας ερωτήματα και προωθώντας την δημιουργική ελεύθερη έκφραση των παιδιών.Ηλικίες: 5 – 8ετώνΔιάρκεια: 60 λεπτάΜέγιστη συμμετοχή : 20 παιδιά (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)Χώρος: Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42Ώρα έναρξης εργαστηρίου: 18.30WE NEED BOOKS, «Παραμύθια λαϊκά για να σώσουμε το Μεγάλο μας Σπίτι: Ιστορίες οικολογικής ευαισθητοποίησης»Iστορίες του συλλογικού φαντασιακού από τις άκρες της γης, για να ξαναμπεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η σχέση του ανθρώπινου παράγοντα με το φυσικό περιβάλλον.Η αειφορία, η προστασία της άγριας ζωής, ο σεβασμός στη Μητέρα φύση, η οικολογική ενσυνείδηση, και η πνευματικότητα του θαυμαστού, θίγουν τα σύγχρονα οικολογικά ζητήματα και φαινόμενα, μέσα από μυθολογικές αφηγήσεις και λαϊκά παραμύθια των μακρινών μας αδερφών επιδιώκοντας έναν διάλογο, για να ισορροπούν τα μέσα με όσα καθορίζονται από τα έξω…Η δεύτερη, από δύο παραστάσεις προφορικής αφήγησης (storytelling) με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και πρωτότυπο σχολιαστικό στίχο.11:00 – 14:00 Φωτογραφικός μαραθώνιος «Η Κυψέλη μου σε 3 κλικ»(Θα έχει προηγηθεί επικοινωνιακή ενέργεια με ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή κατοίκων και μη της Κυψέλης, ηλικίας από 16 ετών και άνω που θέλουν να ανακαλύψουν την Κυψέλη και τις μυστικές γωνιές της και αλήθειες της. 20 -30 συμμετοχές)10.30 Εγγραφή συμμετεχόντων στο ορισμένο σημείο στην Κυψέλη.11:00 – 14:00 Σε αυτές τις 3 ώρες οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλύψουν την περιοχή της Κυψέλης και μέσα σε 3 κλικ να διηγηθούν μια ιστορία η οποία περιλαμβάνει τα σημεία εκείνα που θεωρούν ως πιο καίρια.14:00 Εκτύπωση των φωτογραφιών – παράδοση στη διοργάνωση17:00 – 19:00 Στήσιμο της έκθεσηςΧώρος : Φωκίωνος Νέγρη και ΣκύρουΜια βιωματική εκπαιδευτική δράση για μικρούς και μεγάλους με θέμα τον αέρα και το νερό υπό την οπτική της τεχνολογίας, της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της φιλοσοφίας.Θα πραγματοποιείται σε slots με μέγιστο αριθμό συμμετοχής 20 παιδιά. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Χώρος: Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42Ώρα έναρξης 10.00Ώρα λήξης 18.00Performance δρόμου: «Ο δείπνος των Κυψελών», Θεατρική Ομάδα Άπλετοι Κήποι,Το θεατρικό έργο «Ο Δείπνος» του Ιάκωβου Καμπανέλλη όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας, «γράφτηκε για να παίζεται —χωρίς σκηνικά και ενδυμασίες εποχής— σε μορφή πρόβας. Ωστόσο το τραπέζι πρέπει να είναι στρωμένο όπως σε μια παράσταση.»Στον Δείπνο του Ι. Καμπανέλλη γίνεται μια συνάντηση ηρώων του κύκλου των Ατρειδών με ήρωες του πάνω και του κάτω κόσμου. Καλεσμένοι είναι η Κλυταιμνήστρα, ο Αίγισθος, ο Αγαμέμνονας, η Κασσάνδρα, ο Ορέστης, η Ιφιγένεια, η Ηλέκτρα και ο σύζυγός της.Στην performance «Ο δείπνος των Κυψελών» , η έμπνευση πηγάζει από το ετερόκλητο της συνάντησης που συμβαίνει στον «Δείπνο» του Καμπανέλλη, κάτι ανάλογο δηλαδή με όσα συμβαίνουν και στην κοινωνία μας. Για τον λόγο αυτό αναπτύσσεται μια σκηνική δράση με ήρωες από έργα του Καμπανέλλη σε συνδυασμό με την σκηνική ανάγνωση ποιημάτων από ποιητές που έζησαν στην Κυψέλη όπως ο Μίλτος Σαχτούρης, ο Νίκος Καββαδίας και η Κική Δημουλά. Η επιλογή ηρώων και κειμένων στόχο έχει να δείξει πώς άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής, διαφορετικού κοινωνικού υπόβαθρου, διαφορετικών βιωμάτων μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα κοινό τόπο.Χώρος : Φωκίωνος Νέγρη 57, έξω από το Fabrica de VinoΏρα : η performance θα επαναληφθεί τρεις φορές, στο διάστημα , 17.00 – 21.00