Οι θρυλικοί The Sisters of Mercy έρχονται στην Ελλάδα για συναυλία

Ένα από τα κορυφαία ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, οι θρυλικοί, έρχονται στην Ελλάδα. Η βρετανική μπάντα που έχει διαγράψει 40 χρόνια καριέρας, θα δώσει μίαστις 3 Αυγούστου στη Μονή Λαζαριστών στηΟ όρος «ζωντανός θρύλος» για τους Sisters Of Mercy ταιριάζει απόλυτα. Ένα συγκρότημα που, μαζί με τους The Cure, The Smiths, Bauhaus και τους Joy Division, καθόρισαν τη δεκαετία του 1980 όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην αισθητική και πολιτική κουλτούρα, σφραγίζοντας ανεξίτηλα την εναλλακτική σκηνή. Η μουσική τους είναι μια ζοφερή και σκοτεινή διασταύρωση μεταξύ metal, hard rock και ψυχεδέλειας, που συχνά ενσωματώνει dance beats. Οι ίδιοι, πάντως, αναφέρουν τους Leonard Cohen, The Stooges, Suicide και Motörhead ως τις μεγαλύτερες επιρροές τους.Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1980 στο Leeds. Είναι παιδιά της τρομερής αυτής βρετανικής δεκαετίας, που άλλαξε όχι μόνο την πολιτική αλλά και την πολιτιστική φυσιογνωμία της χώρας. Πηγή έμπνευσης για το όνομα τους, σύμφωνα με το συνοδευτικό μουσικό μύθο, στάθηκε το ομώνυμο τραγούδι του Leonard Cohen που ακουγόταν στην ταινία του Robert Altman «McCabe & Mrs. Miller» (1971) με τον Warren Beatty και τη Julie Christie.Από τα πρώτα χρόνια, τα μόνα σταθερά μέλη των Sisters Of Mercy ήταν ο τραγουδιστής Andrew Eldritch με τη βαθιά και βαριά φωνή - σήμα κατατεθέν των Sisters - και ο πιο πιστός φίλος του, ο Dr. Avalanche, μία drum machine που αποτελεί τον στυλοβάτη του rhythm section του γκρουπ. Αρχικά εμφανιζόταν ως τρίο, οι δυο τους και ο Gary Marx στην κιθάρα.Εδώ και τέσσερις δεκαετίες έχουν ηχογραφήσει μόνο τρία άλμπουμ, τα οποία όμως είχαν τεράστιο αντίκτυπο τόσο στην ανεξάρτητη σκηνή όσο και στο mainstream rock: First And Last And Always (1985), Floodland (1987) και Vision Thing (1990). Τα άλμπουμ αυτά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο που συνεχίζει να εμπνέει ερμηνευτές από πολύ διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ο ίδιος ο Eldritch αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο τα «περιοριστικά μουσικά κουτιά», περιγράφοντας τη μουσική του γκρουπ ως ροκ χωρίς πρόσθετες ετικέτες. «Είμαστε ένα rock'n'roll συγκρότημα. Και ένα ποπ συγκρότημα. Και μία industrial groove machine. Είμαστε οι πνευματικοί θεοί της αγάπης.»Μπορεί από το 1993 να μην έχει κυκλοφορήσει επίσημα νέο υλικό δεν από το συγκρότημα, παρόλα αυτά συνεχίζουν να παρουσιάζουν πρωτότυπο υλικό καθώς και βελτιωμένες εκδόσεις των κλασσικών κομματιών τους στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Στις συνεντεύξεις τους, ωστόσο, δηλώνουν ότι εξακολουθούν να ηχογραφούν στο στούντιο. Από το 1990, οι The Sisters Of Mercy δίνουν μόνο συναυλίες. Το συγκρότημα συνεχίζει να υπάρχει για να περιοδεύει παίζοντας σε όλα τα μέρη του κόσμου συγκεντρώνοντας και επιβεβαιώνοντας τη λατρεία του μουσικού κοινού.