24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Το «Σπίτι από θραύσματα» κέρδισε τον «Χρυσό Αλέξανδρο»

Το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα ταινίες άνω των 70 λεπτών. Η ταινία που κερδίζει τον Χρυσό Αλέξανδρο μπαίνει αυτομάτως στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, σκηνοθέτης & Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘΑλεξάντρ Ο. Φιλίπ, σκηνοθέτηςΛάιλα Πακάλνινα, σκηνοθέτιδα και σεναριογράφοςΤο βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Σπίτι από θραύσματα / A House Made of Splinters του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ (Δανία-Φινλανδία-Σουηδία-Ουκρανία)Το Σπίτι από Θραύσματα του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ, έχοντας κερδίσει τον Χρυσό Αλέξανδρο, μπαίνει αυτομάτως στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Νεαρός Πλάτων / Young Plato των Νεάσα Νι Χίαναν και Ντέκλαν ΜακΓκραθ (Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία-Γαλλία-Βέλγιο)«Υπάρχουν δύο ταινίες που ξεχώρισαν, κατά τη γνώμη μας. Δύο βαθιά συγκινητικές και πολυσύνθετες ταινίες που, με πολλούς τρόπους, νιώσαμε πως συμπληρώνουν η μία την άλλη και που αξίζει να τις δει κανείς και τις δυο. Ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται σε μια αξέχαστη ταινία που ρίχνει φως στο βάρος που επωμίζονται τα παιδιά για τις φρίκες και τα σφάλματα που διαπράττει ο κόσμος των ενηλίκων, οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να τους προσφέρουν φροντίδα. Ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία Σπίτι από θραύσματα. Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής απονέμεται σε μια ταινία που δεν μπορεί παρά να μας ξυπνήσει την ελπίδα για τις επόμενες γενιές και την ικανότητά τους να κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Νεαρός Πλάτων».Νέοι σκηνοθέτες δοκιμάζουν με το πρώτο ή δεύτερο ντοκιμαντέρ τους να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με τα δικά τους μοναδικά εργαλεία.Τα μέλη της φετινής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers είναι οι:Αγγελική Αριστομενοπούλου, ντοκιμαντερίστρια σκηνοθέτιςΜίκαελ Γκράβερσεν, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ & συγγραφέαςΛαορίν τεν Χάουτεν, Industry Relations-Talks Manager στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του ΆμστερνταμΤο βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος - Δημήτρης Εϊπίδης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Γη από χρυσάφι / Golden Land της Ίνκα Ακτέ (Φινλανδία-Σουηδία-Νορβηγία)«Η ταινία Γη από χρυσάφι της Ίνκα Ακτέ αφηγείται μια υπέροχη και συγκινητική οικογενειακή ιστορία γύρω από την έννοια της ταυτότητας, με τρόπο που αλλάζει το αφήγημα της μετανάστευσης. Στην ταινία βλέπουμε έναν στοργικό πατέρα με τα παιδιά του, οι οποίοι εγκαταλείπουν την Ευρώπη και μεταναστεύουν στη Σομαλιλάνδη. Με στιβαρή αφήγηση και θαυμάσια φωτογραφία, η ταινία, χωρίς να γίνεται διδακτική, εξιστορεί τους αγώνες και τα όνειρα μιας οικογένειας που πασχίζει να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον στην –και για την– πατρογονική της εστία».Το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Οι οδηγοί του διαβόλου / The Devil’s Drivers των Ντάνιελ Καρσέντι & Μοχάμεντ Αμπουγκέθ (Κατάρ-Γαλλία-Λίβανος-Γερμανία)«Μια σημαντική ταινία που μας δίνει κρίσιμη πρόσβαση στον κόσμο των λεγόμενων “οδηγών του διαβόλου”. Μια ταινία που αναδεικνύει καίρια θέματα και δίνει φωνή σε μια καταπιεσμένη και περιθωριοποιημένη κοινότητα ανθρώπων, των οποίων η ιστορία παραμένει άγνωστη».Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών, επεκτείνοντας τα όρια της κινηματογραφικής γλώσσας.Tόμπι Λι, καλλιτέχνις, ανθρωπολόγος & Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Σχολή Καλών Τεχνών TischΜπάμπης Μακρίδης, σκηνοθέτηςΜάρτα Ποπιβόντα, σκηνοθέτις & καλλιτέχνις βίντεοΤο βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος - >>Film Forward», που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 6.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Η νύφη / The Bride των Σαμίρα Γκουαντανιουόλο & Τιτσιάνο Ντόρια (Ιταλία)Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται εξ ημισείας στα ντοκιμαντέρ:Αματέρ / Amateur του Μαρτίν Γκουτιέρεθ (Ισπανία)Γράμμα στον Νικόλα / Letter to Nikola της Χαράς Καμιναρά (Ελλάδα-Βέλγιο)«Ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward απονέμεται σε μια ταινία που, με αφηγηματική οικονομία αλλά με δυνατή και προσεγμένη χρήση των κινηματογραφικών μέσων, ξεδιπλώνει μια σημαντική ιστορία για το πώς οι πατριαρχικές κοινωνίες καταπιέζουν τις γυναίκες. Το βραβείο ομόφωνα καταλήγει στη Νύφη, μια εκθαμβωτική ταινία, όπου η σιωπή μιλά πιο δυνατά από κάθε φωνή. Βραβεύουμε το Γράμμα στον Νικόλα για την εντυπωσιακή οπτική του γλώσσα και τη συγκινητική διαχείριση της έννοιας της μητρότητας, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Βραβεύουμε το Αματέρ για τη γοητευτική, τρυφερή amateur ματιά του, που συνενώνει τρεις διαφορετικές ιστορίες στο ίδιο τοπίο».Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης υπήρξε το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Ευρώπη που παρουσίασε Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast, εξερευνώντας τη συνάφεια αυτού του νέου είδους με τον κινηματογράφο.Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής είναι οι:Ελιάνα Αμπραβανέλ, σκηνοθέτιςΛεωνίδας Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος & διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Kosmos RadioΜατούλα Κουστένη, ραδιοφωνική παραγωγός & δημοσιογράφοςΓια πάντα του Δημήτρη Ντάσκα (Ελλάδα)«Θέμα σπαρακτικό, αφήγηση ανθρώπινη και κορύφωση με πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική νουβέλα, θα μπορούσε να είναι μια έξοχη ταινία ντοκιμαντέρ. Ήταν, όμως, ένα μετά θάνατον ηχητικό ημερολόγιο μιας σχέσης, ένας βαθύς αποχαιρετισμός, μια ανάγλυφη μαρτυρία της απώλειας».Αόρατοι της Μαριάννας Κακαουνάκη (Ελλάδα)«Ειδική Μνεία απονέμουμε στην Μαριάννα Κακαουνάκη για τους Αόρατους, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, σπουδαίο δείγμα ερευνητικής δημοσιογραφίας με στοιχεία πολιτικού θρίλερ».Tη φετινή χρονιά, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσφέρουν το βραβείο-υποτροφία ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Ακουστικό Δημιουργό Ντοκιμαντέρ.Φρεντερίκ Πρεσμάν, σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ και καλλιτέχνις του ήχουΘοδωρής Κουτσαύτης, ακόλουθος για τα οπτικοακουστικά μέσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο ΕλλάδοςΝεφέλη Σάνη για το podcast Sonic MemorabiliaΗ επιτροπή απονέμει το βραβείο- υποτροφία στο Sonic Memorabilia, για το ενδιαφέρον που δείχνει στον ήχο και στους ανθρώπους, καθώς και για την ευαισθησία που επιδεικνύει.Το Mermaid Award είναι το βραβείο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.Έιντζελ Τσενγκ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Συμμετοχής της Κινηματογραφικής Βιομηχανίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου NBO της Κένυας & παραγωγόςΧρεν Μαρινοσντότιρ, ιδρύτρια και διευθύντρια στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του ΡέικιαβικΓιώργος Μητρόπουλος, δημοσιογράφοςΓκάμπι: από τα οκτώ στα δεκατρία / Gabi: Between Ages 8 and 13 της Ένγκελι Μπρόμπεργκ (Σουηδία, Νορβηγία)«Εκφράζοντας με ομορφιά και λεπτότητα την ανάγκη για αποδοχή του καθενός από εμάς ως αυθύπαρκτης προσωπικότητας, η ταινία αποτυπώνει με παιχνιδιάρικο τρόπο τις αγωνίες της ενηλικίωσης, της αγάπης και της ταυτότητας. Παράλληλα, αποτυπώνει την ελευθερία του να αψηφάς τις συμβάσεις που επιβάλλει η δυαδική αντίληψη περί φύλου, ενώ διατυπώνει τη σημασία της αυτενέργειας για τον αυτοπροσδιορισμό του κάθε ανθρώπου. Οδηγός σε αυτή τη διαδρομή είναι ένα μικρό παιδί, η οικογένεια και οι φίλοι της, ένα παιδί που αγγίζει την τελειότητα μέσα από τις ατέλειές του. Για τη φωτεινή απεικόνιση της ρευστότητας των φύλων, που λειτουργεί ως έμπνευση, αλλά και για το ελπιδοφόρο παράδειγμα που προσφέρει σε όλες τις μη-συμβατικές οικογένειες, απονέμουμε το Βραβείο Mermaid του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην ταινία Γκάμπι: από τα οκτώ στα δεκατρία της Ένγκελι Μπρόμπεργκ».Μελ / Mel των Ίνα Σαχακιάν & Πολ Κόεν (Αρμενία-Ολλανδία)Σειρήνες / Sirens της Ρίτα Μπαγκντάντι (ΗΠΑ-Λίβανος)«Η κριτική επιτροπή θα ήθελε επίσης να αναγνωρίσει τις αξιομνημόνευτες, όσο και ελάχιστα προβεβλημένες, οπτικές που υιοθετούν δύο ιδιαίτερες ταινίες, που αμφισβητούν τις καθιερωμένες αντιλήψεις περί φύλου και σεξουαλικότητας. Γι' αυτό τον λόγο, απονέμουμε Ειδικές Μνείες στις ταινίες Μελ των Ίνα Σαχακιάν και Πολ Κόεν και Σειρήνες της Ρίτα Μπαγκντάντι, που φωτίζουν με μοναδικό τρόπο ιστορίες ανυπακοής και θριάμβου για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης μας στην κοινωνία».Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers.Άρης Φατούρος, Σύμβουλος Προγράμματος και βραβευμένος παραγωγός και σκηνοθέτηςΒασίλης Δούβλης, προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής και βραβευμένος σκηνοθέτης ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρΚώστας Δήμος, Συνεργάτης Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της ΒουλήςΤο βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες» απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Παντοτινή άνοιξη / Eternal Spring του Τζέισον Λόφτους (Καναδάς)«Το βραβείο “Ανθρώπινες Αξίες” της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται σε ταινία του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος Newcomers που, συνδυάζοντας με δεξιοτεχνία προσωπικές μαρτυρίες και 3D animation, αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία διεκδίκησης της ελευθερίας των ιδεών και της ελεύθερης έκφρασης απέναντι σε μια αυταρχική εξουσία που καταπνίγει βίαια κάθε προσπάθεια αντίστασης».Η ΕΡΤ απονέμει το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000€, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI.Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Χειροπαλαιστής / Arm Wrestler του Γιώργου Γούση (Ελλάδα)Το βραβείο ΕΡΤ - Thessaloniki Pitching Forum αξίας 2.000 ευρώ απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που βραβεύτηκε στο Thessaloniki Pitching Forum της Αγοράς του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.To βραβείο απονέμεται στο πρότζεκτ:Βύθιση / SunkenΣκηνοθεσία: Δημήτρης Γκότσης, Παραγωγή: Μίνα Ντρέκη - Marni Films (Ελλάδα)Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη / πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδος του Ελληνικού Προγράμματος, που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 €.Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΣταυρούλα Γερωνυμάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του ΕΚΚ –Hellenic Film CommissionΔημήτρης Μπούρας, υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του ΕΚΚΤο δρομολόγιο / The Itinerary του Ορέστη Αθανασόπουλου (Ελλάδα)«Ο αφηγηματικός τρόπος του road movie χρησιμοποιείται λειτουργικά από τον σκηνοθέτη ως ο συνεκτικός άξονας μικρών και αποσπασματικών ιστοριών για την ανάδειξη του επίκαιρου θέματος της μετανάστευσης των Ελλήνων στη Δυτική Ευρώπη».Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου χορηγεί και φέτος χρηματικό βραβείο, αξίας 3.000 ευρώ, σε ταινία τεκμηρίωσης που συμμετείχε στο τμήμα Docs in Progress.Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:#ΜΕΤΗΣΟΦΙΑ, σε σκηνοθεσία: Βάνια Τέρνερ, Παραγωγή: Onassis Culture, Μαρία Σιδηροπούλου (Δημοσιογραφική Επιμέλεια, Creative Producer), Αμάντα Λιβανού (Συνεργάτης Παραγωγός για το Onassis Culture), ΕλλάδαΤη φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας που απονέμεται σε ταινία για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαρτίζουν οι:Αλεξία Τσούνη, αντιπρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς ΑμνηστίαςMαριάννα Λεονταρίδου, μέλος της Διεθνούς ΑμνηστίαςΓιάννης Αγγελάκης, παραγωγόςΝίκος Ζιώγας, σκηνοθέτης & κινηματογραφιστήςΜαρία Στεφανίδου, ηθοποιός και κινησιολόγοςΓ@μώ τη δουλειά μου / F@ck this Job της Βέρα Κριτσέφσκαγια (Ηνωμένο Βασίλειο-Γερμανία)«Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με την εύστοχη ρήση του Τζιμ Μόρισον “όποιος κυβερνά τα μίντια, κυβερνά το μυαλό” και καταγράφει την πολύ θαρραλέα προσπάθεια μιας νεαρής γυναίκας να αναδείξει, μέσω του ανεξάρτητου καναλιού που ιδρύει, την αυξανόμενη καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία του Πούτιν μέχρι το 2021 που τέθηκε υπό απαγόρευση από το Κρεμλίνο. Από τη μια πολιτικό και από την άλλη ανθρώπινο, το αποκαλυπτικό αυτό ντοκιμαντέρ είναι συγχρόνως και ένας φόρος τιμής σε όλα τα άτομα που αγωνίζονται για έναν κόσμο καλύτερο, με ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία, ρισκάροντας ακόμη και την προσωπική τους ζωή».Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) απαρτίζεται από τους:Ζάνε Μπάλτσους (Λετονία)Έκτορ Γιάνος (Ισπανία)Νίκο Αλέτρα (Ελλάδα)Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκους απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Σπίτι από θραύσματα / A House Made of Splinters του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ (Δανία-Φινλανδία-Σουηδία-Ουκρανία)«Για τη λεπτεπίλεπτη και ευαίσθητη ματιά σε ευαίσθητες παιδικές υπάρξεις που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής από πολύ νωρίς. Παρότι τοποθετημένη σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, η ιστορία αποκτά ένα οικουμενικό νόημα. Παρατηρώντας στενά τις προσωπικότητες των παιδιών και τις σχέσεις τους τόσο με τους συνομήλικους όσο και με τους μεγαλύτερους, η ταινία υφαίνει μια συναισθηματικά φορτισμένη και ισχυρή αφήγηση, γεμάτη ζωή και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Το Βραβείο της FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος απονέμεται στο Σπίτι από θραύσματα του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ».Χειροπαλαιστής / Arm Wrestler του Γιώργου Γούση (Ελλάδα)«Για την καθηλωτική παρατήρηση του αγώνα που δίνει ένας νεαρός άνδρας για να βρει ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή, ανάμεσα στο αγροτικό και το αστικό περιβάλλον, ανάμεσα στα όνειρα και τις πραγματικότητες της καθημερινότητας. Η ευρηματική σύνθεση πλάνων και το ευρύ και πλούσιο φάσμα από τοποθεσίες των γυρισμάτων συγκροτούν ένα ενοποιημένο βλέμμα σε μια χαρισματική προσωπικότητα. Μέσα από το ταξίδι ενός άνδρα, ρίχνουμε ταυτόχρονα μια ματιά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, στοιχείο που καθιστά την ταινία καθρέφτη της χώρας στη σημερινή εποχή. Το Βραβείο της FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του ελληνικού προγράμματος απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Χειροπαλαιστής του Γιώργου Γούση».Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της Ένωσης στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος.Τελευταίο ταξίδι / Last Voyage του Άρη Χατζηστεφάνου (Ελλάδα)«Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο καλύτερου ελληνικού ντοκιμαντέρ του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε μια ταινία, η οποία ανανεώνει τη γραφή του Καζαντζάκη μέσα από τη χρήση της φωνής του Γιάννη Αγγελάκα και τη σκηνοθετική ευελιξία με την οποία μεταφέρει την παραδοσιακή Ιαπωνία στην καπιταλιστική εκδοχή του σήμερα».Το Βραβείο WIFT GR απονέμεται από το ελληνικό παράρτημα του WIFT (Women in Film & Television-Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση) σε γυναίκα δημιουργό ταινίας, επιλεγμένης για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.Ρέα Βαλντέν, κινηματογραφίστρια & θεωρητικός του κινηματογράφουΈφη Σκρομπόλα, creative producerMανίνα Ζουμπουλάκη, συγγραφέας & σεναριογράφοςΤο βραβείο WIFT GR απονέμεται στη σκηνοθέτιδα Ούλι Ντέκερ για το ντοκιμαντέρ:ANIMA - Τα φορέματα του πατέρα μου / ANIMA - My Father’s Dresses (Γερμανία)«Για την υπέρβαση των έμφυλων συμβάσεων και στερεοτύπων, για μια περίπλοκη κινηματογραφική αναζήτηση που μετατρέπει το τραυματικό μυστικό σε αντίσταση και απελευθέρωση».Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.Ιάσονας Κάντας, επικεφαλής Επικοινωνίας και Κινητοποίησης ΠολιτώνΚώστας Γάκης, σκηνοθέτηςΑλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου & σκηνοθέτηςBελούδινη βασίλισσα / The Velvet Queen των Μαρί Αμιγκέ & Βενσάν Μουνιέ (Γαλλία)«Μέσα από μια καθηλωτική οπτική αφήγηση, το ντοκιμαντέρ Bελούδινη βασίλισσα καταφέρνει να μας ταξιδέψει όχι απλώς σε ένα οικοσύστημα, αλλά σε μια επαναπροσδιορισμένη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η φύση γίνεται εδώ, μέσα από τη ματιά του φωτογράφου-πρωταγωνιστή, κυρίαρχη του παιχνιδιού. Ένα πολύτιμο και ακριβοθώρητο δώρο, όπως ακριβώς και η περίφημη λεοπάρδαλη του χιονιού, η οποία “μας παρατηρεί διαρκώς”, αλλά εκείνη θα επιλέξει τελικά αν θα μας επιτρέψει να την παρατηρήσουμε κι εμείς. Ένα ντοκιμαντέρ που πριν από όλα μάς καλεί να σκεφτούμε από την αρχή τη σύνδεσή μας με τη φύση και τον κόσμο γύρω μας. Μας καλεί να αναρωτηθούμε αν έχουμε χάσει τις αισθήσεις μας και μας κάνει εντέλει να συγκινηθούμε από το μεγαλείο που μας περιβάλλει. Αυτή είναι η Bελούδινη βασίλισσα και αποτελεί την επιλογή της κριτικής επιτροπής για το Βραβείο WWF Ελλάς».Ενοχλητική αρκούδα / Nuisance Bear των Τζακ Γουάισμαν & Γκαμπριέλα Όσιο Βάντεν (Καναδάς)«Με ειδική μνεία τιμά η κριτική επιτροπή φέτος και την ταινία Ενοχλητική αρκούδα, οι εικόνες της οποίας αφηγούνται μια ιστορία αμφίσημη, που μεθοδικά φέρνει τον άνθρωπο απέναντι στις ευθύνες του για την εξορία των άγριων ζώων από το περιβάλλον τους. Αυτές οι δύο ταινίες μαζί φέρνουν αντιμέτωπο τον σύγχρονο άνθρωπο –με εικόνα, ήχο και σιωπή– με τις ευθύνες που έχει απέναντι στην επεκτατική και μειωτική διάθεση προς τα υπόλοιπα πλάσματα του πλανήτη και τη θέση τους στη γη που μοιραζόμαστε».Eπιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Μπέτυ Κακλαμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Τη φετινή τριμελή επιτροπή απαρτίζουν οι: Αβραάμ Αθανασιάδης, Αλεξάνδρα Αποστολίδου, Αικατερίνη Βέργου, Όλγα Μελισσανίδου, Δημήτρης ΤσιντσιλίδαςΧειροπαλαιστής / Arm Wrestler του Γιώργου Γούση (Ελλάδα)«Δείχνει με έξυπνο κινηματογραφικό τρόπο και ανέλπιστη ειλικρίνεια τα προβλήματα και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στην Ελλάδα».The Other Half του Γιώργου Μουτάφη (Eλλάδα)«Για τη γενναιότητα του κινηματογραφιστή και την ωμή απεικόνιση μιας επίκαιρης και διαχρονικής πραγματικότητας, την οποία αποφεύγουμε στη δημόσια συζήτηση».Πέντε Βραβεία Κοινού απονέμονται σε τρεις ελληνικές και δύο ξένες ταινίες.Παντοτινή Άνοιξη / Eternal Spring του Τζέισον Λόφτους (Καναδάς).Πάρε με εκεί όπου υπάρχει ζωή: γράμμα στον πατέρα μου / Take Me Where There Is Life: A Letter to My Father της Κάρμεν λα Γριέγα (Ισπανία)Σπασμένος ήχος / Broken Sound του Φοίβου Κοντογιάννη (Ελλάδα)Iodine – Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου / Iodine – Greece on the Ruins of Missolonghi του Ορφέα Περετζή (Ελλάδα)+1 του Αργύρη Λιάπη (Ελλάδα)Οι σύμβουλοι του Agora Lab, που απονέμουν το Guidance Award της Paradiddle Pictures (Δανία) σε πρότζεκτ από την Ελλάδα που συμμετέχει στο Agora Lab, είναι οι:Selin Murat, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Αγοράς ,IDFA-ΟλλανδίαΕλένη Χανδρινού, παραγωγός-ΕλλάδαΧριστίνα Πελεκάνη, εκπρόσωπος πωλήσεων, Endorphin Films-ΕλλάδαΓιάννης Σακαρίδης, σκηνοθέτης, μοντέρ, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ΔράμαςΠανελλήνιονΣκηνοθεσία: Σπύρος ΜαντζαβίνοςΠαραγωγή: Λεωνίδας Κωνστανταράκος - Alaska Films«Οι σύμβουλοι του Agora Lab θέλουν να συγχαρούν όλα τα πρότζεκτ και όλους τους συμμετέχοντες για τη δημιουργικότητα και το πάθος τους. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τις σπουδαίες ταινίες που θα προκύψουν από αυτό το εργαστήριο. Το βραβείο συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Paradiddle Pictures για φεστιβαλική και προωθητική στρατηγική απονέμεται στο Πανελλήνιον, μια ταινία για έναν ξεχωριστό τόπο, με συναρπαστικούς χαρακτήρες και άφθονο χιούμορ, από μια ενθουσιώδη και αφοσιωμένη ομάδα δημιουργών».https://www.filmfestival.gr/el/all-news/27971-ta-vraveia-tis-agoras-tou-24ou-festival-dokimanter-thessalonikis