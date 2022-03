«Larsen C»: Η νέα χορευτική παράσταση του Χρήστου Παπαδόπουλου έρχεται στη Στέγη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αφού κατέκτησε τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές σε sold-out παραστάσεις, η νέα παράσταση χορού» του«προσγειώνεται»στη, από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου. «Ένα όνομα κυκλοφορεί, επαινείται για την τόλμη του και για τη μινιμαλιστική αλλά εκπληκτική του δεξιοτεχνία, για τους ερμηνευτές του. Μια αποκάλυψη. Είναι Έλληνας» αναφέρει το βελγικό Le Vif και αναρωτιέται: «Ήταν άραγε μια εφικτή αποστολή το να σφυρηλατήσεις ένα καινοτόμο καλλιτεχνικό ιδίωμα σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον;»Παγετώνας ή παγοκρηπίδα. Αυτός είναι ο επιστημονικός όρος του τεράστιου ακινητοποιημένου όγκου νερού Larsen C, ηλικίας 10.000 ετών, που βρίσκεται στην Ανταρκτική. Ο Larsen C, με έκταση διπλάσια της Ουαλίας, κινείται τόσο αργά, ώστε αυτή η κίνησή του δεν συλλαμβάνεται από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Λες και ο παλμός της κίνησής του απορροφάται από τον χώρο και τον χρόνο. Στην ομώνυμη νέα χορογραφία του Χρήστου Παπαδόπουλου, τα ανθρώπινα σώματα συντονίζονται στον ίδιο αέναο ρυθμό, σε μια ονειρική ακολουθία, όπου προοδευτικά φαντάζουν εξίσου απόκοσμα με το πολικό τοπίο.«Μια εμπειρία μοναδική, σαν διαλογισμός», «έναςπου λιώνει όπως ο πάγος, εκπέμποντας φως», «τρελά ακριβής, διαολεμένα δυνατός και παρ’ όλα αυτά σχεδόν άπιαστος, αυτός ο χορός αιχμαλωτίζει και συγχρόνως απελευθερώνει το βλέμμα», «συναρπαστικό, με δυνατές, συνταρακτικές, απατηλές εικόνες». Αυτά είναι μερικά από τα σχόλια που γράφονται στον ευρωπαϊκό Τύπο για το Larsen C, την παραγωγή της Στέγης που περιοδεύει στην Ευρώπη.Τέσσερα χρόνια μετά το «ΙΟΝ», ο Χρήστος Παπαδόπουλος επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή με τη νέα χορογραφία του και γίνεται ξανά παρατηρητής της κίνησης του ελάχιστου που, στην εσωτερικότητα και στην επανάληψή της, παράγει ζωή. Το Larsen C είναι ένα πάρτι-φόρος τιμής στην αθόρυβη μετάβαση των σωμάτων. Είναι «μια μεταφορά» σχολιάζει ο ίδιος, «της ζωής που, ακατανίκητη, προχωρά».Ο Χρήστος Παπαδόπουλος σπούδασε χορό και χορογραφία στην SNDO (School for New Dance Development) του Άμστερνταμ και Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.Έκανε το χορογραφικό του ντεμπούτο με το Εlvedon, ένα έργο για έξι χορευτές, με αφετηρία «Τα κύματα» της Βιτρτζίνια Γουλφ. Το Εlvedon υπήρξε η πρώτη επιλογή του πανευρωπαϊκού δικτύου Aerowaves 16 Dance Across Europe, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι (Théâtre de la Ville και La Briqueterie), στο Άμστερνταμ και σε άλλες ευρωπαϊκές σκηνές. Πορεία σημαντικών διακρίσεων ακολούθησε και η δεύτερη δουλειά του, Opus.Ο Χρήστος Παπαδόπουλος συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει προηγηθεί το ΙON, μια χορογραφία εμπνευσμένη από το φαινόμενο του ιονισμού. Η παράσταση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 τη διεθνή περιοδεία της, η οποία διακόπηκε εξαιτίας της πανδημίας.Η αλληλεξάρτηση του τόπου και του χώρου, οι σχέσεις που τείνουν από τα μικροσκοπικά στοιχεία στο καθημερινό και το πολιτικό, καθώς και η εντατική παρατήρηση της κίνησης χαρακτηρίζουν διαχρονικά την έρευνα και το έργο του Χρήστου Παπαδόπουλου. Κατά τον ίδιο τρόπο, επανέρχονται στο Larsen C.