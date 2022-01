Το «Gilded Age» είναι ο νέος εθισμός

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Euphoria, το εκπληκτικό The Gilded Age και το αισιόδοξο Somebody Somewhere, έρχονται στις οθόνες μας από το Vodafone TV





Λίγα χρόνια μετά τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, και συγκεκριμένα το 1873, ο Μαρκ Τουέιν με τον Τσαρλς Ντάντλι Γουόρνερ, έγραψαν το μυθιστόρημα «Gilded Age: A Tale of Today». Ήταν μια σάτιρα για αυτή την «επίχρυση» εποχή της πλαστής ευημερίας. Αργότερα, ο όρος «Gilded Age», επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για να δώσει όνομα στις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα στην Αμερική.Στη διάρκεια αυτής της εποχής η οικονομία γνωρίζει ανάπτυξη, οι κοινωνικές αλλαγές είναι ραγδαίες, και όλοι επιλέγουν να «χρυσώνουν» το χάπι των προβλημάτων τους. Μια περίοδος όπου συγκρούεται το παλιό με το νέο, τεράστιες περιουσίες δημιουργούνται και εξαφανίζονται και ο κόσμος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Αυτό είναι και το πλαίσιο που κινείται η σειρά «The Gilded Age» που φέρει την υπογραφή του Julian Fellowes, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του θρυλικού «Downton Abbey».Στη σειρά της HBO μεταφερόμαστε στο 1882 και βλέπουμε τη νεαρή Marian Brook να μετακομίζει από την αγροτική Πενσυλβάνια στη Νέα Υόρκη μετά τον θάνατο του πατέρα της, για να ζήσει με τις θείες της Agnes van Rhijn και Ada Brook.Συνοδευόμενη από την Peggy Scott, μια νεαρή Αφροαμερικανίδα επίδοξη συγγραφέα, η Marian μπλέκεται άθελά της σε έναν κοινωνικό πόλεμο ανάμεσα στη θεία της, εκπρόσωπο της παλιάς οικονομικής ελίτ και τους πλούσιους γείτονές της, έναν μεγιστάνα των σιδηροδρόμων και τη φιλόδοξη σύζυγό του. Σε αυτόν τον συναρπαστικό νέο κόσμο που βρίσκεται στο κατώφλι της σύγχρονης εποχής, θα ακολουθήσει η Marian τους καθιερωμένους κανόνες της κοινωνίας ή θα χαράξει το δικό της μονοπάτι;Η σειρά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται να αποτελέσει την τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ήθη, την ιστορία, το στυλ και τη μόδα. Εντυπωσιακά καπέλα, δαντέλες και ομπρελίνα, η αίγλη και η λάμψη της υψηλής κοινωνίας, τα πολυτελή σπίτια, η σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και το νέο χρήμα για τον έλεγχο της Νέας Υόρκης, δράμα και ρομάντσο μάς περιμένουν στα 9 επεισόδια της σειράς.Το καστ, είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό. Η υπέροχη Christine Baranski (The Good Wife ) υποδύεται την επιβλητική Agnes, ενώ η Cynthia Nixon (Sex and the City, And Just Like That) την αδελφή της Ada.Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Marian Brook βρίσκεται η κόρη της Meryl Streep, Louisa Jacobson Gummer, στο ντεμπούτο της στη μικρή οθόνη.Πρεμιέρα 27/01 – 9 επεισόδιαΔιαθέσιμα αποκλειστικά στο, το «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».Ανακάλυψε περισσότερα γιααπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο τουανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, μεστο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.