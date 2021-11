Αρετή και Ιωάννα Σπανομάρκου: Δύο Ελληνίδες συνθέτριες στο δρόμο για τα μουσικά βραβεία Γκράμι

Ολοταχώς προς τα μουσικά βραβεία Γκράμι βαδίζουν δύο Ελληνίδες συνθέτριες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στο εξωτερικό. Ο λόγος για τις Αρετή και Ιωάννα Σπανομάρκου οι οποίες, σύμφωνα με αμερικάνικο περιοδικό Billboard βρίσκονται στα υπόψιν για υποψηφιότητα στα φετινά Γκράμι με τρία τραγούδια που έχουν συνθέσει αλλά και με ένα άλμπουμ σε δική τους παραγωγής τους.

Πρόκειται για τα τραγούδια τους «Preocupado» που ερμηνεύει η πολυπλατινένια Νεοϋορκέζα τραγουδίστρια Natalis, «Ανεμοσκορπίσματα», «Ο ύμνος των Σειρήνων» και το ορχηστρικό άλμπουμ «Malay Vibes». Σύμφωνα με την Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των Η.Π.Α., θα διαγωνιστούν στις κατηγορίες Song of the Year, Record of the Year, Best Global Music Performance, Best Rock Song, Best Contemporary Instrumental Album, αλλά σε αυτές της καλύτερης ενορχήστρωσης, που αφορά στην σύνθεση, και Instruments and Vocals, που αφορούν επίσης στην ερμηνεία και αρτιότητα της εκτέλεσης, των μουσικών και των συντελεστών που συμμετείχαν (μουσικοί, ηχολήπτες, μηχανικοί ήχου).

Ο ανταγωνισμός και φέτος θα είναι τεράστιος ανάμεσα σε καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης των μεγαλύτερων δισκογραφικών του κόσμου μεταξύ των οποίων ο Elton John, ο Justin Bieber, η Ariana Grande, η Selena Gomez, η Taylor Swift, η Lana Del Rey, ο Kanye West, οι AC/DC κ.α.

Η προηγούμενη βράβευση της Αρετής και της Ιωάννας Σπανομάρκου ήρθε από την Καλιφόρνια, όπου είχαν κερδίσει τρία χρυσά μετάλλια στα Global Music Awards, στις κατηγορίες «Best Album» και «Original Score» για το soundtrack της θεατρικήςς παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη.

Αναμένεται λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας και αν τελικά οι συνθέσεις των αδελφών Σπανομάρκου, περάσουν αυτή την αρχική φάση και βρεθούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού.



