Έλαμψε ο ελληνικός πολιτισμός στην έδρα της UNESCO

στομέσα από μια σπουδαία εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, στο περιθώριο τηςτην οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά εκπρόσωποι από τα 193 κράτη-μέλη τηςΤο Συμπόσιο, υπό την αιγίδα της, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 21», με αφορμή τακαι μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το website του Οργανισμού στέλνοντας ένα μήνυμα πως η Ελλάδα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στη διεθνή κοινότητα, ενώ πολλές ήταν οι φωνές ανάμεσά τους και της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, που, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μίλησαν για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας.Επιστήμονες και κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες ανέδειξαν συνολικά τον ελληνικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα έως σήμερα, τονίζοντας τη συνεισφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό, ενώ παράλληλα κατέστη σαφής η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.Η εκδήλωση κορυφώθηκε με το μουσικό κλείσιμο από τον διεθνούς φήμης Έλληνα βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο.Το Συμπόσιο άνοιξε με ομιλία της η Γενική Διευθύντρια τηςκυρία Audrey Azoulay η οποία μίλησε με θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό: «Σήμερα τιμάμε τη δέσμευση της Ελλάδας σε μια κληρονομιά πολλών χιλιετιών, η οποία έχει γράψει τις πιο όμορφες σελίδες, και από τις πρώτες, στη φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική, τα μαθηματικά και επιστήμες. Τιμάμε όμως και μια ζωντανή, τρέχουσα, άυλη κληρονομιά, όπως για παράδειγμα η μαστίχα στο νησί της Χίου ή η μεσογειακή διατροφή, που περιλαμβάνονται και τα δύο στη Λίστα της Παγκόσμιας Άυλης Κληρονομιά της UNESCO. Μιας κληρονομιάς για την οποία η Ελλάδα δεσμεύεται σε καθημερινή βάση».Ειδική μνεία έκανε η κυρία Azoulay στο έργο και τη διαχρονική προσφορά της κυρίας: «Κλείνοντας, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω μια σταθερή φίλη: την Πρέσβη Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάννη, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία για την αποψινή εκδήλωση, μέσω του Ιδρύματός της. Αγαπητή Μαριάννα, εσύ και το Ίδρυμά σου είστε διαχρονικά ακούραστοι υπερασπιστές των αξιών της UNESCO, προωθώντας τις κοινές μας δεσμεύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό έγινε άλλωστε σαφές και μέσα από την υποστήριξή σου για την 75η επέτειο του Οργανισμού μας, μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ήταν επίσης σαφές όταν σου απονεμήθηκε το Βραβείο Nelson Mandela των Ηνωμένων Εθνών το 2020, το οποίο πραγματικά το άξιζες. Τότε είχες δηλώσει ότι «πάντα νιώθεις την ανάγκη να δίνεις πίσω». Εσύ προσωπικά, το Ίδρυμά σου και η Ελληνική Δημοκρατία έχετε δώσει στην UNESCO τόσα πολλά – και σας ευχαριστώ που είστε τόσο ένθερμοι σύμμαχοι».Από την πλευρά της, στην εισαγωγική της ομιλία η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος κυρίαμίλησε για τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της UNESCO στη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: «Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στον «οίκο της ειρήνης και της εκπαίδευσης», στην έδρα της UNESCO, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της οικουμένης και να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτό το μοναδικό νήμα που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον κάθε χώρας και έθνους. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι το αποτύπωμα κάθε έθνους, η μόνη απόδειξη ότι ο πολιτισμός υπήρχε πριν από τη δική μας γενιά. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στην υπέρτατη αποστολή της UNESCO που αποτελεί τον θεματοφύλακα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μια πραγματική πηγή έμπνευσης για όλους μας. Εκφράζουμε ταπεινά τον θαυμασμό μας για την τεράστια προσφορά όλων των λαών, στη δημιουργία αυτού του πλούσιου και ποικίλου μωσαϊκού πολιτιστικών εκφράσεων, που μπορεί να ανιχνευθεί στα βάθη της ιστορίας. Ανάμεσα στους πολιτισμούς ολόκληρης της ανθρωπότητας, ο ελληνικός πολιτισμός έχει προσφέρει εμβληματικά έργα, παγκόσμια σύμβολα αρμονίας, μέτρου και ομορφιάς, καθώς και αριστουργήματα της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, των τεχνών και της επιστήμης. Το σημερινό μας ταξίδι θα αναδείξει ότι ο ανθρωπισμός και οι παγκόσμιες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης είναι χαραγμένες στα ελληνικά μνημεία, τις μνήμες και την ιστορία, ακριβώς λόγω του ελληνικού πνεύματος, που αλληλεπιδρά με άλλους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο και ενώνει τις δυνάμεις του μέσα σε αυτόν τον Οργανισμό».Παράλληλα, η κυρία, μιλώντας στα Γαλλικά, ευχαρίστησε θερμά τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay που από την πρώτη στιγμή στήριξε το Συμπόσιο το οποίο μάλιστα έθεσε υπό την αιγίδα της και τη συνεχάρη για την επανεκλογή της στη Γενική Διεύθυνση της UNESCO. «Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Audrey Azoulay, Γενική Διευθύντρια της UNESCO, για τη δέσμευσή της σε αυτή τη σημαντική αποστολή που της έχει ανατεθεί. Η προσωπική της προσφορά στο τεράστιο έργο του Οργανισμού καθώς και η επανεκλογή της αποτελούν απόδειξη της μεγάλης εμπιστοσύνης που της έχουν δείξει όλα τα έθνη της UNESCO. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να την ευχαριστήσω για την υποδοχή, τη φιλοξενία της και για το γεγονός ότι έθεσε υπό την αιγίδα της αυτή την εκδήλωση, που τιμά τη χώρα μας».Βιντεοσκοπημένους χαιρετισμούς απέστειλαν η Α.Ε. η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίακαι η Α.Ε. ο Πρωθυπουργός κύριοςΗ κυρίασυνεχάρη το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» για την πρωτοβουλία και τόνισε: «Η ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν είναι μόνο μια προβολή του ελληνισμού στο παρελθόν, ούτε εξαντλείται στην καταγραφή και διάσωση της ιστορικής μνήμης. Έχει επείγουσα σημασία, για το παρόν και το μέλλον, και διττό χαρακτήρα: παιδαγωγικό, καθώς διεισδύει στον νεοελληνικό τρόπο ζωής, και αναπτυξιακό, με τη μορφή νέων δυνατοτήτων για την οικονομία και την κοινωνία. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου πρέπει να ενταχθεί σε δημόσιες πολιτικές με ανθρωποκεντρικό και ολιστικό χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Άμεση και αποτελεσματική, τόσο σε επίπεδο θεσμών, όσο και ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, ιδίως των νεότερων γενεών, πρέπει επίσης να είναι η δράση μας για την προστασία των μνημείων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην οποία αυτά καθίστανται ολοένα και πιο ευάλωτα. Η διασύνδεση της πολιτιστικής με την κλιματική ταυτότητα συνιστά κρίσιμη προϋπόθεση για την εμπέδωση της σύγχρονης πολιτικής και οικολογικής συνείδησης».Παράλληλα, η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε εκτενή αναφορά στον κομβικό ρόλο που καλείται να παίξει ηστα θέματα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα αλλά και της μετατροπής σε μουσουλμανικά τεμένη της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη.Από την πλευρά του ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε: «Με μεγάλη μου χαρά απευθύνομαι στο Συμπόσιο «Ελλάδα και Πολιτιστική Κληρονομιά» στο πλαίσιο της 41ης Γενικής Συνέλευσης της. Ευχαριστώντας, παράλληλα, το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και την Πρόεδρό του, για την πρωτοβουλία. Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφτεί για τη σχέση της Ελλάδας με τις ιδέες, τις τέχνες και τον τρόπο ζωής από το παρελθόν. Μάλιστα, η ανάδειξή τους στο παρόν και στο μέλλον μας αφορούσε ακόμη και πριν διαμορφωθούμε ως κράτος. Και, χωρίς υπερβολή, θα έλεγα, η επίκληση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ήταν μια παράμετρος που υποκίνησε και δικαίωσε τους εθνικούς μας αγώνες. Η σημερινή εκδήλωση είμαι βέβαιος ότι θα συνοψίσει αυτή την ιδιαίτερη σχέση της βαριάς κληρονομιάς με τα σύγχρονα ταξίδια μας. Από την πλευρά μου, λοιπόν, θα περιοριστώ σε λίγα μόνο σύντομα σχόλια. Αναφερόμενος στον Γιώργο Σεφέρη, σύμφωνα με τον οποίο η παράδοση έχει τριπλή ιδιότητα: Είναι ζωντανή. Είναι καθολική, αν και με ιδιαιτερότητες. Και πάνω από όλα είναι λυτρωτική».Βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό απέστειλε και η Υπουργός Πολιτισμού κυρίαη οποία μίλησε για την αξία του πολιτισμού που είναι συνυφασμένος με κάθε πτυχή της ανθρώπινης υπόστασης, αλλά και τη σημασία της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με όρους βιώσιμης ανάπτυξης: «Η πολιτιστική κληρονομιά δεν υφίσταται in vitro, βρίσκεται σε κάποιο τόπο, συνδέεται με μία κοινότητα, προσελκύει επισκέπτες, απαιτεί συντήρηση και ανάδειξη, προκαλεί άμεσα και έμμεσα οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα, εντάσσεται αναπόφευκτα στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Μια πολιτιστική κληρονομιά απομονωμένη και αποκομμένη από την κοινωνία αποτελεί σχολάζουσα κληρονομιά, αν όχι νεκρή».Με μεγάλη συγκίνηση και αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό χαιρέτισε την εκδήλωση ο Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO και κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Jean-Michel Jarre, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε «αισθάνεται Έλληνας» και έκανε ξεχωριστή αναφορά στη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδειο το 2001 για την οποία συνέθεσε τον «Ύμνο στην Ακρόπολη»: «Ως Ευρωπαίος, μιλώ ως Γάλλος πολίτης, νιώθοντας συγχρόνως και Έλληνας. Γιατί στις ρίζες του πολιτισμού και της δημοκρατίας μας βρίσκονται ιδανικά και αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αναμφίβολα το λίκνο του πολιτισμού μας, και ως εκ τούτου συνδέεται με τα κυριότερα σημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μία από τις μοναδικές καλλιτεχνικές και ανθρωπιστικές εμπειρίες της ζωής μου, ήταν το 2001 οι δύο συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στους πρόποδες του βράχου της Ακρόπολης και του υπέροχου Παρθενώνα. Προσκεκλημένος της αγαπημένης μου φίλης, Μαριάννας Βαρδινογιάννη, έδωσα αυτές τις συναυλίες για να συγκεντρώσω χρήματα και έτσι να συμβάλω στη δημιουργία του πρώτου Ογκολογικού Νοσοκομείου για παιδιά με καρκίνο στην Ελλάδα, για το οποίο η Μαριάννα αγωνίζεται εδώ και 31 χρόνια. Πολλά από αυτά τα παιδιά, όσα μπορούσαν, ήταν παρόντα στις πρόβες, μου χάρισαν μια εμπειρία χαραγμένη για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου. Για τις συναυλίες αυτές συνέθεσα και αφιέρωσα τον «Ύμνο στην Ακρόπολη» στα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, στα παιδιά της Μαριάννας και στον αγώνα τους για ζωή».Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης συντόνισε ο σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και συντονιστής της «Πρωτοβουλίας 21» κύριος Γιάννης Μάνος ο οποίος άνοιξε την εκδήλωση χρησιμοποιώντας τα λόγια του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron για την Ελλάδα: «Η Ελλάδα έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι πολιτισμός πριν γίνει εθνικό κράτος και είναι δύσκολο να υπάρξει ένα αντάλλαγμα για αυτό, αλλά είναι κάτι που μας εμπνέει όλους. Για τη Γαλλία, αλλά και για όλες τις χώρες, για όλους μας, ήταν προφανές ότι έπρεπε να στηρίξουμε την Ανεξαρτησία και να υποστηρίζουμε την Ελλάδα ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι το σπίτι ενός πολιτισμού που μας επηρεάζει και από τον οποίο αντλούμε τις ρίζες μας, τη φαντασία μας, αλλά και τα ορόσημα μας, είτε καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά, πολιτιστικά και όχι μόνο», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον André Malraux ο οποίος σε έναν ιστορικό λόγο στην Αθήνα, ως Υπουργός Πολιτισμού του Charles de Gaulle, είχε πει ότι: «Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να τονίσουμε αρκετά, αυτό που εκφράζει την τόσο πολύπλοκη έννοια του πολιτισμού, όλα τα δημιουργήματα της τέχνης και του μυαλού. Και είναι η Ελλάδα που αξίζει τη δόξα που έκανε τον πολιτισμό σημαντικό μέσο διαμόρφωσης των ανθρώπων».Η Πρύτανης, βυζαντινολόγος και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Βυζάντιο και Ρωμιοσύνη: Ο δρόμος για την Ελληνική Εθνική και Πολιτιστική Ταυτότητα». «Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτό το Συμπόσιο. Ο Paul Valéry έγραψε πως οι Ευρωπαίοι επηρεάστηκαν, όπως κι εκείνος, από την ελληνική σκέψη, τη ρωμαϊκή νομοθεσία και έζησαν σύμφωνα με την χριστιανική πνευματικότητα. Αθήνα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ είναι η βάση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και με οδηγούν να πω ότι το Βυζάντιο είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή αυτοκρατορία» είπε ανάμεσα σε άλλα η Πρύτανης Αρβελέρ.Ο Ομότιμος Καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο King’s College London Roderick Beaton μίλησε για την «Ιδεολογική προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821: Το όραμα της Ελευθερίας» εξηγώντας με ποιο τρόπο τα διεθνή κινήματα της εποχής «προετοίμασαν» την Ελληνική Επανάσταση, και συγκεκριμένα η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 1776, η Γαλλική Επανάσταση το 1789 καθώς και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. «Από τη συνάντηση όλων αυτών των διασταυρούμενων ρευμάτων της εποχής γεννήθηκε το όραμα της ελευθερίας που το 1821 θα πυροδοτούσε την Ελληνική Επανάσταση – το πρώτο κίνημα εθνικής απελευθέρωσης που είχε επιτυχία στον Παλαιό Κόσμο της Ευρώπης» κατέληξε ο Καθηγητής Beaton.Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η τοποθέτηση του Paul Cartledge, Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος στο πλαίσιο της ομιλίας του με τίτλο «Η αξία της Δημοκρατίας στην Ελληνική Ιστορία» αναφέρθηκε στη Γλυπτά του Παρθενώνα κάνοντας λόγο για «κλοπή» από τον Λόρδο Έλγιν και τονίζοντας πως ο ίδιος στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την προσπάθεια για επανένωση των Γλυπτών. Παράλληλα, ο Καθηγητής Cartledge τόνισε τη συμβολή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.Στο δεύτερο πάνελ του Συμποσίου με τίτλο «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» κορυφαίοι επιστήμονες μίλησαν για την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, σε μία συζήτηση που συντόνισε ο Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Louvain του Βελγίου και Διευθυντής της Βελγικής Σχολής Αθηνών Jan Driessen, ο οποίος έκανε έκκληση για διεθνή συνεργασία και εξεύρεση κοινών πόρων για την προστασία των μνημείων της αρχαιότητας από την κλιματική αλλαγή.Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Ειδικός Εντεταλμένος της Ελλάδας για το Κλίμα Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός μίλησε για την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. Παρουσίασε στοιχεία της μεγάλης έρευνας που πραγματοποιεί η Ακαδημία Αθηνών για την επιρροή της κλιματικής αλλαγής σε 275 κορυφαία μνημεία του οικουμενικού πολιτισμού αναφέροντας ενδεικτικά την εξέλιξη των ακραίων καιρικών φαινομένων, των δασικών πυρκαγιών και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, τονίζοντας πως τα μνημεία μας «είναι απόλυτα ευάλωτα». «Θα συνεχίσουμε την πρωτοποριακή έρευνα που πραγματοποιείται στην Ακαδημία Αθηνών, με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης και με ανταγωνιστικούς πόρους από το εξωτερικό, για την επιρροή που έχει η κλιματική αλλαγή. Ελπίζω ότι θα μπορούμε να μελετήσουμε ακόμα περισσότερα μνημεία και να φτάσουμε ακόμα και πολλές άλλες εκατοντάδες μνημείων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO κυρία Audrey Azoulay και την Πρέσβη Καλής Θελήσεως της UNESCO που αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία. Το συμπέρασμα είναι ένα: ότι τα Μνημεία της UNESCO απειλούνται πολύ σοβαρά από την κλιματική αλλαγή!»Για τον «Οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας» μίλησε ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, λέγοντας πως διαφαίνεται από πέντε στοιχεία: 1) Υπήρξε ο φορέας των ιδεών των μεγάλων διανοητών (Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Θουκυδίδης), οι οποίες διαμόρφωσαν τον δυτικό πολιτισμό, 2) ήταν η πρώτη παγκόσμια γλώσσα, κατά την ελληνιστική περίοδο, 3) η ελληνική γλώσσα ήταν η πρώτη γλώσσα που υπήρξε αντικείμενο μελέτης στην επιστήμη της γλωσσολογίας, 4) τα ελληνικά είναι η γλώσσα των χριστιανικών κειμένων, της Καινής Διαθήκης, των Πατέρων της Εκκλησίας και της υμνογραφίας, 5)η κυριαρχία του Βυζαντίου στη θρησκεία και τον πολιτισμό αποτελεί επίσης στοιχείο συνυφασμένο με την ελληνική γλώσσα. «Συμπερασματικά: Για τους Έλληνες η ελληνική γλώσσα δεν ήταν μόνο μέσο επικοινωνίας. Ήταν το μέσο οικουμενικής παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος υπήρξε «πολιτισμός γραπτής γλώσσας» βασισμένος στο ελληνικό αλφάβητο», κατέληξε ο Καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης.Ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης Καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης, απέστειλε ένα εμβληματικό βίντεο για το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο παρακολούθησαν οι παραβρισκόμενοι με μεγάλο ενδιαφέρον.Την εκδήλωση έκλεισε με ομιλία της η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Πρέσβης Μαρία Διαμαντοπούλου. «Ακούσαμε όλους τους ομιλητές να μιλούν με βαθιά γνώση για την ελληνική περιπέτεια που οδήγησε στη διαμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ομιλίες για τις αξίες και τα ιδεώδη του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο μέχρι τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, για την αξία της Ελληνικής Επανάστασης στη διαμόρφωση των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που πολλοί ακαδημαϊκοί ονομάζουν το «ελληνικό θαύμα»», είπε ανάμεσα σε άλλα η κυρία Διαμαντοπούλου.Η εκδήλωση κορυφώθηκε με συναυλία του παγκοσμίου φήμης Έλληνα βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκου, ο οποίος συνοδευόταν στο πιάνο από τον Ιταλό Enrico Pace. To πρόγραμμα ήταν διαμορφωμένο ειδικά για την εκδήλωση και περιλάμβανε: τη Σονάτα Νο5 του L.V. Beethoven, op.25 “Spring”(1. Allegro, 2. Adagio molto espressivo, 3. Scherzo. Allegro molto, 4. Rondo. Allegro ma non troppo) και τον «Κλέφτικο» του Νίκου Σκαλκώτα. Η μοναδική αυτή συναυλία καθήλωσε και μάγεψε τους παριστάμενους στην επιβλητική αίθουσα της UNESCO.Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν η σύζυγος του αείμνηστου Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Valery-Giscard d’Estaing κυρία Anne-Aymone Giscard d’Estaing, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO για τον Πολιτισμό Ernesto Ottone, ο κάτοχος του Βραβείου Νobel Φυσικής 2018 Καθηγητής Gerard Mourou και η σύζυγός του, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα Constantin Mourousy, η κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέχνης και Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNICEF Νάνα Μούσχουρη, ο εμπειρογνώμων της UNESCO και αρχαιολόγος Δρ Mounir Bouchenaki, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κύριος Γιάννης Χρυσουλάκης, η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη, οι Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της UNESCO Hedva Ser και Maha Chalabi, η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρέσβεις Μόνιμων Αντιπροσωπειών από πολλές χώρες στην UNESCO, και πολλοί ακόμα.