"…μια μέρα ένα πέταγμα Αετού", έκθεση Φωτογραφίας του Ανδρέα Ζαχαράτου

Φωτογραφία τεκμηρίωσης ενός εθίμου που έρχεται από τα αρχαία χρόνια και γιορτάζεται κάθε Καθαρά Δευτέρα, αρκετές δεκαετίες τώρα στο οικογενειακό χωριό των. Το σύνολο των φωτογραφιών συνθέτει ένα παραμύθι και ένα οδοιπορικό, πολύτιμο στις ημέρες μας, κληρονομιά καλλιτεχνική και λαογραφική συνάμα.Επιμέλεια έκθεσης: Δώρα ΛαβαζούΔιάρκεια έκθεσης 29 Νοεμβρίου – 8 ΔεκεμβρίουΕγκαίνια Δευτέρα 29/11 ώρα 18.00—22.00Ώρες λειτουργίας έκθεσηςΔευτ. 12.00 -19.00Τρ. Τε. Πεμτ.Παρ. 12.00—20.30Σαβ.Κυρ 12.00 –18.00Χώρος γκαλερί iFocus Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13 Αθήνα (εντός στοάς Όπερας)Ο Ανδρέας Ζαχαράτος γεννήθηκε στην Αθήνα όπου εργάζεται ως Διευθυντής Φωτογραφίας. Παράλληλα με την δουλειά του στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση ασχολείται με την Καλλιτεχνική Φωτογραφία έχοντας πραγματοποιήσει 31 εκθέσεις φωτογραφίας σε Ελλάδα και Ευρώπη από το 1994 με τις φωτογραφικές ενότητες : "….μια μέρα ένα πέταγμα Αετού" (One day a Kite flying)THE GREEK ICONJAZZ MOMENTSMANI by stone & TimeSweet speak of NatureThe other GreeceThis Land this beautyΜέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ε.Φ.Ε (1985-2006 )Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής λέσχης LEICA. Φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί σε Ελλάδα & Ευρώπη.Έχει διδάξει επί σειρά ετών (βασικές αρχές Φωτογραφίας, εικονοληψία, αισθητική εικόνας, Διεύθυνση φωτογραφίας κιν/φου & τηλεόρασης) σε κρατικά και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ στον κλάδο Μ.Μ.Ε.