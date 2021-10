Athens Xclusive Designers Week: Ποιες θα είναι οι εκπλήξεις της φετινής εβδομάδας μόδας της Αθήνας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

επιστρέφει στο, από τιςυποδέχεται καταξιωμένους και νέους Έλληνες σχεδιαστές αλλά και δημοφιλή fashion brands. και ανερχόμενους νέους σχεδιαστές που θα παρουσιάσουν τις νέες κολεξιόν για την επόμενη σεζόν. Εντυπωσιακές επιδείξεις μόδας και πρωτότυπα concept shows θα γεμίσουν την Αθήνα με στυλ και λάμψη.Μετά από δυο επιτυχημένες Digital Editions λόγω της πανδημίας η Athens Xclusive Designers Week επανέρεχεται στα ζωντανά σόου που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία. Το Ζάππειο Μέγαρο θα είναι ο κεντρικός χώρος διεξαγωγής των επιδείξεων ενώ κάποια shows θα πραγματοποιηθούν σε πολύ ξεχωριστές τοποθεσίες της Αθήνας.Οι επιδείξεις ξεκινούν την Κυριακή 31 Οκτωβρίου το απόγευμα στο Περιστύλιο του Ζαππείου με την σχεδιάστρια μόδας με διεθνή καριέρα από τη Κύπρο,που θα παρουσιάσει την νέα της συλλογή «New Era» ενώ o οίκοςλίγο αργότερα θα παρουσιάσει τη συλλογή «Kouros-Kori Renaissance» F/W 21-22 με πολλούς επωνύμους να περπατούν στην πασαρέλα και guest τον Χολιγουντιανό star Shaun Toub. O οίκοςθα παρουσιάσουν τη συλλογή «Essential» F/W 21-22 στο Περιστύλιο του Ζαππείου και αμέσως μετά η σχεδιάστρια μόδαςμε την νέα εντυπωσιακή της συλλογή «Midnight Reborn» F/W ‘22 θα ολοκληρώσει την 1η μέρα.H δεύτερη μέρα της AXDW ξεκινά με μια μοναδική συνεργασία. Το αγαπημένο fashion brand Forel και ο κορυφαίος Έλληνας σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά δημιουργώντας μια συλλογή για τον F/W 21-22 που θα συζητηθεί. Το fashion show θα διεξαχθεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του κέντρου στο, στο Clemente Café VIII με ένα πολύ ιδιαίτερο installation. Αμέσως μετά έρχεται το brand «» στο Ζάππειο Μέγαρο με την συλλογή « Desmira – F/W 2021» με υπέροχα αέρινα ρούχα. Ακολουθεί η επίδειξη μόδας τηςπου με την συλλογή της “Femme” αποπνέει τον δυναμισμό, την θετική αύρα και την θηλυκότητα της σύγχρονης δυναμικής γυναίκας. Στη συνέχεια οέρχεται με την συλλογή “Modern Amazons” S/S ‘22 κι ένα εντυπωσιακό catwalk γεμάτο εφέ ενώ η δεύτερη μέρα κλείνει με τον τολμηρό Tasso Mitropoulo με την συλλογή «ὄασις» SS ‘22.Η τρίτη μέρα ξεκίνα νωρίς το μεσημέρι με τα». Οι νέοι σχεδιαστές μόδας θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τρία πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter και Best New Designer. Την ίδια ημέρα, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του Romina Karamanea Fashion School θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά τις δημιουργίες τους στο κοινό, ενώ η τελετή απονομής των New Designers Awards θα πραγματοποιηθεί με παρουσιάστρια τη ταλαντούχα Αννούσα Μελά όπου και θα αναδείξει τους νικητές αυτής της σεζόν.Το απόγευμα της ιδίας μέρας έρχεται ημε την haute couture συλλογή « Bite your forbitten apple» S/S ’22 αποθεώνοντας το κόκκινο. Στη συνέχεια το fashion brand «Juicy Couture» θα παρουσιάσει τη S/S ‘22 συλλογή με ένα ανατρεπτικό show όπου παρουσιάστρια θα είναι η. Θα ακολουθήσει το brand «Peace & Chaos» με την νέα του boho chic συλλογή όπου θα μας ταξιδέψει στην δεκαετία του ‘70. Η 3η μέρα θα τελειώσει με το international brand «Bold by Angelique», με μότο «η διαφορετικότητα είναι δύναμη», θα παρουσιάσει τα σχέδια της νέας συλλογής που αποτελείται από easy-to-wear αλλά ταυτόχρονα, elegant και μοναδικά κοσμήματα.πιφυλάσσει ένα ακόμα avant garde show στo Fondazione, μια υπέροχη βιβλιοθήκη στην Κηφισιά, το Σάββατο (6/11) το μεσημέρι παρουσιάζοντας τη συλλογή pret-a- porter, ενώ τα ευφάνταστα κοσμήματα του Περικλή Κονδυλάτου θα στολίσουν με μοναδικό τρόπο για μία ακόμα φορά τις δημιουργίες του. Mε αυτό το εντυπωσιακό fashion show θα ολοκληρωθεί η 29η Athens Xclusive Designers Week.Τα Xclusive Elements επιστρέφουν για όλες τις μέρες της διοργάνωσης και οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά αλλά και να αποκτήσουν τις δημιουργίες από τις νέες συλλογές ξεχωριστών brands κοσμημάτων και αξεσουάρ σε μοναδικές τιμές. Συγκεκριμένα αυτή τη σεζόν είναι μαζί μας τα : we bags από wood experience, ένα brand εμπνευσμένο από τη φύση, τα δέντρα και την αγάπη προς την παραδοσιακή δεξιοτεχνία και το E.T collection με την μεγάλη ποικιλία καταπληκτικών κοσμημάτων κι αξεσουάρ για όλες τις ώρες της ημέρα.Κυριακή 31/1018:30 AFRODITI HERA19:30 GIANNETOS HANDMADE20:30 KATHY HEYNDELS& MARIOS TOGOS21:30 CHRISTINA ZAFEIRIOUΔευτέρα 1/1116:00 FOREL BY VASSILIS ZOULIAS18:00 DESMIRA BY MIRARAKI19:00 OLGA KARAVERVERI20:00 PARIS VALTADOROS21:00 TASSOS MITROPOULOSΤρίτη 2/1115:00 NEW DESIGNERS16:00 ROMINA KARAMANEA17:00 NEW DESIGNERS AWARDS18:00 IRENE AGGELOPOULOS19:00 JUICY COUTURE20:00 PEACE & CHAOS21:00 BOLD BY ANGELIQUEΣάββατο 06/1112:00 VASSILIS ZOULIAS Ft. PERICLES KONDYLATOS